JAL Agriport・滋賀レイクス・小田原箱根商工会議所と個別に業務提携契約を締結

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、JAL Agriport株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長 花桝 健一、以下「JAL Agriport」）、株式会社滋賀レイクスターズ（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長 原 毅人、以下「滋賀レイクス」）、および小田原箱根商工会議所（所在地：神奈川県小田原市、会頭 鈴木 悌介）と、外部企業向け研修に関する業務提携契約を個別に締結しました。これにより、他社や他業界、地域での仕事（実践プロジェクト）による越境体験を通じた成長支援、学び直しを支援する、実践型リスキリングサービス『みらRe-skilling』（https://mirai-works.co.jp/re-skilling/）の「地域課題解決型実践体験」のプログラムを拡充し、企業の人材育成の選択肢を増やします。

■背景と目的

当社は、人生100年時代に、プロフェッショナル人材がライフステージに応じて、「独立、起業、副業、正社員」といった働き方や「都市、地方」といった働く場所、働く目的（*1）に縛られない挑戦の機会提供とその挑戦の支援を行うための事業を展開しています。また、企業や自治体向けには、プロフェッショナル人材のマッチングを主軸に、そのデータベースやノウハウ、ネットワークを活用した、実践型リスキリングサービスや地方創生事業等を提供し、企業や自治体の課題に対して最適なソリューションを提供しています。

実践型リスキリングサービス『みらRe-skilling』（https://mirai-works.co.jp/re-skilling/）では、社員のスキルのアップデートやWell-being（ウェルビーイング）の向上、新しい人材活用の仕組みや制度を作るための各種メニューを提供し、企業の人的資本経営の施策として、効果的な実践型リスキリングの機会を、副業や越境教育を通じて提供しています。

今回の提供により、実践の場のメニューの一つ「地域課題解決型実践体験」のプログラムを拡充し、地域での実践プロジェクトによる越境体験を通じた成長支援、学び直しの支援を強化します。

■『2025地域課題解決型実践体験』プログラム概要

本プログラムは、参加者が日常業務や居住地を離れ、プロスポーツクラブ、農業、地域支援機関といった全く異なる環境で、実際の経営課題に挑む、1泊2日の実践型の研修です。リアルなビジネスの現場で自らのスキルを試し、課題解決に取り組む経験を通じて、参加者のキャリア自律を促し、行動変容へとつなげることを目指します。プログラムと日程は、下記から自由に選択いただけます。

1.湘南ベルマーレフットサルクラブ「B-SPARK」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_1_e1cee7843980cd0bc4ebdf3174f43f75.jpg?v=202507151257 ]

2.滋賀レイクス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_2_d8f65ec05218af3ac67d3a843dea316d.jpg?v=202507151257 ]

3.JAL Agriport

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_3_8cdfef8e473a281cd5520c098206f24c.jpg?v=202507151257 ]

4.小田原市箱根商工会議所

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_4_92fca616dec8a22c2163bc0f1b83e5b3.jpg?v=202507151257 ]

■事例紹介ウェビナー開催について

地域課題解決型実践体験のプログラムの一つで、当社と湘南ベルマーレフットサルクラブ社が共同運営する『B-SPARK』。実際にサービスをご利用いただいた、パナソニック コネクト株式会社人事総務本部 CONNECTers’ Academy キャリア・組織開発課 マネージャーの岩本さまに、キャリア自律支援の取り組みや『B-SPARK』参加理由、参加者の行動変容等について、お話しいただきます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_5_411aa2994ee42ed2d2978bb07d853fde.jpg?v=202507151257 ]

■問い合わせ先

『2025地域課題解決型 実践体験プログラム』

地方創生部 事業開発チーム みらRe-skilling

担当：辻岡・古川

E-mail：：hr_solution@mirai-works.co.jp

TEL：03-5860-1835（代表）

URL：https://mirai-works.co.jp/re-skilling/

■今回の業務提携先の各社概要

≪JAL Agriport株式会社 概要≫

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_6_a43d630b67e583d7713e64ac4baebac7.jpg?v=202507151257 ]

≪株式会社滋賀レイクスターズ 概要≫

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_7_5bf56f34affe3970938db6fefa1c7801.jpg?v=202507151257 ]

≪小田原箱根商工会議所 概要≫

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/394_8_886faa2a96dc9854e8d417275b64a7ed.jpg?v=202507151257 ]

*1 当社では働く目的を、生活のための仕事（ライスワーク）、および働きがいや生きがいのための仕事（ライフワーク）の大きく2つに分けて捉え、それぞれに適した挑戦の機会提供とその挑戦の支援をするための事業展開を推進。

*参考情報：当社の実戦型リスキリング導入事例について

福岡県北九州市

https://mirai-works.co.jp/news/news12171/

株式会社吉野家ホールディングス

https://mirai-works.co.jp/news/news9989/

東日本電信電話株式会社（NTT東日本）グループ

https://mirai-works.co.jp/news/news10085/

ANAシステムズ株式会社

https://mirai-works.co.jp/mwri/interview/interview-reskilling/5013/

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、パナソニック コネクト株式会社

https://mirai-works.co.jp/mwri/interview/interview-reskilling/5325/

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本 祥治

設立 ：2012年3月

証券コード：6563（東証グロース）

資本金 ：92,435千円（2025年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル89,500名、クライアント7,900社（2025年6月30日時点)

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

・サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/