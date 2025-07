Cyble、3つのGartner（R）ハイプ・サイクル（TM）レポートにおいて2年連続でサンプル・ベンダーとして認定

カリフォルニア州クパティーノ、, 2025年7月15日 /PRNewswire/ -- AIネイティブ・サイバーセキュリティ・ソリューションの世界的リーダーであるCybleは、3つのGartner®レポート(「Gartner Hype Cycle for Security Operations, 2025」、「Gartner Hype Cycle for Managed IT Services, 2025」、「Hype Cycle for Cyber-Risk Management, 2025(Interactive Version)」)で取り上げられたことを発表しました。

Cybleは、3つのハイプ・サイクルでDigital Risk Protection Services(DRPS)、Threat Intelligence、Cyber Risk Managementのサンプル・ベンダーとして掲載されました。これは、サイバーセキュリティ分野における当社の継続的な影響とイノベーションが改めて裏付けられたと私たちは受け止めています。Gartnerは、ハイプ・サイクルを、テクノロジーとアプリケーションの成熟度と採用度を図式的に表すものとして定義しています。

この認定は、組織がサーフェス、ディープ、ダーク・ウェブ環境全体にわたってデジタル脅威を特定、評価、軽減するのを支援するCybleの役割を浮き彫りにするものであると当社は考えています。

DRPS、Threat Intelligence、Cyber Risk Managementは、ブランドのなりすまし、データ漏洩、アカウントの乗っ取り、サプライ・チェーンの露出などの外部の脅威を積極的に検出して対応したい組織にとって重要です。

「3つのGartnerハイプ・サイクル・レポートに掲載されたことは、実用的な脅威情報と包括的なデジタル・リスクの知見を組織に提供するという当社の使命が認められた証だと考えています」と、CybleのCEO兼共同創設者であるBeenu Arora氏は述べ、「脅威の主体が進化し、デジタル攻撃対象領域が拡大する中、当社の参加は、Cybleが革新的でリアルタイムかつスケーラブルなサイバーセキュリティ・ソリューションを世界市場に提供できる能力を強調するものです」と付け加えています。

Cybleは、北米、アジア太平洋、META、ANZに強力な拠点を構え、高度な脅威監視機能と迅速なインシデント対応機能により、企業、政府機関、重要なインフラストラクチャにサービスを提供しています。

詳細については、www.cyble.comをご覧ください。

Gartnerは、米国および国際的にGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。Hype Cycleは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、ここでは許可を得て使用されています。無断転載を禁じます。

Gartnerは、そのリサーチ出版物に記載するいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、またテクノロジーのユーザに、最高の格付けまたはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査機関の意見で構成されており、事実の表明として解釈されるべきではありません。Gartnerは本調査に関して、商品のいかなる保証または特定の目的に対する適合性など、明示または黙示を問わず、一切の保証を行わないものとします。

