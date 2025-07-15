7/24東京ビッグサイトにて開催！AIと経営の融合を加速する大型ビジネスイベント【B2B CONFERENCE】経営層の申込み2,100名突破！基調講演・パネルディスカッション・出展企業を公開

株式会社アイドマ・ホールディングス

株式会社アイドマ・ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦 陽平）と株式会社Sales Crowd（本社：東京都品川区、代表取締役：渡邊 芙美）は、2025年7月24日（木）に東京ビッグサイトで開催するビジネスカンファレンス「B2B CONFERENCE」の基調講演・パネルディスカッションの登壇内容を新たに公開しました。既に、2,100名を超える経営層の方に申込みいただいています。本カンファレンスは、AIを活用したビジネス変革と人材活用の最前線を体感できる機会として、多彩な講演と交流を通じて経営の未来を考える場を提供します。

B2B CONFERENCE：https://b2b-event.com/conference-20250724/(https://b2b-event.com/conference-20250724/)

▼「B2B CONFERENCE」とは

業界や業種を超えたビジネスパーソンが集い、リアルな場での出会いと体験を通じ課題解決や新たなビジネスのヒントを得る参加型イベントです。来場者は第一線で活躍するスピーカーの講演だけでなく、多彩なブースで最新プロダクトやサービスに触れ、出展企業との対話を通じ情報収集から実践的な連携まで進められます。オンラインでは得られない“リアルな気づきとつながり”を提供し、即戦力となる学びや行動のきっかけを創出します。

▼基調講演とパネルディスカッションから探るAI活用の最新動向

本カンファレンスでは、実業家の堀江貴文氏や楽天モバイル株式会社代表取締役 共同CEOの鈴木和洋氏をはじめ、さまざまな業界の経営者や専門家が登壇します。基調講演では、AIがもたらす業務効率化や新たなビジネス機会について、多角的な視点からご意見を提供いただきます。また、2つのパネルディスカッションでは、経営におけるAI活用の最新事例や、AIを活用した組織・個人の可能性を引き出す手法、AIとマーケティングの融合など、企業経営に直結するテーマで幅広く議論します。これらのセッションを通じて、来場者は実践的な知見を得ることができるとともに、自社の成長に向けたヒントを得る機会となります。

▼「B2B CONFERENCE」概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/214_1_e4801b9a2557be3238f045e9a5f074f9.jpg?v=202507150326 ]

▼サミットスケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/214_2_c0e03d73b0ce48ff14aacfe8f9d1cbc3.jpg?v=202507150326 ]

※講演内容は変更になる場合がございます。

▼会場図

▼展示ブースエリア

▼展示ブース出展企業[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/214_3_9bfe7902b66321f11dcd931361147f2b.jpg?v=202507150326 ]

▼主催企業

株式会社アイドマ・ホールディングス

企業名：株式会社アイドマ・ホールディングス

本社所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者：代表取締役 三浦 陽平

設立：2008年12月22日

事業内容：営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

ホームページ：https://www.aidma-hd.jp/

株式会社Sales Crowd

企業名：株式会社 Sales Crowd

本社所在地：東京都品川区上大崎 2-13-30 oak meguro 10F

代表者：代表取締役 渡邊 芙美

設立：2021 年 9 月 30 日

事業内容：Sales Crowd の各種ツールの販売・OEM 販売・保守、Sales Crowd 代理店の管理及び販売支援、Sales Crowd を活用した法人業務支援

ホームページ：https://www.aidma-hd.jp/sales/sales-crowd/