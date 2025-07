パチスロ新機種『スマスロ 新鬼武者3』発売のお知らせ

当社連結子会社であるフィールズ株式会社は、このたびパチスロ新機種『スマスロ 新鬼武者3』を発売することになりましたので、お知らせいたします。当遊技機はスマートパチスロ機(スマスロ)として登場します。■『鬼武者』とは『鬼武者』シリーズは、戦国時代を舞台に、超人的な鬼の力を得た青年剣士が敵を倒し、謎を解きながら進んでいく株式会社カプコンの和風剣術アクションゲームです。シリーズを通して一貫した爽快なアクションによる「バッサリ感」や、感動的でスリリングなシナリオが人気を得ています。2001年に発売されたゲームシリーズ第1作目『鬼武者』がPlayStation®2用ソフトで初のミリオンセールスを達成したほか、現在ではシリーズ累計販売本数870万本(2025年3月末時点)を誇る、同社を代表する人気コンテンツです。2026年には20年ぶりのシリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』の発売が予定されています。▷(ご参考)『鬼武者』公式サイト: https://www.capcom-games.com/onimusha/1/ja/ ▷(ご参考)『鬼武者 Way of the Sword』公式サイト: https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/©CAPCOM 製造元/株式会社レオスター 総発売元/フィールズ株式会社 ※画像の無断使用を禁止いたします。※本リリースに記載の商品名は各社の商標または登録商標です。当遊技機は、パチスロ「鬼武者」シリーズ最新作として登場します。18.5インチの超大型液晶などを搭載した新筐体「-IMMERSIVE-(イマーシブ)」を採用し、没入感の高い体験を提供してまいります。パチンコ・パチスロファンのみならず、ゲームファンの皆様など幅広い層の方々に、ご導入いただいた各地のパチンコホールを通じて2025年10月には実際に楽しんでいただける予定です。本件に関するお問合わせ先◆本件に関するご連絡先◆円谷フィールズホールディングス株式会社 IRチーム〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワーEmail:koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp関連リンク『鬼武者』公式サイトhttps://www.capcom-games.com/onimusha/1/ja/『鬼武者 Way of the Sword』公式サイトhttps://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/