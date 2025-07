杖と剣の伝説、本日7月15日（火）より正式サービス開始、リリース記念イベント多数開催中！豪華報酬盛りだくさん！

BOLTRAY PTE.LTD.

BOLTRAY GAMESが送るスマートフォン向け完全新作RPG『杖と剣の伝説』が、本日2025年7月15日(火)より「iOS」と「Android」両プラットフォームにて正式にサービスを開始いたします。サービス開始を記念して、ゲーム内イベントや公式Xキャンペーンなどを多数開催しております。冒険者の皆さん、今すぐ旅立ちの準備を!

詳細については、公式X(旧Twitter)「@tsueken_JP」をはじめ、各種SNSで随時発信しています。ぜひフォローして、最新情報をチェックしてください!

▼公式SNS

・ 公式サイト

https://game.boltray.com/sceptersword?lang=ja

・ 公式X(旧Twitter)

https://x.com/tsueken_jp

・ 公式Discord

https://discord.com/invite/8xAaCtPh94



▼ゲームダウンロード

◯ App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id6740199677

◯ Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjcs.android.jp&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjcs.android.jp&hl=ja)

リリース記念イベント多数開催中!ゲーム内報酬や、公式Xキャンペーンの豪華景品が盛りだくさん

今なら、豪華報酬がザクザク手に入るチャンス!

ログインするだけで、ガチャ、限定外観、グッズなど豪華賞品が目白押しです!全冒険者必見のイベント報酬一覧は以下となります。是非お見逃しなく!

1、スタートボーナス

いま始めれば、ガチャアイテムが毎日もらえる大チャンス!まずはログインして冒険に踏み出そう!

期間中にログインするだけで、スキルガチャに使えるアイテム「星の願い×10」を毎日もらえます。7日間ログインで最大80連ガチャ分が獲得可能!

※新規アカウントが対象、14日間以内のログインで最大80連ガチャ分を獲得可能です。

2、やっちゃえ祭り(7月15日~7月29日)

初日から盛り上がれる、みんなで楽しむお祭りイベント!参加するだけで限定外観も入手できる!

毎晩19:00/19:30/20:00より、10分間の音楽ライブイベント「やっちゃえ祭り」を開催します!ステージで演奏するか、観客として応援するかはあなた次第。参加者には無料でロック風外観「異世界ロック」がもらえるチャンスも!

期間限定で毎晩開催されるスペシャルイベント「やっちゃえ祭り」は、冒険者の皆さんが一堂に集まって盛り上がる音楽ライブフェス!

ステージには冒険者の皆さんがランダムに並び、テーマソングが流れ出すと全員でクラウドダンスがスタート!

DJが盛り上げる舞台の上で、ペンライト片手に君の分身がノリノリに踊り出す!

参加するだけで楽しいのはもちろん、7日間ログインに参加すれば限定外観「異世界ロック」もゲット可能!

「ただ観る」だけじゃない、「一緒に踊る」新感覚の参加型イベントで、カンスティンの世界がもっと好きになる!

3、予約特典に加え、リリースに合わせて盛りだくさんの報酬をプレセント!

冒険者の皆さんは衣装外観「凄腕シェフ」、武器外観「えび天」など予約特典をゲットできるほか、リリース前後のSNSキャンペーンに参加することで、盛りだくさんの報酬をゲットすることができます!予約していた方も、今から始める方も、特典満載!装備も見た目も個性的に差をつけましょう!

冒険者の皆さんは衣装外観「凄腕シェフ」、武器外観「えび天」など予約特典をゲットできます!

ぜひ公式X(旧Twitter)をフォローして下記キャンペーンの詳細をご確認ください。

▼リリース記念リポストキャンペーン(7月15日~7月18日)

フォロー&リポストするだけで豪華賞品が当たります!まずは公式Xをチェックして!

公式Xにて、4日連続リポストキャンペーンを実施します!毎日投稿される対象ポストをリポストするだけで、その場でiPhone16や最大5万円分のえらべるPayが当たるチャンス!

■賞品一覧::

・iPhone16(1名)

・えらべるPay最大5万円分(2,500名)

■応募方法:

1.@tsueken_JP をフォロー

2.対象ポストをリポスト

3.ポスト内のリンクから結果を確認

※いいねで当選確率UP!

▼お祭り写真シェアキャンペーン(7月15日~7月28日)

ゲーム内で面白いなと思った画面をSNSに投稿するだけで、レアグッズをゲットすることができます!お気に入りの瞬間をシェアしましょう!

やっちゃえ祭りイベント期間中、お祭りのライブステージに入場し、

写真または動画を撮って、X(旧Twitter)に投稿した方に抽選で純金アクセサリー、Amazonギフトカードなどの豪華賞品を贈呈するキャンペーンをX上で実施します!

■賞品一覧:

・一等賞(2名):純金製「杖剣」チャーム(5g)

・二等賞(10名):杖剣グッズセット(モリリンの缶バッジ×2、ヒメルの缶バッジ×2、杖剣チャーム)

・三等賞(20名):Amazonギフトカード1,000円分

■参加方法

1.ライブ開催時間にゲーム内ステージに参加

2.スクリーンショットまたは動画を撮影

3.指定タグ「#杖剣やっちゃえ祭り #杖と剣の伝説」をつけてXに投稿

最新情報は公式Xをぜひチェックしてください!今後も期間限定イベントやアップデート、豪華コラボ情報などを順次公開予定です!冒険者の皆さん、これから始まる壮大な異世界の旅に、乞うご期待!

『杖と剣の伝説』とは

『杖と剣の伝説』はゆるりと旅する異世界冒険放置RPGです。オートバトルでカンタン操作、放置でガンガン成長、いつでも気ままに職業変更!プレイヤーは冒険者となり、杖か剣を選択して未知の異世界「カンスティン」を冒険していきます。200種類を超えるスキルを自由に組み合わせ、自分だけのプレイスタイルを構築可能!片手操作やオート機能による快適なバトルに加え、アバターのカスタマイズや放置成長システムなど、遊びごたえのある要素が充実しています。

ゲーム特徴

■カンタン操作

戦闘前にスキルの組み合わせと発動順を調整すれば、キャラが自動的に移動して戦ってくれる!フルオートバトルで簡単な操作と戦略性が共存!

■放置で成長

放置で気軽に育成素材を収集し、無料で育成できる!

のんびり寝ながら、どんどん強くなれる!

■自由転職

剣を選ぶか、杖を選ぶかに関わらず、より強力な上位職へ昇格可能。専用スキルを獲得し、200個以上のスキルを自由に組み合わせられる。何より、いつでも職業を変更できるのが最大の特徴!

■自由探索

カンタン片手操作で、いつでも気軽に冒険に出かけられる!

霧に囲まれた未知の大陸を進み、探索しながら魔物を倒し、宝物をゲットしよう!

君の足跡がたどった場所では、混沌は追い払われる!

■個性的なキャラメイク

髪色、肌色、瞳の色などなどすべてを自由に変更できる幅広いキャラメイクで自分だけのキャラを創ろう!

さらに魔物討伐で入手できる魔物の持ち物も装飾アイテムに!

異世界感満載の様々な衣装で着せ替えを楽しみ、自分の個性を主張しよう!

著作権表記:(C)BOLTRAY PTE. LTD. All Right Reserve.

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なく変更されることがあります。