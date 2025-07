【7月21日「海の日」】海洋環境を考えた「Gucci Off The Grid」人気バッグランキング発表！

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリング事業を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社(本社:広島県広島市、代表取締役:高橋 啓介)は、7月21日の「海の日」に合わせ、海洋環境に配慮したサステナブル素材のバッグに注目しました。SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」とファッションの関係について考えるきっかけとして、環境への影響に配慮したデザイン「GUCCI OFF THE GRID(グッチ オフ ザ グリッド)」の人気バッグランキングTOP3を発表いたします。

「海の日」は、私たちの暮らしを支える海の恵みに感謝し、その保全に取り組むことの意義を深く考える日です。近年、ファッション産業においても、環境への影響を最小限に抑える「サステナブルファッション」への関心が高まり、リサイクル素材の積極的な活用や、環境負荷の低い製造プロセスが注目されています。

この度、特に注目したのは、グッチがサステナビリティへのコミットメントとして展開する「GUCCI OFF THE GRID(グッチ オフ ザ グリッド)」のコレクションです。再生ナイロン「ECONYL(R)」などのリサイクル素材やオーガニック素材を使用し、環境負荷の低減に配慮して作られています。当社のユーザーデータに基づき、再生素材を用いた「Gucci Off The Grid」のコレクションの中から、特に人気の高いバッグをランキング形式でご紹介します。このコレクションは、グッチならではのデザインと品質を両立させています。この機会に、ファッションを通じてサステナブルな選択肢を検討し、海洋環境保護への意識を高めていきましょう。

Gucci Off The Grid 人気バッグランキング TOP3

「GUCCI OFF THE GRID(グッチ オフ ザ グリッド)」は、リサイクル素材やオーガニック素材を積極的に採用し、環境への影響を最小限に抑えることを目指したグッチのサステナブルな取り組みを象徴するコレクションです。ユーザーデータに基づいて、特に人気の高いバッグを「デザインの特徴」「人気の理由」と一緒にご紹介します。ぜひ、ご参考にしてみてください。

1位:GG Nylon Off The Grid トートバッグ

デザインの特徴

グッチの象徴であるGGパターンが全面に施され、一目でグッチとわかるラグジュアリーな存在感を放ちます。トップハンドルに加え、取り外し可能なショルダーストラップも付属しており、手持ちでエレガントに、肩掛けでカジュアルにと、シーンに合わせて表情を変えられる汎用性が魅力です。

人気の理由

A4ファイルやノートPCもすっきりと収まる優れた収納力で、日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。GGパターンがコーディネートに洗練されたアクセントを加え、カジュアルな装いも上品に格上げしてくれるため、スタイルを選ばない使い勝手の良さが多くのユーザーに支持されています。

2位: GG Nylon Off The Grid ショルダーバッグ

デザインの特徴

鮮やかなブルーのECONYL(R)生地に、オフホワイトのレザートリムとトップハンドルが爽やかなコントラストを生み出します。フロントに配された円形の「GUCCI」ロゴパッチが、シンプルながらも洗練された印象を際立たせます。コンパクトながら実用的なフロントポケット付きで、手持ちと斜め掛けの2WAYで様々なスタイリングが楽しめます。

人気の理由

その目を引く鮮やかなブルーは、シンプルなコーディネートに個性的なアクセントを加え、周囲と差をつけたいファッショニスタから特に人気を集めています。スマートフォンやミニ財布など、必要最低限の荷物をスマートに収納できるサイズ感と、カジュアルからエレガントまで幅広いスタイルに合わせやすい汎用性も魅力です。

3位:GG Nylon Off The Grid バックパック

デザインの特徴

ブラックのGGパターンが全体に施された、シックで都会的な印象のバックパックです。軽量かつ耐久性に優れたECONYL(R)素材を使用しており、アクティブな使用にも耐えうる頑丈さを備えています。フロントには、ジップ付きの大きなメインポケットと、その下にフラップ付きのサブポケットが配され、小物の整理が非常にしやすい機能的な設計が特徴です。

人気の理由

カジュアルなバックパックスタイルでありながら、グッチならではのGGパターンが上質なラグジュアリー感を演出し、普段使いのコーディネートをワンランク上に引き上げてくれます。両手が自由に使える利便性から、旅行やアウトドアはもちろん、通勤・通学にも最適であり、幅広い年齢層とさまざまなライフスタイルを送る方々から支持されています。

調査テーマ:Gucci Off The Grid 人気バッグランキング TOP3

調査期間:2024年6月~2025年6月

調査対象:18‐70歳のラクサスユーザー

調査方法:ラクサス内データより集計

【ラクサスについて】

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門のシェアリングサービスです。品揃えにはエルメス・ヴィトン・シャネルなど60ブランドのバッグが揃っており、全てのバッグは交換自由で定額使い放題です。さらに、気に入ったバッグは購入することもできます。私たちは、ファッションを愛する全ての人々と共に、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するために、シェアリングエコノミーをリードするリーディングカンパニーとして事業を展開しています。

【ラクサス・テクノロジーズ概要】

会社名:ラクサス・テクノロジーズ株式会社

広島本社:広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F

設立:2006年8月31日

資本金:16億7049万4430円

上場:東証グロース

事業内容:バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者:高橋啓介

サービスサイト:https://laxus.co/?adv=20250721

コーポレートサイト:https://corp.laxus.co/?adv=20250721