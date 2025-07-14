À¤³¦¤ËÄ©¤àYOU.FO¥ê¥ó¥°¥¯¥í¥¹ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー44¿ÍÈ¯É½¡ª¡ÖYOU.FO ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï7·î20Æü¡¦21Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¡ª
2025Ç¯7·î20Æü¡¦21Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëYOU.FO¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·´¶³Ð¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖYOU.FO¡×¤È¤Ï¡©
YOU.FO¡Ê¥æー¥Õ¥©ー¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹¥Ýー¥Ä¡£
ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÀïÎ¬À¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Áー¥à¶¥µ»¤Ç¤¹¡£ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¡¢·Ð¸³¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤è¤êÉáµÚ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂÎ¸³²ñ¤äÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤Ç½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì£¸¥õ¹ñ¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ð¾ì¹ñ°ìÍ÷
¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÆüËÜ¡£
¢£ ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à°ìÍ÷¡Ê·×9¥Áー¥à¡¦44Ì¾¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë£¹¥Áー¥à44Ì¾¤Î¥×¥ìー¥äー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Shanks
¾®ÎÓÂç´õ¡¢ÊÝ²ÊÍ¥ÂÀ¡¢°ÂÆ£ÍÛÊ¿¡¢µÈ²¬½Õ¡¢ÂçÃ«¹±Êå
¢£ TOKYO
»ù¶Ì·òÆó¡¢°ËÆ£ºéºÈ¡¢Âìß·¹îÌÀ¡¢·ªÅÄ¿µÆó¡¢Æ£¸¶¹·Î¼
¢£ V.UNITY
ÏÂ¿©Í¤¡¢µÜºê°¡Ìï¡¢¾®¹â¿¿ÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ½¨Åµ
¢£ AsakusaHarisenbon
Ì¶ÅÄ¤¢¤¹¤«¡¢ÇßÅÄÆÆ¡¢Ê¿ÎÓµ®Ç·¡¢µµºê¸÷ÆóÏº¡¢ÎÓ·ÉÇ·
¢£ HANABI
»³²¼Íµ¹Ô¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡¢¹âÂô¿¸Ê¿¡¢ÍÕ²È½Ó¡¢¹âÌÚÀé¿Ò
¢£ MIRACLES
Æî¸ý¾»Âå¡¢ÁðÌî°¦°á¡¢¹âÌîÌÐµ×¡¢ÃÝÆâÀ²É§¡¢ÁýÅÄ°ÂµÈ»Ò
¢£ Team FUKU
ËÙÆâµ®»Ö¡¢Æ»²¼ÌÀ¹¡¢°ËÆ£Æü½Ð³¤¡¢¾¾²¬É±»Ò¡¢ÊÂÌÚÀ¯¹¬
¢£ SAKURA
´Øº¬¸¼ÂÀ¡¢Û¬Í¥µ±¡¢°æ½ÐÂçµ±¡¢âÃ¼Æ·¼Êå¡¢±Ê»³¿¿Í¥
¢£ Weven
ÎëÌÚ²Æ»Ò¡¢½©»³¿Î»Ö¡¢¥¯ー¥ì¥Ç¥íー¥æ¥¢¥ì¥¯¥·ー¡¢¶¶ËÜ¾°¸ã¡¢ÊÒÊ¿¾Í°Ô
¢£¶¥µ»±ÇÁü[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]
¢£ Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§YOU.FO Ringcross World Cup 2025
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ～20»þ¡§¥°¥ëー¥×¥êー¥°
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë10»þ～17»þ¡§¥°¥ëー¥×¥êー¥°µÚ¤Ó¡¢½ç°Ì·èÄêÀï
²ñ¾ì¡§¥Õ¥¯¥·¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºËÏÅÄ¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë
¼çºÅ¡§YOU.FO Ringcross World Federation¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜYOU.FO¶¨²ñ
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡Ê´ÑÀï¡¦ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¢¤ê¡Ë
¸å±ç¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è
Âç²ñ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(https://camp-fire.jp/projects/820329/view?list=watched)¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£Âç²ñµÇ°¤Î¥°¥Ã¥º¤äÁª¼ê±þ±ç¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þ±ç¡¦¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
YOU.FOÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ø¤Î¼èºà¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¶¥µ»ÂÎ¸³¤Î¤´´õË¾¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜYOU.FO¶¨²ñ
¹ÊóÃ´Åö¡§info@youfo.or.jp
Instagram¡§@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)
À¤³¦¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡£¤Þ¤À¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤éÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª