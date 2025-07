フランク ミュラー│ゴルフイベント“FRANCK MULLER GOLF Experience 2025”を開催

ワールド通商株式会社

フランク ミュラーは、時を愉しむ特別な体験として、“FRANCK MULLER GOLF Experience 2025”を10月21日(火)に群馬県のTHE CLUB golf villageにて開催いたします。

「時の哲学」を提唱し続けるフランク ミュラーが提案する“時”の過ごし方は、伝統を重んじるスポーツの代表格ゴルフと豊かな“時”の融合です。フランク ミュラーならではの、遊び心あふれるゴルフラウンドをお楽しみいただき、至福の“時”をぜひご堪能ください。

開催日 : 2025年10月21日(火)

場所:THE CLUB golf village(〒379-0116 群馬県安中市安中5853)

申込・詳細:https://contents.franckmuller-japan.com/golfex2025/

参加費:2名1組:220,000円(税込み) ※2名1組でお申し込みください。

競技方法:チーム(4名)によるポイント制 ※チーム分けは大会事務局が行います。

THE CLUB golf village

2023年5月、ゴルフ誌「EVEN」Course of the Year 2021-2022選出の「THE RAYSUM」が「THE CLUB golf village」に改称し、今後更に、活気と友情に溢れるゴルフプレイヤーが集まるヴィレッジ形成を目指しています。"For the Players.(すべては、ゴルフプレイヤーのために)" と施設のスローガンを掲げ、選手も、会員も、スタッフも、自らの理想を自らの手で創り上げようとする人に集まってほしい。バイタリティー溢れる人々と、他のどこにもない里山、ヴィラ、コースを開発したい。人々がより活き活きとするようなコンテンツを生み出し続けたい。クラブに足を運びゴルフを楽しんでいただける方にとってメリットのある仕組みづくり、ゴルフ愛溢れる方々が友情を深める場をつくって参ります。

FRANCK MULLER(フランク ミュラー)

1992年創業。フランク ミュラーは、1958年に時計産業で有名なスイスのラ ショー ド フォンに生まれました。傑出した才能から独立時計師として名を馳せ、トゥールビヨンを始めとする30本以上もの世界初の超複雑腕時計を発表しています。類まれなる高い技術が生み出す美と流麗なフォルムが融合したタイムピースは、時計愛好家をはじめ多くの人々を魅了しています。

お問い合わせ先:イベント特設ページ内(https://contents.franckmuller-japan.com/golfex2025/)