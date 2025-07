ゲーム制作教育の先駆け、大阪電気通信大学がインディーゲーム国内最大級の祭典に挑む～「BitSummit the 13th」で学生たちの発想力を発信～

大阪電気通信大学(大阪府寝屋川市・四條畷市/学長:塩田邦成)は、7月18日(金)・19日(土)・20日(日)の3日間、みやこめっせ(京都市勧業会館)で開催されるインディーゲーム国内最大級のイベント「BitSummit the 13th」にブースを出展します。2003年、日本の大学でいち早くゲームを冠とした「デジタルゲーム学科」を開設した本学は、その教育の集大成を、国内最大級のインディーゲームイベントで発信します。【本件のポイント】■インディーゲーム国内最大級のイベントにブースを出展■今年で9 回目の出展■学内審査を勝ち抜いた学生の作品を展示■「ゲームクリエイター甲子園」「NHK神ゲー創造主エボリューション」応募作品も展示予定【本件の内容】今回出展する作品は、学内での書類審査・中間審査・最終プレゼン審査を通過した、選りすぐりの力作ばかり。ゲーム部門では、学生が自ら企画・制作したゲームを教員に実演プレゼンし、完成度だけでなく発想力や表現力、ユーザー体験へのこだわりまでが評価されます。当日は、開発に関わった学生自身が来場者への説明や試遊対応を行い、"開発から発信まで"を自らの手で担います。これは、社会で求められるプレゼン力・コミュニケーション力を育む本学の教育方針に基づいたものです。また、「ゲームクリエイター甲子園」や京都芸術大学との共同プロジェクト「NHK神ゲー創造主エボリューション」への応募作品、さらにBitSummit Gamejamに参加した学生のゲーム作品も展示します。学内にとどまることなく、プロに認められたゲーム作品をぜひご覧ください。2012年に始まった「BitSummit」は、"日本の優れたインディーゲームを世界に発信する"という趣旨で毎年開催されており、国内外のゲーム開発者や業界関係者が集う注目イベントです。本学は2017年から継続的に出展しており、教育現場からの参加としても高く評価されています。大阪電気通信大学は、未来のゲームクリエイターたちが学びの成果を社会に示す舞台として、今年もBitSummitという"大舞台"に挑みます。【BitSummit the 13th開催概要】日 時:2025年7月18 日(金)、19日(土)、20日(日)10時~17時※7月18日はビジネスデイになりますので、一般の方の入場はできません。場 所:みやこめっせ(京都市勧業会館)主 催:BitSummit 実行委員会、一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)共 催:KYOTO CMEX※詳細はBitSummit公式サイトにてご確認ください。【各出展作品】<学内選考枠>・ドドド!ドットシューティング・クロマヴォイド・Key Typer・レスキュースプリンターズ・階層戦士レイヤドン・メレフィーユ・Burnout!<ゲームクリエイター甲子園枠>・TANCHRO・瞳-HITOMI-・激突!クレーンバトル<NHK神ゲー創造主エボリューション二次審査通過枠>・WHO'S YOUR MUSE?【関連リング】総合情報学部https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/総合情報学部デジタルゲーム学科特設サイトhttps://www.osakac.ac.jp/special/dg/クリエイター甲子園2025https://game.creators-guild.com/gck/NHK「神ゲー創造主エボリューション」https://kamigame-evo.com/https://www.nhk.jp/p/ts/RYWNP9GZQ5/【大学概要】大学名:大阪電気通信大学(学長:塩田邦成)U R L: https://www.osakac.ac.jp/所在地:寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70学 部:工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組在籍者数:5,758名(2025年5月1日現在)▼本件に関する問い合わせ先法人事務局広報部広報課住所:大阪府寝屋川市初町18-8TEL:072-824-3325FAX:072-824-1141メール:kouhou@osakac.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/