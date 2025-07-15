POJ×ISSAPコラボセミナーにて三ツ境駅前スマイル歯科院長 樋田秀一が指導医として講師登壇します

医療法人 笑顔を育む会

2025年8月3日（日）に日本小児矯正研究会（POJ）と歯周内科学研究会（ISSAP）が開催する「POJ×ISSAPコラボセミナー」にて、三ツ境駅前スマイル歯科院長の樋田秀一が歯周内科学研究会（ISSAP）指導医並びに日本小児矯正研究会（POJ）指導医として講師登壇します。

本セミナーでは、小児矯正および歯周内科の活用によって医院経営の成功を実現している現役歯科医師による症例・導入事例を多数紹介。初心者から実践者まで、多くの歯科医師・スタッフに役立つ実践的な内容をお届けいたします。

【セミナー概要】

日 時：2025年8月3日（日）10:00～16:00

会 場：KITENA新大阪201号室（大阪市淀川区東中島1丁目18-5） 会場情報はこちら(https://merinoria.co.jp/kitena/)

定 員：150名

対 象：歯科医師および歯科医院スタッフ

受講料：

・POJ・ISSAP会員：16,500円

・会員医院スタッフ：7,700円

・非会員：22,000円（医院1人目）

・非会員医院スタッフ：11,000円（医院2人目以降）

■講師陣（五十音順・敬称略）

・花田真也（はなだ歯科クリニック）

・塚本高久（塚本歯科クリニック）

・樋田秀一（三ツ境駅前スマイル歯科）

・中村健（Ken歯科）

・中野真紀（あすはな歯科）

・山下剛史（新屋敷山下歯科・矯正歯科）

■主催・お問い合わせ先

POJ×ISSAPコラボセミナー事務局

E-mail：issap.sabu@gmail.com

※「JSRO（日本床矯正研究会）」は、2025年5月25日より「POJ（日本小児矯正研究会）」へ名称変更いたしました。

ぜひお申込みの上、ご参加ください！（申込受付期間：2025年04月21日 ～ 2025年07月27日）

【セミナー申込URL：https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5026979335291546&EventCode=P426765160(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5026979335291546&EventCode=P426765160) 】

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科

診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）／予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

住 所

〒246-0022

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/