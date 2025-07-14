ＴＶアニメ『地縛少年花子くん２』後編第15話（第15の怪）『死神の生贄』あらすじ・場面カットを公開！スミレ役は柚木涼香に決定！さらにシニガミ様の追加ビジュアルも公開！
月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日(日)ごご4時30分からはTBS系全国28局ネットにて後編が放送中。
今回、《第15の怪》『死神の生贄』のあらすじと場面カットを公開！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編《第15の怪》あらすじ＆場面カット公開！
《第15の怪》
『死神の生贄』
葵を探す寧々。そして寧々の寿命、ミツバとの約束。
やるべきことはあるのに自分に出来ることの少なさ、その無力感に悩む光。
そんな光の前に、夏彦が現れる。
夏彦は言う。"寧々が長生きする秘訣"を教えようか、と。
脚本：中西やすひろ
絵コンテ： 岩畑剛一
演出： 水本葉月
総作画監督： 伊藤麻由加、市川美帆
作画監督： 伊藤哲也、大野 勉、西田美弥子、沈奕婷、殷鈞濤、包佳儀、姚佳男、朱徳漁、jeto、AsREM、李文婧、崔芝蘭、宁贞嘉、王碰凯、徐闪闪、王璇、拾月動画
新キャラクター＆キャスト公開
■スミレcv. 柚木涼香
【キャラクター紹介文】
生贄を捧げる村に生まれた少女。
【キャストコメント】
Q1.役に初めて触れた時や、実際に演じてみてのご感想をお願いいたします。
スミレの声を担当させて頂きます柚木涼香です。
原作を読んだ時、自然とスミレの内側に入っていく感覚がありました。
このキャラクターとの出会いは運命なのでは…?!
オーディションで決めて頂きとても嬉しく思います。
Q2.今後の展開を楽しみにするファンへ期待してほしいところなど、メッセージをお願いします。
スミレは何者？正体は？個人的にはどうしても“あの人“の事が気になってしまうの
ですが…！女子同士の会話にも注目して欲しいです。
今後の展開をどうぞ楽しみにしていてくださいね。
シニガミ様追加ビジュアル解禁
今回は仮面を外したビジュアルを公開！
■シニガミ様cv. 福山 潤
TVアニメ『地縛少年花子くん２』後編
■放送情報
毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中
■配信情報
各配信プラットフォームにて配信中
・見放題配信
ABEMA、AnimeFesta、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Pontaパス、TELASA
・レンタル配信
バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA
・最新話無料配信
ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送
※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。
※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。
※前編（第1の怪～第12の怪）も引き続き配信中となります。
■メインスタッフ
原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)
監督：福井洋平
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：伊藤麻由加
怪異デザイン：岩畑剛一
プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎
背景美術：小倉工房
美術監督：小倉宏昌
ＣＧ監督：梅田拓也
色彩設計：多田早希
撮影監督：嶋田瑞帆
オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）
音響監督：飯田里樹
音響制作：HALF H ・ P STUDIO
録音調整：天野龍洋
音響効果：宅間麻姫
音楽：高木 洋
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーションプロデューサー：福田杏樹
アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）
製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会
■キャスト
花子くん：緒方恵美
八尋寧々：鬼頭明里
源 光：千葉翔也
源 輝：内田雄馬
蒼井 茜：土岐隼一
赤根 葵：佐藤未奈子
シニガミ様：福山 潤
スミレ：柚木涼香
もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい
ミツバ：小林大紀
つかさ：緒方恵美
七峰 桜：安済知佳
日向夏彦：水島大宙
ヤコ：ゆかな
土籠：津田健次郎
＜公式HP＞
「地縛少年花子くん」ポータルサイト
https://hanakokun.com/
「地縛少年花子くん２」HP
https://hanakokun.com/2nd/
＜公式SNS＞
・X（旧・Twitter）
「地縛少年花子くん」公式
＠hanakokun_info
https://x.com/hanakokun_info
・TikTok
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」
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(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会