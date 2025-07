ÆÃÄê¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¥½¥Õ¥ÈCisdem AppCrypt for Windows¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×

1

Cisdemに開発されたサイトブロックソフト、AppCrypt for Windowsは最新バージョンを迎えました。正確かつ効率よくウェブサイトへの訪問を管理し、ユーザーが仕事や学業に集中できるように、最新バージョンでは、特定のサイトをブロックする機能を改善しました。★Cisdem AppCrypt公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/appcrypt.html【Cisdem AppCrypt for Windows最新バージョンの更新情報】●ファイルを「例外」リストにインポート中に発生するクラッシュ問題を修復●組み合わせキーワードでのブロックをサポート●ウェブブロックリストの表示エラーを修復●ブロックするサイトをインポートする速度向上【Cisdem AppCrypt for Windowsの主な機能】1. パスコードでアプリをロックWindows 10/11対応のこのアプリロッカーはユーザーが設定したパスコードで個々のアプリをロックできます。ロック解除するにはパスコードの入力が必要です。アプリのショートカットまたはEXEファイルを「アプリロック」タブまでドラッグ&ドロップすることでアプリをロックリストに追加できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324783&id=bodyimage1】2. アプリを一定時間操作しない場合の自動ロックユーザーが設定した時間(例えば1分間)が経つと、アプリを自動で再ロックします。3. ロック解除に失敗した時、記録を取るロックされているアプリを起動しようと思って間違ったパスコードを入力した場合、AppCryptはアプリ名、失敗時間を記録します。4. サイト及びページをブロックChrome、Edge、Firefox、Opera、Braveから特定のサイトとページをブロックします。そのほか、あるカテゴリ(例えばソーシャルメディア)の全ての人気サイトをワンクリックでブロックリストに追加できます。また、特定のキーワードを含んだ全てのURLをブロックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324783&id=bodyimage2】5. 特定のサイト以外のサイトを全てブロック「すべてのサイトをブロック」を有効にし、特定のサイトを「常に許可」リストに追加することで特定のサイト以外のサイトを全てブロックできます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324783&id=bodyimage3】6. 永久的またはスケジュールでアプリをロック・サイトをブロックデフォルトでは、ロックされたアプリとブロックされたサイトは永久にロック/ブロックされますが、カスタムスケジュールと一般スケジュール機能が搭載されているので柔軟性があります。特定の時間帯で特定のアプリ/サイトをロック/ブロックするには、カスタムスケジュールを追加して時間帯を設定する必要があります。複数のスケジュールを作成可能です。カスタムスケジュールを設定していない場合、アプリ/サイトは一般スケジュール通りにロック/ブロックされます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324783&id=bodyimage4】7. ワンクリックで複数のPCにAppCryptの設定をインポートユーザーはワンクリックでAppCryptの設定をインポート・エクスポートできますので、複数のデバイスでAppCryptの設定をするのは簡単になります。【可用性と料金プラン】