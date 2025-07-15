大人気ゲーム「APEX LEGENDS（TM）」 よりゲーム内に登場するステッカー柄の商品など3商品が新登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川洋)は、「Apex Legends(TM)」から、ゲーム内に登場するステッカー柄のアクリルスタンドなど3商品を12月中旬より順次販売することを発表いたします。

■販売について

予約開始 ：2025年7月15日(火)

発売時期 ：2025年12月中旬より順次発売予定

販売ページ :https://www.infolens.com/apexlegends-2507/

■商品情報

・Apex Legends ダイカットインゲームステッカー（C,D）

大人気ゲーム「Apex Legends」からゲーム内に登場するステッカー柄のダイカットステッカーが登場！

スマートフォンケースの後ろへ入れるのにもぴったりなサイズ感です。

ご好評いただいた「A・B」に続き、今回は待望の新柄「C・D」がラインナップに仲間入り！

発売日 ：2025年12月中旬発売予定

価格 ：各\1,210（税込）

商品サイズ：W35~45 × H36~45 (mm)

・Apex Legends トレーディングアクリルスタンド（インゲームステッカー柄）（C,D）

大人気ゲーム「Apex Legends」からゲーム内に登場するステッカー柄のアクリルスタンドが登場！

おなじみのレジェンズ達がかわいらしくデフォルメされたデザインとなっています。

ご好評いただいた「A・B」に続き、今回は待望の新柄「C・D」がラインナップに仲間入り！

全8種のブラインド商品です。※1BOXで全種揃います

発売日 ：2025年12月中旬発売予定

価格 ：各\935（税込）

商品サイズ：W40~50 × H40~51 (mm)

・Apex Legends マスコットキーホルダー（ネッシー ピンク）

大人気ゲーム「Apex Legends」からネッシー(ピンク)のマスコットキーホルダーが登場！

ちっちゃなサイズ感がとってもキュート！カバンやリュックに付けて、ネッシーとお出かけができちゃいます！

発売日 ：2025年12月中旬発売予定

価格 ：\1,045（税込）

商品サイズ：W60 × H60 × D60 (mm)

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

インフォレンズギークショップ

https://x.com/INFOLENSGEEK

インフォレンズギークショップ池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、「Apex Legends(TM)」の公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com/

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.