現代のナビゲーション技術、センシング技術に不可欠な『MEMSジャイロスコープ』。ハイエンドMEMSジャイロスコープ業界での主要動向を取り上げるウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『MEMSジャイロスコープの未来』と題したウェビナーを、2025年7月24日（木）に開催します。
MEMSジャイロスコープは、現代のナビゲーション技術やセンシング技術には不可欠な要素ですが、MEMS加速度計と比較すると、性能面で「弱点」となることが少なくありません。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストの Mika Takahashiが、ハイエンドMEMSジャイロスコープ業界における主要動向を解説し、その他の新しいMEMS技術についても概要を説明します。
＜開催概要＞
テーマ：『MEMSジャイロスコープの未来』
（The Future of MEMS Gyroscopes）
開催日時： 2025年7月24日（木） 10時もしくは18時から 30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/mems-12472-12515-12452-12525-12473-12467-12540-12503-12398-26410-26469/697
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324899&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- MEMSとは
- 慣性計測装置（IMU）
- IMU市場概要
- 半球共振ジャイロスコープ（HRG）とマイクロ半球共振ジャイロスコープ（mHRG）、機能と製造の選択肢
- MEMSスピーカーとMEMS重力計、レポート概要
IDTechExは、関連する調査レポートを6月に発行しました。
『次世代MEMS 2026-2036年：市場、技術、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
慣性センシング、重力測定、スピーカー技術におけるMEMSの最新のイノベーション。プレーヤー解説、性能ベンチマーク評価、競合技術を含む10年間の詳細市場予測を提供します。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
MEMSジャイロスコープは、現代のナビゲーション技術やセンシング技術には不可欠な要素ですが、MEMS加速度計と比較すると、性能面で「弱点」となることが少なくありません。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストの Mika Takahashiが、ハイエンドMEMSジャイロスコープ業界における主要動向を解説し、その他の新しいMEMS技術についても概要を説明します。
＜開催概要＞
テーマ：『MEMSジャイロスコープの未来』
（The Future of MEMS Gyroscopes）
開催日時： 2025年7月24日（木） 10時もしくは18時から 30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/mems-12472-12515-12452-12525-12473-12467-12540-12503-12398-26410-26469/697
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324899&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- MEMSとは
- 慣性計測装置（IMU）
- IMU市場概要
- 半球共振ジャイロスコープ（HRG）とマイクロ半球共振ジャイロスコープ（mHRG）、機能と製造の選択肢
- MEMSスピーカーとMEMS重力計、レポート概要
IDTechExは、関連する調査レポートを6月に発行しました。
『次世代MEMS 2026-2036年：市場、技術、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
慣性センシング、重力測定、スピーカー技術におけるMEMSの最新のイノベーション。プレーヤー解説、性能ベンチマーク評価、競合技術を含む10年間の詳細市場予測を提供します。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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