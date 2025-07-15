ÆàÎÉ¸©¿¦°÷ÅùºÎÍÑ»î¸³¡¡¿½¹þ¼õÉÕÃæ
¡ÚII¼ï»î¸³¡Û
¡úÁí¹ç¿¦¡Ê°ìÈÌ»öÌ³¡Ë¡¦Áí¹ç¿¦¡ÊÁí¹çÅÅµ¡¡Ë¡¦·Ù»¡»öÌ³¿¦¡¦¿¹ÎÓ´ÉÍý¿¦¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¶µÍÜ»î¸³¡¢ÀìÌç»î¸³¡ÊÁí¹ç¿¦¡ÊÁí¹çÅÅµ¡¡Ë¤Î¤ß¡Ë¡¢ºîÊ¸»î¸³µÚ¤Ó¸ý½Ò»î¸³¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼õ¸³»ñ³Ê¡Ó
Áí¹ç¿¦¡Ê°ìÈÌ»öÌ³¡¦Áí¹çÅÅµ¡¡Ë¡¦·Ù»¡»öÌ³¿¦¡§Ê¿À®£±£¶Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£²£°Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
¿¹ÎÓ´ÉÍý¿¦¡§¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£²£°Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
¡Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ó
¡¦¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î15Æü(²Ð)～9·î2Æü(²Ð)
¡¦Âè£±¼¡»î¸³¡ÊÉ®µ¡Ë¡§£¹·î£²£¸Æü(Æü)
¡¦ºÇ½ª¹ç³ÊÈ¯É½Æü¡§£±£±·î£²£±Æü(¶â)
¡ÒURL¡Ó
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/nishushiken/
¡Ú¾®¡¦Ãæ³Ø¹»»öÌ³¿¦°÷ºÎÍÑ»î¸³¡Û
¡ú¶µÍÜ»î¸³¡¢ºîÊ¸»î¸³µÚ¤Ó¸ý½Ò»î¸³¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼õ¸³»ñ³Ê¡Ó
A¶èÊ¬¡§¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£±£¶Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
B¶èÊ¬¡§Ê¿À®£±£¶Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£²£°Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
¡Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ó
¡¦¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î15Æü(²Ð)～9·î2Æü(²Ð)
¡¦Âè£±¼¡»î¸³¡ÊÉ®µ¡Ë¡§£¹·î£²£¸Æü(Æü)
¡¦ºÇ½ª¹ç³ÊÈ¯É½Æü¡§£±£±·î£²£±Æü(¶â)
¡ÒURL¡Ó
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/shochugakkojimu/
¡ÚÆàÎÉ¸©¡¦»ÔÄ®Â¼ÅÚÌÚ¿¦°÷ºÎÍÑ¶¦Æ±»î¸³¡Û
¡úÆàÎÉ¸©Æâ¤Î£¸»ÔÄ®Â¼¡ÊÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô¡¢¸ÞÛê»Ô¡¢°ÂÅÈÄ®¡¢ÅÄ¸¶ËÜÄ®¡¢²¼»ÔÄ®¡¢Å·ÀîÂ¼¡¢ÌîÇ÷ÀîÂ¼¡¢Àî¾åÂ¼¡Ë¤ÈÆàÎÉ¸©¤¬ÅÚÌÚµ»½Ñ¿¦°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦»î¸³¤Ç¤¹¡£
¡úÂè£±¼¡»î¸³¤Ï¡¢¶µÍÜ»î¸³¡¢ÀìÌç»î¸³¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼õ¸³»ñ³Ê¡Ó
I¼ï¡§Ê¿À®£·Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£±£¶Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
II¼ï¡§Ê¿À®£±£¶Ç¯£´·î£²Æü¤«¤éÊ¿À®£²£°Ç¯£´·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í
¢¨ÆàÎÉ¸©¤ÏII¼ï¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ó
¡¦¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î15Æü(²Ð)～9·î2Æü(²Ð)
¡¦Âè£±¼¡»î¸³¡ÊÉ®µ¡Ë¡§£¹·î£²£¸Æü(Æü)
¡¦ºÇ½ª¹ç³ÊÈ¯É½Æü¡§£±£±·îÃæ½Ü¤«¤é£±£²·îÃæ½Ü
¡¡¢¨¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤Ï¡¢³ÆÃÄÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤ÏËÜ¿Í°¸¤ÆÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÒURL¡Ó
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/dobokukyodo/