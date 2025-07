【Amazonデジタルギフト券 最大2,000円分が当たる】 海外ドラマ「RFDS：航空救命医療チーム」フォロー＆リポストキャンペーン＆第1話先行無料配信開始！

株式会社スーパーネットワーク「RFDS:航空救命医療チーム」(C) 2020 Endemol Shine Australia Pty Ltd, Seven Network (Operations) Ltd, Create NSW and Screen Australia.

海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル『スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ』は、医療機関のない地で暮らすと人々を助けるため24時間体制で人命救助に努める、オーストラリアに実在する航空救命医療チームの活躍を描く、本国オーストラリアで大ヒット中の医療ドラマ「RFDS:航空救命医療チーム」を8月5日(火)21:00より独占日本初放送いたします。

この度、「RFDS:航空救命医療チーム」の独占日本初放送開始を記念し、7月14日(月)から8月20日(水)まで“「RFDS:航空救命医療チーム」フォロー&リポストキャンペーン”を実施。Xでスーパー!ドラマTVの公式アカウトフォローの上、指定の投稿をリポストしてくださった方の中から抽選で25名様に500円分もしくは2,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントいたします。

また、キャンペーンに合わせて、どなたでも放送前に視聴ができる「RFDS:航空救命医療チーム」の第1話先行無料配信も実施。先行無料配信やスーパー!ドラマTVの放送で「RFDS:航空救命医療チーム」第1話を見て感想を投稿していただくと当選率がUPします!

第1話先行無料配信 特設ページはこちら▷ :http://superdramatv.com/free-rfds/index.html海外ドラマ「RFDS:航空救命医療チーム」第1話をスーパー!ドラマTVのHPで視聴する

無料で最新作を見ることができるこの機会に、ぜひスーパー!ドラマTVだけでしか見られない人気作をお楽しみください!

「RFDS:航空救命医療チーム」(C) 2020 Endemol Shine Australia Pty Ltd, Seven Network (Operations) Ltd, Create NSW and Screen Australia.

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名: 「RFDS:航空救命医療チーム」Xフォロー&リポストキャンペーン

■応募期間: 2025年7月14日(月)~8月20日(水) 23:59

■応募方法:[STEP1]Xで@SuperdramaTV(https://x.com/SuperdramaTV)をフォロー

[STEP2]指定キャンペーン投稿をリポスト

[STEP3]さらに、指定のハッシュタグ「#ドラマRFDS」をつけ、特別公開中の第1話の感想を投稿すると当選金額&当選確率UP!

■第1話視聴方法:1. スーパー!ドラマTV公式サイトでの先行無料配信で観る。

(視聴期間:7月14日(月)~8月13日(水))

2. スーパー!ドラマTVの放送で観る。 8月5日(火)21:00 他

■プレゼント賞品: Amazonギフトカード 500円分 20名様/Amazonギフトカード 2,000円分 5名様

■公式X:https://x.com/SuperdramaTV

■キャンペーン特設ページ:http://superdramatv.com/free-rfds

※本キャンペーンの応募期間は変更となる場合がございます。

※当選者の発表は、Xのメッセージでのご連絡をもってかえさせていただきます。

■「RFDS:航空救命医療チーム」ストーリー■

ロンドン在住の医師イライザは、夫のエドと離れ心機一転、息子のヘンリーとオーストラリアへ移住。ニューサウスウェールズ州のブロークン・ヒルに基地を置くRFDSに指導医として赴任した。慣れない環境に四苦八苦し始めた矢先、スタッフの家族が交通事故に巻き込まれ、イライザは困難な対応を迫られる……。看護師のピートはめいのテイラーとの生活をスタートするが、どう接するべきか思い悩む日々。医師のウェインは、スキルアップと家族と恋愛の間で揺れ動く。さまざまな人間模様が渦巻いても、任務となれば全員の目的は同じ――1人でも多くの命を救うこと。それぞれの思いを乗せ、今日も“フライングドクター”はオーストラリアの大地を飛び回る。

■ 作品データ ■

●原題:RFDS: Royal Flying Doctor Service

●データ:2021年~豪州/オーストラリア/字幕・ステレオ/45分/HD作品

●製作総指揮:マーク・フェネシー、カール・フェネシー、ジュリー・マゴーラン

●キャスト:

イライザ・ハロッド:エマ・ハミルトン(「THE TUDORS~背徳の王冠~」)

ピート・エマーソン:スティーヴン・ピーコック(「ウォンテッド! ローラ&チェルシー」)

ウェイン・イェーツ:ロブ・コリンズ(「トータル・コントロール」)

レオニー・スミス:ジャスティン・クラーク(映画『マッドマックス/サンダードーム』)

「RFDS:航空救命医療チーム」

スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて独占日本初放送

2025年8月5日(火)21:00より独占日本初放送スタート!

【字幕版】毎週火曜 21:00 ほか

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HhE9PXKZM4g ]

『まだ見ぬ世界、ゾクゾク。』 スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ

「S.W.A.T.」最新シーズンや「レバレッジ 詐欺師たちの償い」「CSI:ベガス」「BONES ―骨は語る―」「Dr. HOUSE 」「NCSI」シリーズなどの大人気作から「発見!ファミリー・ルーツ」などのバラエティまで、話題の最新作・人気ドラマからレアな作品、バラエティ番組まで幅広いジャンル編成が特色の海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル。

スカパー! CS310、スカパー! プレミアムサービス ch.647、スカパー! プレミアムサービス光 ch.647、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりでご覧いただけます。

視聴方法:https://www.superdramatv.com/how/how

チャンネルHP:https://www.superdramatv.com

