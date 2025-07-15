¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡Ölgram¡×¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍ½Ìó´ÉÍý²ÄÇ½¤Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324990&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥ÊÄó¶¡¤ÎInstagram¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ë¥Äー¥ë¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Ìóµ¡Ç½¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥µ¥í¥ó¡¦ÌÌÃÌ¸þ¤±¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¸þ¤±¤Î2¼ïÎà¤Îµ¡Ç½¤ò³°½ÐÀè¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥µ¥í¥óÍ½Ìó¡¦¥ì¥Ã¥¹¥óÍ½Ìóµ¡Ç½¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é¤âÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í½Ìóµ¡Ç½¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢InstagramÆâ¤Ç¡ÖÍ½Ìó¼õÉÕ¤«¤é·èºÑ¡×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤âÍ½Ìó´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¤Î½ÀÆðÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦³°½ÐÀè¤Ç¤âÍ½Ìó¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¡¦ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Î¼Â¸½
¡¦¸ÜµÒ¾ðÊó¤äÍ½Ìó¾õ¶·¤ò°ì¸µ´ÉÍý
¡¦±¿±Ä·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Í½Ìó·Á¼°¤¬ÁªÂò²ÄÇ½
Í½Ìóµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢²¼µ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/mn/app/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0/id6474729945
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://lgram.jp/?dreamnews
¢£¶È¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿£²¼ïÎà¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½
Í½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢¶È¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1.¥µ¥í¥ó¡¦ÌÌÃÌÍ½Ìóµ¡Ç½
±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç´õË¾¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁª¤Ó¡¢Í½Ìó¤ò¹Ô¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿»þ´ÖÏÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Í½Ìó¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥í¥ó¤ä¡¢ÂÐÌÌ·Á¼°¤Î±Ä¶È¡¦¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2.¥ì¥Ã¥¹¥óÍ½Ìóµ¡Ç½
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿Æü»þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áàºî¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1²ó¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤ÇÊ£¿ôÌ¾¤òÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Î¤ß¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢Meta¼Ò¸ø¼°API¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Instagram¤Î¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¼ÂÀÓ10,000·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦Åê¹Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¼«Æ°±þÅú
¡¦DM¤Î¼«Æ°ÊÖ¿®¡¢°ì³çÇÛ¿®
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¼Â»Ü
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä～·èºÑ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à»È¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://lgram.jp/manual/contact/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥ÊÄó¶¡¤ÎInstagram¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ë¥Äー¥ë¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Ìóµ¡Ç½¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥µ¥í¥ó¡¦ÌÌÃÌ¸þ¤±¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¸þ¤±¤Î2¼ïÎà¤Îµ¡Ç½¤ò³°½ÐÀè¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥µ¥í¥óÍ½Ìó¡¦¥ì¥Ã¥¹¥óÍ½Ìóµ¡Ç½¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é¤âÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í½Ìóµ¡Ç½¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢InstagramÆâ¤Ç¡ÖÍ½Ìó¼õÉÕ¤«¤é·èºÑ¡×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤âÍ½Ìó´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¤Î½ÀÆðÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦³°½ÐÀè¤Ç¤âÍ½Ìó¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¡¦ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Î¼Â¸½
¡¦¸ÜµÒ¾ðÊó¤äÍ½Ìó¾õ¶·¤ò°ì¸µ´ÉÍý
¡¦±¿±Ä·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Í½Ìó·Á¼°¤¬ÁªÂò²ÄÇ½
Í½Ìóµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢²¼µ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦iOSÈÇ
https://apps.apple.com/mn/app/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0/id6474729945
¡¦AndroidÈÇ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wssv.itg&pli=1
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://lgram.jp/?dreamnews
¢£¶È¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿£²¼ïÎà¤ÎÍ½Ìóµ¡Ç½
Í½Ìóµ¡Ç½¤Ï¡¢¶È¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1.¥µ¥í¥ó¡¦ÌÌÃÌÍ½Ìóµ¡Ç½
±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç´õË¾¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁª¤Ó¡¢Í½Ìó¤ò¹Ô¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿»þ´ÖÏÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Í½Ìó¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥í¥ó¤ä¡¢ÂÐÌÌ·Á¼°¤Î±Ä¶È¡¦¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2.¥ì¥Ã¥¹¥óÍ½Ìóµ¡Ç½
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿Æü»þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áàºî¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1²ó¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤ÇÊ£¿ôÌ¾¤òÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Î¤ß¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢Meta¼Ò¸ø¼°API¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Instagram¤Î¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¼ÂÀÓ10,000·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¼ç¤Êµ¡Ç½
¡¦Åê¹Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¼«Æ°±þÅú
¡¦DM¤Î¼«Æ°ÊÖ¿®¡¢°ì³çÇÛ¿®
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¼Â»Ü
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä～·èºÑ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÊýË¡
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥à»È¤¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
https://lgram.jp/manual/contact/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø