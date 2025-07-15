¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÀÐÄÍÂç²ð¤ÎºîÉÊÅ¸¡ÖPersistence¡×¤ò7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£¼«¿È¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢´ö½Å¤Ë¤âÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÄÍÂç²ð¤Î¸ÄÅ¸¡ÖPersistence¡×¤ò¡¢7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8⽉15⽇¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÅ¹Æâ¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ÀÐÄÍÂç²ð¤Ï¡¢Âçºå·Ý½ÑÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤éSNS¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½ºßInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÏÌó15Ëü¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢SNS¤Ç¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ2023Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î²¼ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Î¤ë¤¯¤ó¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤¤¤ÞÈà¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¶ìÇº¡¢³ëÆ£¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¶¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ä¿§¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ´ö½Å¤Ë¤âÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÆÈ¼«¤Î³¨²èÉ½¸½¤òÃµµá¤·Â³¤±¤ëÀÐÄÍ¤Î¤¤¤Þ¤òÉ½¤¹¿·ºî¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÀÐÄÍÂç²ð¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢SNS»þÂå¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒ¼ê¥µ¥¤¥º¤ÎSNS¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤ÏÅþÄì¤ª¤µ¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÅª¤ÊØåÇº¤ä¶ìÆ®¡¢»×ÁÛ¡¢È¿¹ü¿´¡¢Ìî¿´¡¢¾ðÇ®¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³¨É®¤Ë¾è¤»¤ÆºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ºîÉÊ¤Î²¼ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÄÍ¤¬10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤ë¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Î¤ë¤¯¤ó¡×¤¬É¬¤ºÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»þ¡¹¤Î´¶¾ð¤äµ²±¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¡¹¤Î»Ñ¤äÉ÷·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´ö½Å¤Ë¤âÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤Î¸ü¤ß¤È±ü¹Ô¤¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÇÃÏ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀÐÄÍ¼«¿È¤¬Êâ¤ß¡¢ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Æ»Äø¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿§ºÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê¿§¤ÎÅÉ¤ê½Å¤Í¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÁÇÃÏ¤òºï¤ê¼è¤ê¡¢ÃÏÁØ¤Î¤è¤¦¤Ê¿§ºÌ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤Ï´°À®¤¹¤ë¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤òºÇ¸å¤Ëºï¤Ã¤Æ²õ¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¶²¤ì¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¤¢¤¨¤Æ²òÂÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÎÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¤·¤«³«¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÁÏÂ¤¤Î¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀÐÄÍ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ (°ìÉôÈ´¿è)
¸½ÂåÈþ½Ñ»Ë²È¡¡·£Ì¾ÈþÏÂ
¢¨Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é～～～～～～～～～～～
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÄÍ Âç²ð¡ÊDaisuke Ishizuka¡Ë
1992Ç¯ ÆàÎÉ¸©½Ð¿È
2016Ç¯ Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á³Ø²ÊÂ´¶È
ºß³ØÃæ¤è¤ê¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤ò»¨»ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºßInstagram¥Õ¥©¥í¥ïーÌó15Ëü¿Í¡£´ØÀ¾¤ÎÍÌ¾FM¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¡Ê@ishizuka_daisuke¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì!ÅÄÃæ¤ß¤Î¤ë¤¯¤ó¡×Ï¢ºÜÃæ¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÄÅ¸
2023Ç¯9·î ¡ÖART FAIR ASIA FUKUOKA 2023¡×ÀÐÄÍÂç²ð¸ÄÅ¸¡ÖGIANT KILLING¡×¡÷YUMEKOUBOU GALLERY¥Öー¥¹
2023Ç¯12·î¡ÖStudy:Âçºå´ØÀ¾¹ñºÝ·Ý½Ñº×vol.3¡×¥Áー¥Õ¡¦¥Õ¥§¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î·£Ì¾ÈþÏÂ»á¤Ë¤è¤ë¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹
2024Ç¯3·î ¡ÖART FAIR TOKYO 2024¡×ÀÐÄÍÂç²ð¸ÄÅ¸¡ÖGIGANTEDRAP¡×¡÷YUMEKOUBOU GALLERY¥Öー¥¹
2024Ç¯8·î ¡ÖART021 HONG KONG¡Ê¥¢ー¥È021¹á¹Á¡Ë¡×¡ÖYUMEKOUBOU GALLERY¡×¤È¡ÖÄÕ²°½ñÅ¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Öー¥¹
2025Ç¯7·î¡ÖPersistence¡×¡Ê¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¡Ë
¥°¥ëー¥×Å¸
2024Ç¯10·î ¡ÖFine Art Asial¡×¡Ê¹á¹Á¡Ë
2024Ç¯10·î ¡ÖOSAKA ART MARKET 2024¡×
2025Ç¯5·î ¡ÖTaipei Dangdai¡×¡ÊÂæËÌ¡Ë
2025Ç¯7·î ¡ÖÆüËÜ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¡Ë
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¸⽰ºîÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ7⽉26⽇¡Ê⼟¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOIL¡×¤Ç¤Ï¡¢7⽉28⽇¡Ê·î¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730
¢¨ºîÉÊ¤Ï¥×¥ì¥»ー¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ÜºÙ
ÀÐÄÍÂç²ð¸ÄÅ¸¡ÖPersistence¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯7⽉26⽇¡ÊÅÚ¡Ë～8⽉15⽇¡Ê¶â¡Ë¢¨½ªÎ»⽇¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡Ã10¡§30～21¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18¡§00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë
⼊¾ì¡ÃÌµÎÁ
¼çºÅ¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
¶¨ÎÏ¡ÃYUMEKOUBOU GALLERY
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢ー¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢ー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§⽊²¼
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü
https://www.ccc-artlab.jp/