FanatecとZENKAIRACINGがパートナーシップを締結。シティサーキット東京ベイで記念イベント開催決定！

株式会社ゼンカイレーシング

このたび、SIMレーシングデバイスのグローバルリーダーであるFanatec(本社:ドイツ・ランツフート/代表取締役:ティー・ラ)は、日本発のレーシングSIMビルダーであるZENKAIRACING(株式会社ゼンカイレーシング/本社:東京都渋谷区/代表取締役:林 寛樹)と、正規代理店契約を締結したことをお知らせいたします。SIMレーシングカルチャーを牽引する2社がタッグを組むことを記念し、2025年7月29日(火)にメディア向けの発表会&関係者向け製品体験、そしてプロドライバーが多数出演するエキシビジョンマッチを、シティサーキット東京ベイにて開催いたします。

本イベントでは両社によるパートナーシップ発表に加え、ZENKAIRACING代表 林氏およびFanatecのシニアディレクターであるトビアス・ステルツァー(Tobias Stelzer)が登壇し、Fanatec製品の国内展開やブランドロードマップについてプレゼンテーション致します。さらに、国内トップカテゴリーで活躍するプロレーシングドライバーのイゴール・オオムラ・フラガ選手をはじめとするトップドライバーによるエキシビジョンマッチや、最新のFanatec製品を実際に体験できるハンズオンセッションを開催予定です。また、イベントの一部はZENKAIRACING 公式YouTubeチャンネルでライブ配信を予定しております。

Fanatecは、1997年の創業以来、Fanatec(ファナテック)はドイツを拠点に、SIMレーシング用ハードウェアの開発において卓越した技術と革新性を追求し続けてまいりました。長年にわたり、世界中のドライビング愛好家に向けて高品質な製品を提供し、SIMレーシング業界の発展に貢献しています。

Fanatecは、主要な家庭用機ゲームメーカーとの強固なパートナーシップのもと、PlayStation対応製品を幅広く展開。ユーザーの情熱とスキルの向上に応じて拡張可能な柔軟性の高いエコシステムを構築し、あらゆるレベルのシムレーサーに最適なソリューションを提供しています。

さらに、Fanatecは「グランツーリスモ ワールドシリーズ」の公式ステアリングパートナーとして、世界最高峰のシムレーシング競技において中核的な役割を果たしています。また、バーチャルとリアルの両モータースポーツ分野で卓越した才能を発揮するイゴール・オムラ・フラガ選手を公式にサポートし、その挑戦を力強く後押ししています。

今回のパートナーシップ締結により、ZENKAIRACINGが日本国内におけるFanatec製品の正規販売およびマーケティング活動を担い、より多くのユーザーに高品質なSIMレーシング体験を提供してまいります。SIMレーシングの未来を切り拓く本パートナーシップの全貌を、ぜひご体感ください。

■ 両社代表コメント

Geoff Lyon/ジェフ・リオン (コルセア社 コンポーネントおよびファナテック部門 上級副社長 兼 ゼネラルマネージャー)のコメント

“We are honored to announce our official partnership with ZENKAI RACING, marking a significant step forward for Fanatec in the Japanese market. Japan’s rich motorsport culture and rapidly growing Sim-Racing community present an exciting opportunity. Through this collaboration, we aim to deliver innovative and high-quality products and deeply immersive racing experiences to fans and community across Japan.”



「ZENKAIRACINGとのパートナーシップは、Fanatecにとって日本市場への重要なステップです。日本のレースカルチャーとシムレーシングの融合を通じて、より多くのファンやシムレーシングコミュニティに革新的で高品質な製品と没入感のあるシムレーシング体験を提供していきたいと考えています。」

林 寛樹(株式会社ゼンカイレーシング 代表取締役)のコメント

「このたび、世界をリードするSIMレーシングデバイスブランドであるFanatecと正式にパートナーシップを締結でき、大変光栄に思います。現時点での日本国内において、ハイエンドSIMブランドとして展開しているZENKAIRACINGですが、Fanatec社との連携により、より多くのユーザーに素晴らしいSIM体験と環境構築のお手伝いができると確信しています。日本のSIMレーシング市場をより大きく成長させ、SIM業界において多様性と独自性のある価値提供ができるよう、今後も全力で挑戦を続けてまいります。」

■ イベント開催概要

イベント名:Fanatec × ZENKAIRACING 正規代理店契約記念 PRイベント

開催日時:2025年7月29日(火)13時30分~16時30分

会場:シティサーキット東京ベイ (https://city-circuit.com/)

アクセス:https://maps.app.goo.gl/xCWPUAkQCodVExWo8

■ PRイベント取材案内

本イベントでは、報道関係者やコンテンツクリエイターの皆様を対象とした取材機会をご用意しております。パートナーシップの概要発表のほか、登壇者インタビュー、製品体験、エキシビジョンマッチの撮影などを、スチール、ムービー問わずご取材いただけます。ご取材をご希望の方は、下記の申込方法に従って事前登録をお願い申し上げます。

取材受付締切:2025年7月22日(火)

取材可能内容:プレゼンテーション、製品体験、エキシビジョンマッチ、登壇者インタビュー(事前申請制)

■ 取材参加申込方法

イベントへのご参加は、事前登録制となっております。以下のフォームよりお申し込みください。

申込フォームURL:https://bit.ly/4lcgbYx

申込締切:2025年7月18日(金)

参加費:無料(招待制)

※定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

■ 一般招待のご案内(抽選制)

Fanatec × ZENKAIRACING 正規代理店契約を記念した本PRイベントに、抽選で5名様の一般参加者をご招待いたします。SIMレーシングファンの皆様に、世界最高峰のデバイスを体験いただける貴重な機会です。

■ 一般招待参加申し込み方法

ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

申込フォームURL:https://bit.ly/4nu2Xb9

申込締切:2025年7月18日(金)

参加費:無料(招待制)

当選者数:5名(抽選)

当選発表:当選者の方には、7月21日(月)までにメールにてご連絡いたします

※ご提供いただいた個人情報は、本イベントの運営目的以外には使用いたしません。

※当選されなかった方へはご連絡いたしません。

■ YouTubeライブ配信のご案内

プレゼンテーションやエキシビジョンマッチなど、Fanatec × ZENKAIRACING PRイベントの模様を一部オンラインでご覧いただけます。

配信日時:2025年7月29日(火) 時刻:13時30分予定

配信チャンネル:ZENKAIRACING 公式YouTubeチャンネル

URL:https://www.youtube.com/@ZENKAIRACING