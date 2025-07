オンラインセミナー「WPビジネスカンファレンス ～ 企業サイトの「攻め」と「守り」～」開催のお知らせ

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社(東京都港区、代表取締役 CEO 佐谷 宣昭)は、2025年7月24日(木)に、オンラインセミナー「WPビジネスカンファレンス ~ 企業サイトの「攻め」と「守り」~」を8社共催にて開催することをお知らせいたします。

- 開催背景国内で最も多くのWebサイトに採用されているCMS「WordPress」(※1)は、豊富なプラグインによるサイト機能の拡張が可能で、要件にマッチしたプラグインを採用することでサイト制作の生産性向上を実現できます。かつては個人ブログでの利用が中心であり、オープンソースかつユーザーが多いためにサイバー攻撃の対象となりやすく、ビジネス利用にあたってセキュリティ面に不安を感じる企業も少なくありません。しかし、WordPressは進化を続けており、拡張性・柔軟性・コミュニティの強さを兼ね備えたCMSとして再評価されています。本セミナーでは、WordPressに関連するサービスを提供する企業が登壇し、ビジネス用途でのWordPressの活用状況や、セキュリティ対策が求められる上場企業や官公庁から”選ばれている理由”を徹底解説します。マーケティング観点はもちろん、開発現場や企業の導入事例を交え、これからのWordPress活用を一緒に考えます。「WordPressを活用し顧客接点を強化できるWebサイトを構築したいが、脆弱性が不安」「マーケティングでのWordPress活用を加速させたいが、運用面での不安がある」このような課題をお持ちの企業の皆さま。ぜひ、本セミナーにご参加ください。

※1:出典Distribution of content management systems among websites that use Japanese(Q-Success)URL: https://w3techs.com/technologies/segmentation/cl-ja-/content_management- 開催概要【タイトル】 WPビジネスカンファレンス ~ 企業サイトの「攻め」と「守り」~【開催日時】 2025年7月24日(木)10:00-15:20【開催方法】 オンライン※本カンファレンスはエキサイト株式会社の運営するイベントサービス「FanGrowth」を利用して配信いたします。※参加URLはお申し込みいただいた方に別途お送りいたします。【定員】 500名【対象】 下記のような方におすすめです。・WordPressを利用中、または検討中の企業様・制作/運用/情報システム部門で改善を検討中の方・CMSやフォームのセキュリティ・管理に課題を感じている方【タイムテーブル】10:00-10:10:オープニング10:10-10:40:WEB運用の最前線 ~未来を見据えたCMSの選定基準~10:45-11:15:マーケティングで成果の出る会員サイトに共通する構造とは?WordPressの設計術11:20-11:50:WordPressで個人情報を扱う認証サイトを安全に構築する方法※当社執行役員 太田が登壇予定11:55-12:25:売上直結!WordPressで始めるコンバージョン改善の決定版12:30-13:00:"高品質"を少人数で実現!AI 活用がもたらす"制作チーム"最前線13:05-13:35:レンサバでも大規模対応。CDNで高負荷もスムーズに13:40-14:10:Webサイトの安全運用を脅かすセキュリティリスクとは?14:15-14:45:ホワイトハッカーから見るWordPress本来の使い方(セキュリティ編)※当社グループ会社のスパイラル アイギス株式会社執行役員 藤田が登壇予定14:50-15:20:実際のインシデントから学ぶ、CF7の最大活用法※当社執行役員 三谷が登壇予定【主催】 スパイラル株式会社【登壇企業】 株式会社コネクティみらいマーケティング株式会社株式会社DGフィナンシャルテクノロジー株式会社 USEN Smart Worksさくらインターネット株式会社TOWN株式会社スパイラル アイギス株式会社【参加費】 無料【参加申込URL】 セミナーの詳細およびお申し込みについては、下記のURLよりご確認ください。https://www.spiral-platform.co.jp/sp/event/wpbc/セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://www.spiral-platform.co.jp/sp/event/wpbc/

- 「SPIRAL」とは「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、その後継サービスで、Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称です。「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上(2025年4月末時点)の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL: https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。URL: https://spiral.pi-pe.co.jp/当社では、SPIRALと連携し、Webコンテンツの内容が会員属性で切り替わるセキュアな会員専用サイトが安全に短期間で制作できるWordPress公式プラグイン「SPIRALセキュアセッションマネージャー」を提供しています。 官公庁や金融機関も信頼する強固なセキュリティに守られた環境で、会員専用サイトを安全に運用できます。プログラム知識は不要でWordPressの編集画面で簡単に実装することができ、お客様の目的や用途に合わせたカスタマイズが可能です。URL: https://www.spiral-platform.co.jp/solution-app/wp-mls/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役 CEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/- 本件に関するお問い合わせ先スパイラル株式会社 セミナー事務局TEL:0120-936-454(平日9:00 - 18:00)※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。