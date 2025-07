海から生まれた、未来をまとう。漁網リサイクル素材を使用した「Aww for the Blue Collection」から15通りの使い方ができる多機能ショルダーバッグが新登場

株式会社Moved

心ときめく旅を提案するトラベルブランドAww(アウ)は、海の未来を守るアップサイクルコレクション「Aww for the Blue Collection」から、「漁網リサイクルコンビショルダーバッグ」を、2025年7月16日(水)より発売いたします。

シーンに合わせて変化する“旅上手”なショルダーセット

日本の海で役目を終えた漁網を回収・リサイクルし、新たな命を吹き込んだこのショルダーバッグは、機能性・デザイン性・サステナビリティを兼ね備えた多機能バッグです。旅先はもちろん、日常のあらゆるシーンに柔軟にフィットし、持つ人のライフスタイルに寄り添います。

本体バッグには内側・外側に複数のポケットを搭載しており、旅先や日常で持ち歩く細かなアイテムもすっきり整理できます。さらに、本体に加えてスマホショルダー、小物ケース、ボトルホルダーの計4点がセットになっており、それぞれ着脱が可能。その日のスタイルや用途に応じて、最大15通りの組み合わせで使える自由度の高さが魅力です。スマホショルダーにはメッシュポケットとファスナー付き収納を備え、ちょっとした外出にも便利。本体バッグの背面には、キャリーバッグのハンドルに取り付け可能なスリットがついており、空港や駅でのスムーズな移動をサポートします。太めのショルダーストラップは肩への負担を軽減し、長時間の街歩きにも快適に対応します。

アウトドアの実用性を備えながら、都会の風景にもなじむミニマルなデザインも特長のひとつ。ブラック、ベージュ、カーキの3色展開で、どんなスタイルにも合わせやすいユニセックス仕様です。

※スマホショルダーは単品での販売もございます。

製品特徴:

● 日本で回収した廃漁網を再利用した、撥水リサイクルナイロン素材を使用

● 本体バッグ+3つの着脱式パーツ構成で、用途やスタイルに合わせて自由なカスタマイズが可能

● 背面にはキャリーバッグに取り付け可能なスリット付きで、旅先での移動もスムーズ

● ミニマルで洗練されたユニセックスデザイン

漁網リサイクルコンビショルダーバッグ(6.5L)

価格:24,800円(税込)

カラー:ベージュ、ブラック、カーキ

サイズ:横 31cm × 縦 19cm × 幅 11cm(キャリーバー取り付け部 19cm)

重量:500g

漁網リサイクルスマホショルダー(単品)

価格:7,990円(税込)

カラー:ベージュ、ブラック、カーキ

サイズ:横 11cm×縦 18cm×幅 3cm

重量:130g

海に囲まれたこの国だからこそ、“みんなの海”を守るという選択を

海洋ごみの約60%を占めると言われる廃漁網。一度海に流出すれば、自然に分解されるまでに800年もの年月がかかるといわれ、美しい海の生態系に深刻な影響を与えています。「Aww For the Blue Collection」は、こうした課題に向き合うため、海洋プラスチック問題に取り組む一般社団法人Alliance for the Blue(以下AfB)と協働し、廃漁網を再生したリサイクル素材を使用したアイテムを展開しています。また、売上の一部はAfBを通じて「藻場再生プロジェクト」への支援金として活用され、奄美大島の瀬戸内町で勧められている海藻の育成・移植を通じた藻場の再生に役立てられます。

旅の中でふと出会う自然は、いつも私たちの心を動かしてくれるもの。どうせ旅に出るなら、地球に優しいアイテムを選びたい。たとえ一人の力は小さくても、その選択が積み重なれば、未来を変える力になるはずと信じています。

画像提供:Alliance for the BlueAww for the Blue Collectionについての詳細はこちら

▶︎https://aww-travel.com/ja-en/blogs/feature/aww-for-the-blue-collection

Aww for the Blue Collection 商品ラインナップ

※すべて税込価格

【Aww(アウ)について】

2020年に誕生した、まだ見ぬ自分自身に出会う心トキメク旅を提案するトラベルブランド。スーツケースをはじめとするこだわり抜いたトラベル商品の提供を通じて、既存の枠に囚われない「旅」を中心にした新しいライフスタイルを提供します。「Aww」というブランド名は、旅の途中で出会う美しい景色や体験に触れたとき、心が動かされる瞬間の感情を表現する英語の感嘆詞(スラング)が由来です。サステナブルな旅をサポートする活動の一環として、不要となったスーツケースを回収して再利用に役立てる『Aww Recycle Program』を実施しています。

ウェブサイト:https://aww-travel.com/

Instagram @awwtravel_official:https://www.instagram.com/awwtravel_official/

【一般社団法人Alliance for the Blueについて】

「豊かな海を次世代に継承する」ことを目的とし、日本財団の支援により設立された海洋環境保全と経済性の両立を目指す業界横断プラットフォーム。モノづくりを通じた海洋プラスチックごみ問題の解決や、海の生態系保全で重要な役割を果たす藻場の再生プロジェクトに取り組んでいます。

https://www.alliancefortheblue.org/

