ＴＶアニメ『地縛少年花子くん２』後編第15話（第15の怪）『死神の生贄』あらすじ・場面カットを公開！スミレ役は柚木涼香に決定！さらにシニガミ様の追加ビジュアルも公開！

株式会社アニメイトホールディングス

月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日(日)ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにて後編が放送中。

今回、《第15の怪》『死神の生贄』のあらすじと場面カットを公開！

TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編《第15の怪》あらすじ＆場面カット公開！

《第15の怪》

『死神の生贄』

葵を探す寧々。そして寧々の寿命、ミツバとの約束。

やるべきことはあるのに自分に出来ることの少なさ、その無力感に悩む光。

そんな光の前に、夏彦が現れる。

夏彦は言う。"寧々が長生きする秘訣"を教えようか、と。

脚本：中西やすひろ

絵コンテ： 岩畑剛一

演出： 水本葉月

総作画監督： 伊藤麻由加、市川美帆

作画監督： 伊藤哲也、大野 勉、西田美弥子、沈奕婷、殷鈞濤、包佳儀、姚佳男、朱徳漁、jeto、AsREM、李文婧、崔芝蘭、宁贞嘉、王碰凯、徐闪闪、王璇、拾月動画

新キャラクター＆キャスト公開■スミレcv. 柚木涼香

【キャラクター紹介文】

生贄を捧げる村に生まれた少女。

【キャストコメント】

Q1.役に初めて触れた時や、実際に演じてみてのご感想をお願いいたします。

スミレの声を担当させて頂きます柚木涼香です。

原作を読んだ時、自然とスミレの内側に入っていく感覚がありました。

このキャラクターとの出会いは運命なのでは…?!

オーディションで決めて頂きとても嬉しく思います。

Q2.今後の展開を楽しみにするファンへ期待してほしいところなど、メッセージをお願いします。

スミレは何者？正体は？個人的にはどうしても“あの人“の事が気になってしまうの

ですが…！女子同士の会話にも注目して欲しいです。

今後の展開をどうぞ楽しみにしていてくださいね。

シニガミ様追加ビジュアル解禁

今回は仮面を外したビジュアルを公開！

■シニガミ様cv. 福山 潤

TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編

■放送情報

毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中

■配信情報

各配信プラットフォームにて配信中

・見放題配信

ABEMA、AnimeFesta、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Pontaパス、TELASA

・レンタル配信

バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA

・最新話無料配信

ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送

※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。

※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。

※前編（第1の怪～第12の怪）も引き続き配信中となります。

■メインスタッフ

原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)

監督：福井洋平

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：伊藤麻由加

怪異デザイン：岩畑剛一

プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎

背景美術：小倉工房

美術監督：小倉宏昌

ＣＧ監督：梅田拓也

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H ・ P STUDIO

録音調整：天野龍洋

音響効果：宅間麻姫

音楽：高木 洋

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：福田杏樹

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会

■キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源 光：千葉翔也

源 輝：内田雄馬

蒼井 茜：土岐隼一

赤根 葵：佐藤未奈子

シニガミ様：福山 潤

スミレ：柚木涼香

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ミツバ：小林大紀

つかさ：緒方恵美

七峰 桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

ヤコ：ゆかな

土籠：津田健次郎

＜公式HP＞

「地縛少年花子くん」ポータルサイト

https://hanakokun.com/

「地縛少年花子くん２」HP

https://hanakokun.com/2nd/

＜公式SNS＞

・X（旧・Twitter）

「地縛少年花子くん」公式

＠hanakokun_info

https://x.com/hanakokun_info

・TikTok

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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

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・Instagram

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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

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※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会