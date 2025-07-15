推しが空を舞う時代へ──国内初「Vライバードローンショー」出演者がついに発表

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株式会社TOE


2025年8月11日（月・祝）に開催される、オリエンタルラジオ・藤森慎吾氏がプロデュースするゴルフウェアブランド「irishman.」主催の複合型ゴルフフェス「NIGHT GOLF competition 2nd」で、株式会社TOE（トウ　本社：大阪市浪速区）が行う国内初の「ヴァーチャルライバーによるドローンショー」



■本イベントは、配信アプリ「IRIAM」で活動中のVライバー事務所「BLUE DRAGON（ブルードラゴン）」との共同プロジェクトである事が発表されました。




夜空に投影されるVライバーの姿と、響き渡るボイスと音楽。


多数のライバーの姿がポスターとなって貼り出された会場でどのようなショーが展開されるのか





BLUE DRAGON

「CAMPFIRE」にて開催中のクラウドファンディングで参加ライバーのイベント開催に向けた支援プロジェクトが公開されています（現地ポスター貼り出しプラン有）。


https://camp-fire.jp/projects/857935/view


「国内初」のVライバードローンショーについて


今回開催されるドローンショーは、従来のドローンショーにおけるナレーションや宣伝大使にVtuberを起用する形式とは一線を画し、Vライバーの「リアルタイムでのインタラクティブな表現」をショーの中核に据えた日本初の取り組みです。


観客とVライバーが双方向でつながることで、“生きている演出”を夜空に描き出す、これまでにないライブ体験が誕生します。


※2025年7月 株式会社TOE調べ。国内のドローンショーおよびバーチャルエンターテイメント業界に関する公開情報をもとに調査。




【サービス概要】


サイト名：Vポチッ！


公開日：2025年9月25日


利用対象：Vtuber／バーチャルライバー、およびファン


主な機能：ポータルサイト、オンライン記事、オンラインガチャ、EC販売ページ　など


URL：8月下旬ごろ公開予定



【イベント詳細】


イベント名：『NIGHT GOLF』competition 2nd presented by irishman.


開催日程：2025年8月11日（山の日）


開催会場：成田の森カントリークラブ


開催日時：開場 10:00/開演 11:00/閉演24:00（予定）


イベントサイト


https://irishman.jp/pages/night-golf-2025


主催　irishman.公式サイト


https://irishman.jp/




【会社概要】


会社名：株式会社TOE（トウ）


所在地：大阪府大阪市浪速区大国2-6-23-4F


設立：2007年3月12日


代表者：　内藤愛美


事業内容：● 光ディスク、磁気ディスク及びその関連商品の販売及び輸出入


　　　　　● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアの複製、包装業務


　　　　　● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアのプレス業務


　　　　　● 印刷業


　　　　　● DVD-R / CD-Rメディア販売


　　　　　● 各種ケース販売


　　　　　●デジタルエンタメ開発


　　　　　●Vtuber支援プラットフォーム運営


公式サイト：https://www.toe-toe.com/company/