athletia＜アスレティア＞、7/14(月)よりLINEギフトに出店。
株式会社エキップ（本社：東京都品川区 代表取締役：赤堀 真之）が展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド「athletia＜アスレティア＞」は2025年7月14日(月)からLINEギフトに出店いたします。
ギフトとしても人気の高い「スイッチング アロマピローミスト / SLEEP」、「リフレッシング デオドラントミスト（医薬部外品）」、「コアバランス オイル」を中心に全8アイテムを展開します。LINEギフトへの出店により、気軽にathletiaのギフトをお贈りいただけます。オンライン上でのタッチポイントの増加、新たなお客様との出会いを期待しています。
■【誕生日カード付】スイッチング アロマピローミスト / SLEEP ギフトラッピング：5,320円(税込)
■【誕生日カード付】リフレッシング デオドラントミスト（医薬部外品）ギフトラッピング：
5,320円(税込)
■【誕生日カード付】コアバランス オイル ギフトラッピング：7,520円(税込)
【詳細情報】
・店舗名：athletia https://mall.line.me/sb/367a062e
・オープン日時：2025年7月14日(月) 10:00
athletia<アスレティア>について
毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開するathletia。「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、お客様それぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えています。また日本発のクリーンビューティブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っています。
【ご掲載クレジット・お客様相談窓口】
athletia フリーダイヤル 0120-220-415
公式オンラインショップ：www.athletia-beauty.com(https://www.athletia-beauty.com)
Instagram：@athletiabeauty https://www.instagram.com/athletiabeauty/
X:@athletiabeauty https://x.com/athletiabeauty
LINE:アスレティア
#athletia