ＴＶアニメ『地縛少年花子くん２』後編第15話（第15の怪）『死神の生贄』あらすじ・場面カットを公開！スミレ役は柚木涼香に決定！さらにシニガミ様の追加ビジュアルも公開！

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株式会社アニメイトホールディングス


月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日(日)ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにて後編が放送中。



今回、《第15の怪》『死神の生贄』のあらすじと場面カットを公開！



TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編《第15の怪》あらすじ＆場面カット公開！


《第15の怪》


『死神の生贄』



葵を探す寧々。そして寧々の寿命、ミツバとの約束。


やるべきことはあるのに自分に出来ることの少なさ、その無力感に悩む光。


そんな光の前に、夏彦が現れる。


夏彦は言う。"寧々が長生きする秘訣"を教えようか、と。










脚本：中西やすひろ


絵コンテ： 岩畑剛一


演出： 水本葉月


総作画監督： 伊藤麻由加、市川美帆


作画監督： 伊藤哲也、大野 勉、西田美弥子、沈奕婷、殷鈞濤、包佳儀、姚佳男、朱徳漁、jeto、AsREM、李文婧、崔芝蘭、宁贞嘉、王碰凯、徐闪闪、王璇、拾月動画



新キャラクター＆キャスト公開
■スミレcv. 柚木涼香



【キャラクター紹介文】


生贄を捧げる村に生まれた少女。



【キャストコメント】



Q1.役に初めて触れた時や、実際に演じてみてのご感想をお願いいたします。



スミレの声を担当させて頂きます柚木涼香です。


原作を読んだ時、自然とスミレの内側に入っていく感覚がありました。


このキャラクターとの出会いは運命なのでは…?!


オーディションで決めて頂きとても嬉しく思います。



Q2.今後の展開を楽しみにするファンへ期待してほしいところなど、メッセージをお願いします。



スミレは何者？正体は？個人的にはどうしても“あの人“の事が気になってしまうの


ですが…！女子同士の会話にも注目して欲しいです。


今後の展開をどうぞ楽しみにしていてくださいね。




シニガミ様追加ビジュアル解禁


今回は仮面を外したビジュアルを公開！


■シニガミ様cv. 福山 潤






TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編


■放送情報


毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中



■配信情報


各配信プラットフォームにて配信中



・見放題配信


ABEMA、AnimeFesta、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Pontaパス、TELASA



・レンタル配信


バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA



・最新話無料配信


ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送



※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。


※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。


※前編（第1の怪～第12の怪）も引き続き配信中となります。



■メインスタッフ



原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)



監督：福井洋平


シリーズ構成：中西やすひろ


キャラクターデザイン：伊藤麻由加


怪異デザイン：岩畑剛一


プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎



背景美術：小倉工房


美術監督：小倉宏昌


ＣＧ監督：梅田拓也


色彩設計：多田早希


撮影監督：嶋田瑞帆


オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）



音響監督：飯田里樹


音響制作：HALF H ・ P STUDIO


録音調整：天野龍洋


音響効果：宅間麻姫


音楽：高木 洋


音楽制作：ポニーキャニオン



アニメーションプロデューサー：福田杏樹


アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）


製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会



■キャスト



花子くん：緒方恵美


八尋寧々：鬼頭明里


源 光：千葉翔也


源 輝：内田雄馬


蒼井 茜：土岐隼一


赤根 葵：佐藤未奈子



シニガミ様：福山 潤


スミレ：柚木涼香


もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい


ミツバ：小林大紀


つかさ：緒方恵美


七峰 桜：安済知佳


日向夏彦：水島大宙


ヤコ：ゆかな


土籠：津田健次郎



＜公式HP＞


「地縛少年花子くん」ポータルサイト


https://hanakokun.com/



「地縛少年花子くん２」HP


https://hanakokun.com/2nd/



＜公式SNS＞


・X（旧・Twitter）


「地縛少年花子くん」公式


＠hanakokun_info


https://x.com/hanakokun_info



・TikTok


＠hanakokun_info


【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


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・Instagram


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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」


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※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。


(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会