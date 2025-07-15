『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』公開に合わせたCM　二ジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 コラボイベント第3弾

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて開催中のニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾では、アニメ『鬼滅の刃』の「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」の名シーンの数々を広大な大自然の中で再現した2つのアトラクション「ナイトウォーク無限城への軌跡（夜イベント）」と「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り（昼イベント）」を2025年12月14日（日）まで開催中。そしてこの度、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を上映する全国の劇場のうち31劇場で、同イベントの映画館CMを7月18日（金）～7月31日（木）の期間で放送いたします。

光と音に彩られた夜の森で、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しもう！

■ニジゲンノモリ 全国31劇場映画館CM 概要

期間：

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』公開時期と同様

7月18日（金）～7月31日（木）／全国31劇場

劇場詳細：

【関東エリア】

TOHOシネマズ日比谷、新宿ピカデリー、新宿バルト９、109シネマズプレミアム新宿、グランドシネマサンシャイン 池袋、109シネマズ二子玉川、T・ジョイ PRINCE 品川、109シネマズグランベリーパーク、横浜ブルク13、T・ジョイ横浜、109シネマズ湘南、MOVIXさいたま

【中部エリア】

イオンシネマ・ワンダー、イオンシネマ名古屋茶屋、ミッドランドシネマ名古屋空港

【関西エリア】

大阪ステーションシティシネマ、T・ジョイ梅田、なんばパークスシネマ、あべのアポロシネマ、109シネマズ大阪エキスポシティ、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日、イオンシネマ四條畷、MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原、OSシネマズミント神戸、MOVIXあまがさき、イオンシネマ三田ウッディタウン、イオンシネマ明石、イオンシネマ加古川

URL：

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」公式HP（https://nijigennomori.com/）

ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾公式HP（https://nijigennomori.com/kimetsu_awaji/）

ニジゲンノモリチケット購入ページ（https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/）

■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要

期間：

2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）

場所：

兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容：

アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。

参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる

１.【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」

1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント

２.【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」

ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。

今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント

営業時間：

１.19：30～22：00（最終受付20：30）

２.10：00～19：30（最終受付19：00）

※営業時間は季節に応じて変わります

※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください

購入方法：

下記よりお申込み

【日本語】https://www.asoview.com/channel/tickets/7cJq7XoxJb/

【多言語】https://www.asoview.com/channel/tickets/VyMQZAhB9B/

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/462_1_f7ad9af61296fa5d2d17fc0cb351997d.jpg?v=202507151157 ]

※上記価格は全て税込み

※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください

※大人は12歳以上、小人は11歳以下

※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります

※「ナイトウォーク 無限城への軌跡」については4歳以下無料。「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」に参加するには購入が必要となります

※「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の入場券は時間指定制です

備考：

・記載は現時点のもので、変更の可能性あり

・最新情報は下記HPにて順次公開

URL： https://nijigennomori.com/kimetsu_awaji/

お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

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