推しが空を舞う時代へ──国内初「Vライバードローンショー」出演者がついに発表
2025年8月11日（月・祝）に開催される、オリエンタルラジオ・藤森慎吾氏がプロデュースするゴルフウェアブランド「irishman.」主催の複合型ゴルフフェス「NIGHT GOLF competition 2nd」で、株式会社TOE（トウ 本社：大阪市浪速区）が行う国内初の「ヴァーチャルライバーによるドローンショー」
■本イベントは、配信アプリ「IRIAM」で活動中のVライバー事務所「BLUE DRAGON（ブルードラゴン）」との共同プロジェクトである事が発表されました。
夜空に投影されるVライバーの姿と、響き渡るボイスと音楽。
多数のライバーの姿がポスターとなって貼り出された会場でどのようなショーが展開されるのか
BLUE DRAGON
「CAMPFIRE」にて開催中のクラウドファンディングで参加ライバーのイベント開催に向けた支援プロジェクトが公開されています（現地ポスター貼り出しプラン有）。
https://camp-fire.jp/projects/857935/view
「国内初」のVライバードローンショーについて
今回開催されるドローンショーは、従来のドローンショーにおけるナレーションや宣伝大使にVtuberを起用する形式とは一線を画し、Vライバーの「リアルタイムでのインタラクティブな表現」をショーの中核に据えた日本初の取り組みです。
観客とVライバーが双方向でつながることで、“生きている演出”を夜空に描き出す、これまでにないライブ体験が誕生します。
※2025年7月 株式会社TOE調べ。国内のドローンショーおよびバーチャルエンターテイメント業界に関する公開情報をもとに調査。
【サービス概要】
サイト名：Vポチッ！
公開日：2025年9月25日
利用対象：Vtuber／バーチャルライバー、およびファン
主な機能：ポータルサイト、オンライン記事、オンラインガチャ、EC販売ページ など
URL：8月下旬ごろ公開予定
【イベント詳細】
イベント名：『NIGHT GOLF』competition 2nd presented by irishman.
開催日程：2025年8月11日（山の日）
開催会場：成田の森カントリークラブ
開催日時：開場 10:00/開演 11:00/閉演24:00（予定）
イベントサイト
https://irishman.jp/pages/night-golf-2025
主催 irishman.公式サイト
https://irishman.jp/
【会社概要】
会社名：株式会社TOE（トウ）
所在地：大阪府大阪市浪速区大国2-6-23-4F
設立：2007年3月12日
代表者： 内藤愛美
事業内容：● 光ディスク、磁気ディスク及びその関連商品の販売及び輸出入
● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアの複製、包装業務
● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアのプレス業務
● 印刷業
● DVD-R / CD-Rメディア販売
● 各種ケース販売
●デジタルエンタメ開発
●Vtuber支援プラットフォーム運営
公式サイト：https://www.toe-toe.com/company/