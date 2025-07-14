日本DX大賞2025サミット&アワード今週開催！100名超のDXリーダーが集結が決定

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

日本DX大賞実行委員会は、2025年7月16日（水）・17日（木）の2日間にわたり、「日本DX大賞2025 サミット&アワード」を渋谷ストリームホールにて開催します。この度、JDXアンバサダー27名の参加も決まり、100名を超える全登壇者が確定しましたのでお知らせいたします。

本サミットは、各部門のファイナリスト自らが登壇し、変革の裏側を語るパネルディスカッションが最大の特徴です。官民の垣根を越え、日本のDXをリードする実践者たちが、それぞれの挑戦、成功の秘訣、そして未来への展望をリアルに語り合います。

基調講演：日本のDXの羅針盤

サミットは、日本のDX政策と企業経営のトップランナーによる基調講演で幕を開けます。

7月16日（水）13:00-13:30

「地域を変えるDXシナリオ―官民で実現する『共創』と『横展開』の力」

前デジタル庁統括官の村上 敬亮 氏が登壇し、日本のDXシナリオと、地域DXを成功に導くための官民連携のあり方を提示します。

7月17日（木）11:00-11:30

「AI時代の企業変革ー人にしかできない『問い』と『ビジョン』の力」

『理念経営2.0』の著者であるBIOTOPE代表の佐宗 邦威 氏が登壇し、AI時代に求められる人間の役割と、組織を動かすビジョンの描き方について語ります。

大賞ファイナリストが語る、変革のリアル

業界・テーマ別に、ファイナリストたちがリアルな知見を共有します。

【Day 1：7月16日（水）】

14:05～14:55：「地域DXの進め方 ── つながり、仕組み、テクノロジーで解く地域課題」

モデレーター：古長 由里子 氏（日本IBMデジタルサービス株式会社）

登壇者：松林 静輝 氏（函館市）、大西 裕 氏（山形市・TXP Medical株式会社）、吉成 勇一朗 氏（福島市）、南方 尚喜 氏（LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社）、矢口 健作 氏（福岡市）

15:45～16:35：「庁内DXのリアル ── 成功と失敗から学ぶ現場の挑戦」

モデレーター：森本 登志男 氏（キャリアシフト株式会社 / 北海道旭川市CDO）

登壇者：佐藤 泰格 氏（都城市）、前田 伯 氏（鹿児島県指宿市）、蛭田 順一 氏（福島市）、明田 舞子 氏（別府市）

15:45～16:35：「支援」の形は進化する ── 地域・中小企業とともに育つDXのこれから

モデレーター：酒井 真弓 氏（ノンフィクションライター）

登壇者：藤本 一之 氏（国立大学法人東北大学）、坂本 拓也 氏（堺市）、澁谷 匠 氏（株式会社ASAHI Accounting Robot研究所）、阿部 慎太郎 氏（プロフェクト株式会社）

【Day 2：7月17日（木）】

12:05～12:55：「“変えづらさ”の正体はどこにある？──ファイナリストが語る、事業変革の進め方」

モデレーター：小島 英揮 氏（一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会）

登壇者：池上 晃司 氏（大成建設株式会社）、西藤 健司 氏（株式会社Shippio）、五味 政和 氏（株式会社ミスミグループ本社）、西嶋 春香 氏（アート引越センター株式会社）

14:05～14:55：「『ムダ』をなくし『価値』を生む ── 働きがいと生産性の両立へ」

モデレーター：中山 五輪男 氏（一般社団法人ノーコード推進協会）

登壇者：鎗水 徹 氏（国立大学法人大阪大学）、内海 梨恵子 氏（株式会社ヒューマングループ）、丸岡 豊 氏（旭化成株式会社）、北島 靖隆 氏（悠悠ホールディングス株式会社）

14:05～14:55：「『責任』と『成長』の両立は可能か？ ── SX実践のリアル」

モデレーター：市川 祐子 氏（マーケットリバー株式会社）

登壇者：赤野間 信行 氏（NTTテクノクロス株式会社）、垣内 俊哉 氏（株式会社ミライロ）、大内 郁浩 氏（株式会社ミスミグループ本社）、立川 敬史 氏（株式会社トクヤマ）

全国のDX実践者「JDXアンバサダー」も集結

今年のサミットには、DX推進の最前線で活躍する実践者として認定された「JDXアンバサダー」も多数参加します。1日目に15名、2日目に12名の計27名が参加予定です。建設業の小森組、地方小売業のヌボー生花店、人材サービスのエン・ジャパン、化粧品大手の資生堂インタラクティブビューティーなど、多様な業界のアンバサダーが登壇し、現場発の変革ストーリーを共有します。

日本のDXの頂点が決まる表彰式

サミットのフィナーレを飾るのは、「日本DX大賞2025」および「第3回日本ノーコード大賞」の表彰式です。158件の応募から、厳しい選考を勝ち抜いたファイナリストたちが集結し、大賞が決定する瞬間をぜひご覧ください。

開催概要

イベント名：日本DX大賞2025 サミット＆アワード

日時：

2025年7月16日（水）13:00～19:00

2025年7月17日（木）11:00～19:00

会場：渋谷ストリームホール（東京都渋谷区渋谷3-21-3）

形式：ハイブリット形式

参加費：無料（事前登録制）

詳細・参加登録：https://dxawards-summit.jp/

主催: 日本DX大賞実行委員会

構成団体:

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本ノーコード推進協会

Re:Innovate Japan

特別協力:

株式会社マイナビ（TECH+）

プラットフォームパートナー:

EventHub

メディアパートナー:

EnterpriseZine、DXマガジン、Ledge.ai（株式会社レッジ）、デジタル行政。中小企業のDX推進 BCN+、自治体通信ONLINE、株式会社ナノオプト・メディア、ワークフロー総研

後援:

総務省、経済産業省、デジタル庁、独立行政法人情報処理推進機構、特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会、公益社団法人経済同友会、一般社団法人新経済連盟、一般社団法人IT顧問化協会、一般社団法人官民共創未来コンソーシアム、特定非営利活動法人 CIO Lounge、一般社団法人生成AI協会、一般社団法人ライトハウスDX支援協会

スポンサー：

プラチナスポンサー (Day 1):

Claris International Inc.

プラチナスポンサー (Day 2):

サイボウズ株式会社

株式会社 オービックビジネスコンサルタント

ゴールドスポンサー:

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社/ブレインズテクノロジー株式会社

ブロンズスポンサー:

アステリア株式会社

ロゴスポンサー:

日本電気株式会社

株式会社ストラテジア

【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】

事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表理事 森戸裕一

発足：2010年6月（法人化：2010年10月）

URL： https://jdxa.org

事業内容：

DX人材の育成および組織変革支援

DXに関するイベント・勉強会の開催

地域・中小企業のDX推進プロジェクト

政策提言・情報発信・啓発活動 ほか

■JDXが運営するメディア：

経革広場：https://www.keikakuhiroba.net/

Digital Workstyle College：https://digitalworkstylecollege.jp

TechTrends：https://techtrends.jp