【アパレル業界向け事例あり】 企業のSNSマーケティング戦略術インフルエンサーマーケティング事例Instagram編
株式会社Utakata
ダウンロードはこちらから :
https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1641&document_title=%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%AC%E3%83%AB%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91+%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E4%BA%8B%E4%BE%8BInstagram%E7%B7%A8
弊社ホームページへ遷移します。
資料の目次
ダウンロードはこちらから :
https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1641&document_title=%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%AC%E3%83%AB%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91+%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E4%BA%8B%E4%BE%8BInstagram%E7%B7%A8
弊社ホームページへ遷移します。
SNSアカウント運用、インフルエンサーマーケティングなどを支援するデジタルマーケティングエージェンシー、株式会社Utakata(読み:ウタカタ)(東京都千代田区、代表取締役 甲藤 碧)は「【アパレル業界向け事例あり】 企業のSNSマーケティング戦略術インフルエンサーマーケティング事例Instagram編」2025年7月版を無料公開いたしました。
ダウンロードはこちらから :
https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1641&document_title=%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%AC%E3%83%AB%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91+%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E4%BA%8B%E4%BE%8BInstagram%E7%B7%A8
弊社ホームページへ遷移します。
資料の目次
本資料では、アパレル業界向けに、Instagramでのインフルエンサープロモーション事例(2025年7月版)を媒体情報と共に紹介しています。
トレンドの移り変わりが早いアパレル業界では同じくトレンドの動きが早いSNSと相性が良く、流行りの商品やコーディネートに関する発信で注目を集め、SNSをきっかけに売り上げが向上した企業は数多く存在します。
商品の魅力を視覚的に伝えることが可能であるSNSを用いて最新のトレンドやコーディネートを画像や動画で紹介したり、人気のインフルエンサーや有名人に依頼し投稿したりすることで、認知度の向上と購買意欲の醸成が期待できます。
訴求したい世界観に合わせたインフルエンサーとのタイアップにより、興味関心の高い層にピンポイントで効率的にアプローチすることが可能です。
こちらの資料ではアパレル業界において、どのようにしてInstagramでインフルエンサーによるプロモーションを行い、ユーザーへアプローチしているのかを事例を通して紹介しています。
本資料を通じてInstagramを用いたSNSマーケティング戦略についての理解を深め、認知拡大や売上を最大化する戦略を策定する際に是非ご活用ください。
ダウンロードはこちらから :
https://utakata.co.jp/document-download/?document_id=1641&document_title=%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%AC%E3%83%AB%E6%A5%AD%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91+%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AESNS%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%A1%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%99%E4%BA%8B%E4%BE%8BInstagram%E7%B7%A8
弊社ホームページへ遷移します。