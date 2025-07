KLab、進化計算分野のトップ国際学会「GECCO 2025」にて共著論文採択

KLab株式会社

KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 真田哲弥)は、当社機械学習グループの濱田直希らが執筆した論文「Towards Benchmarking Multi-Objective Optimization Algorithms Based on the Basin Connectivity」が、進化計算分野の権威ある国際会議「GECCO (The Genetic and Evolutionary Computation Conference)2025」のワークショップ「Landscape-Aware Heuristic Search」にResearch Paperとして採択され、2025年7月にスペインのマラガで開催される学会で発表されることをお知らせいたします。

採択論文「Towards Benchmarking Multi-Objective Optimization Algorithms Based on the Basin Connectivity」について

当社は、ゲーム産業におけるAIの活用を開拓するために、九州大学、カーネギーメロン大学をはじめとする様々な研究機関と連携し、AIの研究開発を進めてまいりました(※1)。これまでに開発したAIはゲーム開発を効率化するとともに、その知見を学術論文やオープンモデルとして公開してきました(※2)。



本論文は進化計算とよばれるAI技術の新しいベンチマークを提案するものです。AIの研究開発では、ベンチマーク問題を作り、その問題を解く性能を評価することでAIを改良していきます。しかし従来のベンチマークは、意図した通りの性質をもつ問題を作ることが困難でした。実際、現在のデファクトスタンダードの1つであるWFG3問題は、問題作成者が論文に記載した性質が実現できていないことが報告されていました。本論文のベンチマークは、グラフを用いて意図した通りに多峰性を制御することができます。

多峰性とそのグラフ表現:グラフを用いて意図した通りに局所解の入れ子構造を制御できる

GECCO 2025について

本論文は2025年7月14日から18日にかけてスペイン、マラガで開催されるGECCO 2025(※3)において発表予定です。GECCOは進化計算分野において最も権威ある国際学会の1つです。

https://gecco-2025.sigevo.org/HomePage



【採択された共著論文】

Towards Benchmarking Multi-Objective Optimization Algorithms Based on the Basin Connectivity

【著者】

Ryosuke Ota (Kyushu University), Likun Liu (Kyushu University), Naoki Hamada (KLab Inc.), Takahiro Yamamoto (Tokyo Gakugei University), Shoichiro Tanaka (The Univerisity of Fukuchiyama), Daisuke Sakurai (Fujitsu Limited)





KLabは、今後もゲーム産業におけるAIの活用を開拓し、ユーザーの皆様がよりワクワクできるゲームづくりに活かしてまいります。

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

