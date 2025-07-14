¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë·Ð±ÄÂÎÀ©¶¯²½¤ò¼Â»Ü
¥È¥é¥Ã¥¯¸þ¤±¼«Æ°±¿Å¾¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±©²ìÍº²ð¡¢°Ê²¼¡¢¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂ¾¡¢Ê£¿ôÅê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥·¥êー¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Ìó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎNan Wu¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤Î¸åÆ±Âç³Ø¤Ç¸¦µæ½õ¼ê¡¢¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡ÊµÒ°÷½Ú¶µ¼ø¡Ë¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤¹¤ëAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£DXÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÌµ¿Í¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¡¦¼Â¾Ú»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸å1°ìÇ¯´Ö°ÊÆâ¤Ç¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©½Ù²ÏÏÑ¾ÂÄÅSA - ÉÍ¾¾SA´Ö¤Ë¤Æ100km¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤ÎÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Ì¾¸Å²°´Ö¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Âçºå´Ö¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¤½¤·¤Æ2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¾å»Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È³ô¼ç¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤Î²ÃÂ®
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢ÅìÂçIPC¡¦PKSHA Algorithm Fund¡¦AIS Capital¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë3¼Ò¤«¤é¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÌó3²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Archetype Ventures¡¦Mizuho Leaguer Investment¡¦ON¡õBOARD³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥¯¥è¡¦ÉÙ²¬¿Î¡ÊTelexistence³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë¡¢¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿¿·µ¬Åê»ñ²È¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅìÂçIPC¡¦PKSHA Algorithm Fund¡¦AIS Capital¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿´ûÂ¸Åê»ñ²È¤«¤é¤ÎÄÉ²ÃÄ´Ã£¤ò´Þ¤á¡¢Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤êÌó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥·¥êー¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¤Ëµ»½Ñ³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¡¦¿·µ¬Åê»ñ²È¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅê»ñ¤òÄº¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤â´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë4ÊªÎ®¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¶¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¡¢±©²ìÍº²ð¤¬¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±©²ì¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢»°É©¾¦»ö¤ËÆþ¼Ò¡£¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë±§Ãè¹Ò¶õ»ö¶È¤Ë¤Æ¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¸þ¤±¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦Âç¼ê´ë¶È¤È¤ÎJVÀßÎ©¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ°Æ·ïÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢SkyDrive¤Ë¤ÆCOO¤È¤·¤Æ¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¦¥É¥íー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÈÌ¤ò¥êー¥É¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£µÚ¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò ±©²ìÍº²ð
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Åö¼Ò¤ò¿®¤¸¤ÆÅê»ñÄº¤¤¤¿´ûÂ¸Åê»ñ²ÈÊÂ¤Ó¤Ë¿·µ¬Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´´ÀþÍ¢Á÷¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë´ØÅì¡¦´ØÀ¾´Ö¤ò¼´¤È¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¤ò½é´ü¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤¦¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë²æ¡¹¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤·¡¢¶¦¤ËÄ©Àï¤·È¼ÁöÄº¤±¤ëÊªÎ®¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤Èº£¸å¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅê»ñ²È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÌîËÜ ÎËÊ¿
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤¤Þ¤¹¡£Robotruck¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´´ÀþÍ¢Á÷¤È¤¤¤¦¡Ö»×¤¤ÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¡¢µ©Í¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¯»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò¡¡ÅÏÊÕ Å¸´õ
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤¬ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬VCÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òµ¡¤Ë¡¢¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ö¶ÈÌÌ¡¦·Ð±ÄÌÌ¤ÎÎ¾ÎØ¤«¤é»Ù±ç¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÁá´ü¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Archetype Ventures ¥Ñー¥È¥Êー ¸þÀî ¶³Ê¿ / ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¡ÃæÂ¼ Áï»Ö
¤³¤ÎÅÙ¤ÏRobotruck¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷ÌÖ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤Ê¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¡¹¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë10Ç¯´Ö¾ðÇ®¤òÊû¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ëWu¤µ¤ó¤È¡¢³Î¤«¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¾ðÌ£¤Ë°î¤ì¤ë±©²ì¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî£±ÃúÌÜ£±£µÈÖ£±£±¹æ¾®ÅÄÃæ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±©²ì¡¡Íº²ð
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯4·î15Æü
URL¡§https://robotruck.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
mail¡§info@robotruck.jp