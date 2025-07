企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、自治体・建設業・インフラ企業・防災テック企業向けに、災害リスクの予測・記録・対応力を強化する統合プラットフォーム「AI孔明 on IDX × Tokkyo for Disaster & Resilience」の提供を開始しました。近年の線状降水帯・ゲリラ豪雨・土砂災害の頻発により、従来のハザードマップや手動対応では限界を迎えています。本プラットフォームは、気象・センサー記録を構造化し、AIで災害予測+特許戦略で技術保護を実現します。■ 現場で直面しているペインポイント● ハザードマップと実際の浸水・崩落区域がずれていて、避難判断に迷いが出る● 複数部門(建設、防災、インフラ)間の情報連携がなく、対応が遅れる● 排水・遮水・避難経路設計のノウハウがブラックボックス化している● 現場から生まれた工夫や技術が未出願で真似されやすい■ AI孔明 on IDX × Tokkyo AIエージェントの機能概要1. 気象・災害センサーデータを時系列で安全に記録・統合(IDX)→ 雨量・水位・土壌含水量・風速などをファイル単位で収集し、地点別・時間別に表示。災害後の検証・報告資料としても利用可能。2. 避難経路設計・排水制御装置・対策システムの特許出願支援(Tokkyo)→ 自治体・建設事業者が持つ独自の設計・設備仕様・地域知見を技術的財産に変換し、特許化支援。3. AIによる気象データ解析+災害リスク傾向分析・警告シナリオのサポート(AI孔明)→ 雨量や土壌含水量、過去災害データ等をナレッジチームドライブ上にRAG対応のDB化※そこから生成AI質問を投げて、 地域ごとのリスクレベル変化や注意が必要な状況を踏まえて、現場や住民の避難判断をサポートするための警告シナリオや情報整理に活用可能。■ 導入効果部 門 Before(導入前の課題) After(導入後の変化)自治体防災: ハザードマップ依存・・・・・ 実測+AI予測(※1)で柔軟対応インフラ企業: 工夫が共有されない・・・・・ ノウハウを出願・蓄積現場管理者: センサー管理がバラバラ・・・ 一元管理で即時把握住民対応: 避難判断に不安・・・・・・・ ダッシュボード(※1)で明確な根拠提示※1:ダッシュボードの実装、またAI予測は防災データのDB化が必要なため、ともにカスタマイズ開発が必要です。■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/gx/■ 今後の展開● 気象庁・自治体のリアルタイム連携による早期警戒ネットワーク化● 地域ごとの「AI防災ツイン」構築支援(デジタル防災地図)● 防災テック企業との共創による装置・アプリ連携強化■ 現場からの声「避難指示を出す責任は重い。でも現場のデータが整っていなかった」「うちの排水設計、全国的にも有効なのに、誰も知らないし出願もしてない」「感覚で動く時代は終わった。次は“見える防災”じゃないと、守れない」【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)URL: https://www.aidata.co.jp/AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325153&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325153&id=bodyimage2】

配信元企業:AIデータ株式会社

プレスリリース詳細へ