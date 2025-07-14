【2025/7/17（木） オンライン登壇】ガラパゴス登壇、マーケティングカンファレンス「MARKETING BEST PRACTICE Vol.1 コスパ・タイパ成功事例」

株式会社ガラパゴス

株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中平健太、以下「ガラパゴス」）は、株式会社Treasure Group、株式会社フラグアウトが主催するオンラインカンファレンス「MARKETING BEST PRACTICE Vol.1 コスパ・タイパ成功事例」に登壇することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、コストパフォーマンス・タイムパフォーマンスを追求したマーケティングの成功事例をテーマに、各分野のプロフェッショナルが具体的なノウハウを解説するものです。

弊社からは、マーケティングチーム マネージャーの稲富 卓哉が登壇し、「広告費を上げずに成果激増！データ×AIで実現するデザイン改革術」と題して、事業成長を加速させる広告クリエイティブ戦略についてお話しします。 開催はオンライン形式にて実施されます。

こんな方におすすめです

・広告費用対効果の最大化を目指しているマーケティング担当者様

・データやAIを活用したクリエイティブ改善に関心のある方

・既存の広告デザインや制作プロセスに課題を感じている方

・最新のマーケティング成功事例から実践的なヒントを得たい方

本カンファレンスは、以下のページよりお申し込みください。

・お申し込みページはこちら(https://ehaco.net/marketingbestpractice-1?day=2&e_src=galapagos)

開催概要

イベント名：「MARKETING BEST PRACTICE Vol.1 コスパ・タイパ成功事例」

開催日時：2025年7月17日（木） 10:00～17:00

開催場所：オンライン

参加費用：無料（事前登録制）

主催：株式会社Treasure Group、株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局





登壇者・セッション紹介（敬称略）

＜Session 1＞【特別セッション】南原竜樹の経験談！年商100億までに実践した新規顧客施策とは？～AI時代に注目しているマーケティング施策とは？～

登壇者：南原 竜樹（株式会社LUFTホールディングス 代表取締役）

＜Session 2＞ 【時短・高成果】事業成長を加速させる

「マーケティング戦略」フレームワーク

登壇者：早川 雅人（株式会社プリンシプル PMチームリーダー）

＜Session 3＞ 広告代理店は不要？

──AIエージェンシーが実現する新時代のマーケティングの勝ち筋とは──

登壇者：楠 勇真（ノバセル株式会社 事業開発部 マネージャー）

＜Session 4＞ 経験や勘のKPI策定から一歩踏み込む

──データサイエンスから導く成功要因の構造分析とは？

登壇者：柳下 亮平（インキュデータ株式会社 ソリューション本部 マーケティングソリューション部 データサイエンティスト）

＜Session 5＞ 【投資対効果を上げる】有名IP活用施策の事例紹介

登壇者：本多 大志（株式会社シンフィールド マンガクリエイティブ事業部 マネージャー）

＜Session 6＞ マーケター殺しのLP改善術

登壇者：平岡 大輔（株式会社テマヒマ 代表取締役）

＜Session 7＞ LPの内製化でコスト削減！

コミュニケーションコストも削減し業務効率化を実現！

登壇者：中村 彰吾（株式会社ペライチ 営業）

＜Session 8＞ 小川卓が分析を生実演！

限られた時間で効果的なWEBサイト改善施策を導き出す方法とは？

登壇者：小川 卓（株式会社UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer)）

＜Session 9＞ 待たせない。迷わせない。提案する。

タイパ重視のパーソナライズAIチャットボットとは？

登壇者：三浦 東平（チャットプラス株式会社 営業部 部長）

＜Session 10＞ コスパよく認知＆売上UPを目指す！アフィリエイト広告活用術

登壇者：久保 裕幹（株式会社ファンコミュニケーションズ セールスチーム マネージャー）

＜Session 11＞ 広告費を上げずに成果激増！データ×AIで実現するデザイン改革術

登壇者：稲富 卓哉（株式会社ガラパゴス マーケティングチーム マネージャー）

＜Session 12＞ 広告に頼らない集客チャネルを実現！

AI時代における“SEO活用”の正攻法と再現性のある仕組み

登壇者：呉 和樹（株式会社グランネット DM事業本部 部長）

＜Session 13＞ 楽天市場で最短で売上を最大化する方法を徹底解説！

イベントの活用方法とレビュー件数の上げ方を大公開！

登壇者：米沢 洋平（株式会社Proteinum ECコンサルティング事業部 代表取締役）

＜Session 14＞ 即戦力EC人材を最適コストで確保！売上成長を加速させる人材戦略

登壇者：吉田 拓未（株式会社WUUZY マーケティンググループ マネージャー）

＜Session 15＞ もう離脱させない！CV復活を叶えるコスパ最強リマインドの施策とは？

登壇者：諏訪 優太（株式会社マイクロアド Direct Marketing部 部長）

お申し込み方法

本カンファレンスは、以下のページよりお申し込みください。

・お申し込みページはこちら(https://ehaco.net/marketingbestpractice-1?day=2&e_src=galapagos)

AIR Designサービス概要

AIR Designは、

マーケティングプランナー・ディレクター・デザイナー・ライター・エンジニアの5名のプロチームが企業のマーケティングチームに伴走し、月200万件以上収集しているWeb広告クリエイティブデータとAIを活用して事業成長につながるWeb広告をワンストップで提供するサービスです。

2019年のサービス提供開始から、上場企業・ベンチャー・BtoB・BtoC等、業界業種・規模を問わず、Webマーケティングを通じた成長を目指すあらゆる業種・フェーズの企業900社以上に導入いただいています。

▼詳細

・AIR Design サービスサイト(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

・AIR Design 導入事例(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

株式会社ガラパゴスについて

AIを活用し、事業成長につながるWeb広告のすべてをサポートするWeb広告支援サービス「AIR Design」およびスマートフォンアプリ企画開発サービスを展開しています。「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに、デジタルモノづくり産業のDXを推進しています。

・会社名：株式会社ガラパゴス

・所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

・代表者：代表取締役 中平健太

・設立：2009年3月

・資本金：5,000万円

・サイトリンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス 採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)