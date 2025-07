アニメ『ガールズバンドクライ』海老塚智の「紅生姜」腕章など新グッズが二次元コスパから登場！イベント先行販売も決定【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ/二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報1【公式キャラクターアパレル・グッズ/二次元コスパ】アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報1

アニメ『ガールズバンドクライ』より、「ディスク風 アクリルマルチキーホルダー」をはじめ、13話のライブで智が衣装として着用している「紅生姜」腕章の再現アイテムなど、新グッズが二次元コスパから続々とラインナップいたします。

これらは7月27日(日)幕張メッセで開催の〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉コスパブースにて先行販売が決定。

また、「海老塚智の「紅生姜」腕章」「ドライTシャツ(2種)」「トゲナシトゲアリ メタルカラビナ」は、8月16日(土)・17日(日)東京ビッグサイトで開催の〈コミックマーケット106〉二次元コスパブースでも先行販売が決定いたしました。

【COSPA(コスパ)】/〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉出展情報ページ

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26542

【二次元コスパ】/アニメ『ガールズバンドクライ』 グッズ情報ページ

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02120/mode/series

加えて、これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売のご予約を受付中です。

あわせてご利用ください。

◆アニメ『ガールズバンドクライ』商品情報

海老塚智の「紅生姜」腕章海老塚智の「紅生姜」腕章

【先行販売情報】

■2025年7月27日(日)

〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉COSPA(コスパ)ブース [7-17-01]

■2025年8月16日(土)・17日(日)

〈コミックマーケット106〉二次元コスパブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1414]

一般販売:2025年10月中旬予定

サイズ:【約】縦9.5×横38cm(1周) / 表面:ポリウレタン100% 基布:綿100%

価格:2,970円(税込)

13話のライブで智が着用している「紅生姜」腕章を再現!

・しっかりとした厚めの生地を使用しています。

・内面には安全ピンが付いているので、簡単に着用可能です。

【基本予約受付期間】~2025年8月3日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

安和すばるの「DRUMS」ドライTシャツ / 井芹仁菜の「HOPE FOR THE BEST」ドライTシャツ安和すばるの「DRUMS」ドライTシャツ井芹仁菜の「HOPE FOR THE BEST」ドライTシャツ

【先行販売情報】

■2025年7月27日(日)

〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉COSPA(コスパ)ブース [7-17-01]

■2025年8月16日(土)・17日(日)

〈コミックマーケット106〉二次元コスパブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1414]

一般販売:2025年10月中旬予定

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

価格:各3,520円(税込)

・安和すばるの「DRUMS」ドライTシャツ

すばるがアニメエンディングで着用しているTシャツをイメージ。

・井芹仁菜の「HOPE FOR THE BEST」ドライTシャツ

仁菜が着ているTシャツをイメージ。

【基本予約受付期間】~2025年8月3日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

トゲナシトゲアリ メタルカラビナトゲナシトゲアリ メタルカラビナ

【先行販売情報】

■2025年7月27日(日)

〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉COSPA(コスパ)ブース [7-17-01]

■2025年8月16日(土)・17日(日)

〈コミックマーケット106〉二次元コスパブース [東京ビッグサイト西3・4ホール No.1414]

一般販売:2025年10月中旬予定

サイズ:(約)縦8×幅5cm / アルミニウム製

カラー:BLACK

価格:1,430円(税込)

スタイリッシュで実用的な国産アルミ製カラビナ

・世界最高峰レベルの金属加工技術を誇る『新潟県燕市』製のアルミカラビナ

・付属のリングで鍵などをまとめ、取り出しやすい場所に吊るすことで探す手間を解消します。

・デザインをより楽しめるようにプリント面を大きめに設計しました。

※本製品に対して、重いものを吊り下げたり、衝撃荷重のかかるような用法はお控えください。

※本製品は登山用として使用できません。

【基本予約受付期間】~2025年8月3日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

仁菜 VS 桃香 ビールジョッキ仁菜 VS 桃香 ビールジョッキ

【先行販売情報】

■2025年7月27日(日)

〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉COSPA(コスパ)ブース [7-17-01]

一般販売:2025年10月上旬予定

サイズ:(約)直径7×高さ16cm / ガラス

価格:3,190円(税込)

「だまれ!」「いやです!」

TVアニメ5話、居酒屋の仁菜と桃香をイメージしたビールジョッキ

・お酒はもちろん、ジュースなどのドリンクがよりおいしくなる事間違いなし!?

・350mlの缶ビールやジュースがちょうど入るサイズ。

・急激な温度差で割れることがあります。

・新食品衛生法に適合しておりますので、安心してご使用いただけます。

・食器洗浄機使用可。・電子レンジ・直火・オーブンではご使用頂けません。

・研磨付きタワシ・クレンザーは表面を傷つけることがあります。

イラスト:ちと

【基本予約受付期間】~2025年8月3日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

ディスク風 アクリルマルチキーホルダー5種/井芹仁菜、河原木桃香、安和すばる、海老塚智、ルパ井芹仁菜 ディスク風 アクリルマルチキーホルダー河原木桃香 ディスク風 アクリルマルチキーホルダー安和すばる ディスク風 アクリルマルチキーホルダー海老塚智 ディスク風 アクリルマルチキーホルダールパ ディスク風 アクリルマルチキーホルダー

【先行販売情報】

■2025年7月27日(日)

〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉COSPA(コスパ)ブース [7-17-01]

一般販売:2025年10月上旬予定

サイズ:(約)縦8cm×横8cm / アクリル製

価格:各880円(税込)

懐かしの録音メディアをイメージ。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐&イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

【基本予約受付期間】~2025年8月3日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

◆関連リンク

◆権利表記

(C)東映アニメーション

発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

