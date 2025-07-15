¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤¬¤È¤é¤Õ¤°¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡ÖÍÜ¿£ vs Å·Á³¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò8·î13¡¦14Æü¤Ë³«ºÅ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325126&id=bodyimage1¡Û
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ï¡¢Íè¤ë8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤È¤é¤Õ¤°¡×¤ÎÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤é¤Õ¤°¤ÎÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤â¤Î¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ´õ¾¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°é¤ÁÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ò¤È¤é¤Õ¤°»É¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ÊÍÜ¿£¡¦Å·Á³¡Ë¡Ó
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤òÁ¯ÌÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤Î»É¤·¿È¤òÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤ÇÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤´Äó¶¡¡£¸«¤¿ÌÜ¡¢¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿»þ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤È¤é¤Õ¤°¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ÊÍÜ¿£¡¦Å·Á³¡Ë¡Ó
»É¤·¿È¤Î¸å¤Ï¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿È¤ÎÄù¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ä¡¢»É¤·¿È¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤ò»È¤Ã¤¿°ïÉÊÎÁÍý¤ä¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤â¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
³«ºÅÆü»þ: 2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢14Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～22:00¡Ê19:00¤Þ¤Ç¤ÎÆþÅ¹¡Ë
¾ì½ê: ¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡Ê»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡Ë
ÎÁ¶â: ¤ª°ì¿ÍÍÍ 18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌÅÓ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤ªÎÁÍý7ÉÊ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Ë
Í½ÌóÊýË¡: »öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¡Ê083-227-4400¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²¼´Ø¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤ËÄ´Íý¤·¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍý¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²ûÀÐÎÁÍý¤â¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ë¥Ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²Ìî ½¼ÏÂ
½êºßÃÏ¡§¢©750-0003 »³¸ý¸©²¼´Ø»Ô°¤ÌïÂË»ûÄ®7-8
URL¡§ https://garden-fugu.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/fugu_garden/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ë¥Ó
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ï¡¢Íè¤ë8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤È¤é¤Õ¤°¡×¤ÎÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤é¤Õ¤°¤ÎÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤â¤Î¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ´õ¾¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°é¤ÁÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ò¤È¤é¤Õ¤°»É¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ÊÍÜ¿£¡¦Å·Á³¡Ë¡Ó
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤òÁ¯ÌÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤Î»É¤·¿È¤òÍÜ¿£¤ÈÅ·Á³¤ÇÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤´Äó¶¡¡£¸«¤¿ÌÜ¡¢¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿»þ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤È¤é¤Õ¤°¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ÊÍÜ¿£¡¦Å·Á³¡Ë¡Ó
»É¤·¿È¤Î¸å¤Ï¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿È¤ÎÄù¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ä¡¢»É¤·¿È¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤È¤é¤Õ¤°¤ò»È¤Ã¤¿°ïÉÊÎÁÍý¤ä¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤â¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
³«ºÅÆü»þ: 2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢14Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00～22:00¡Ê19:00¤Þ¤Ç¤ÎÆþÅ¹¡Ë
¾ì½ê: ¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡Ê»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡Ë
ÎÁ¶â: ¤ª°ì¿ÍÍÍ 18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌÅÓ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¤ªÎÁÍý7ÉÊ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Ë
Í½ÌóÊýË¡: »öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¡Ê083-227-4400¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Õ¤°²ûÀÐgarden¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²¼´Ø¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤ËÄ´Íý¤·¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍý¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²ûÀÐÎÁÍý¤â¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ë¥Ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²Ìî ½¼ÏÂ
½êºßÃÏ¡§¢©750-0003 »³¸ý¸©²¼´Ø»Ô°¤ÌïÂË»ûÄ®7-8
URL¡§ https://garden-fugu.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/fugu_garden/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ë¥Ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø