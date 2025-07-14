「KUMAMOTOアトツギベンチャーDAY２０２５」を開催します！

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熊本市

熊本市（市長：大西　一史）は、市内中小企業等の後継者の発掘・育成に向けた取組として、７月１７日（木）に「KUMAMOTOアトツギベンチャーDAY２０２５」を開催いたします。







■開催概要

　日　時　

　　令和７年（２０２５年）７月１７日（木）午後３時～午後６時



　場　所　

　　XOSS POINT.


（熊本県熊本市西区春日１丁目１４-１くまもと森都心プラザ２階）


　


　内　容

　　１．基調講演　


　　　「アトツギ経営者の挑戦～脇役から主役の桐箱へ～」


　　　　講師：藤井　博文氏（株式会社増田桐箱店　代表取締役社長）



　　 ２．パネルディスカッション１.


　　　「アトツギ甲子園経験者による挑戦ストーリーとその後」


　　　　登壇者：栗田　貴宏氏（有限会社育葉産業　取締役）


　　　　　　　　黒木　千佳氏（株式会社クロキ広報・商品企画部、ドレッシング事業部主任）


　　　　　　　　錦戸　啓人氏（錦戸企業グループ　代表）



　　３．パネルディスカッション２.


　　　「熊本アトツギ最前線～挑戦者たちのリアル～」


　　　　登壇者：正清　義悟氏（合資会社正清電器　専務取締役）


　　　　　　　　谷山　陽祐氏（株式会社尼崎薬品　専務取締役）



　対　象　

　　中小企業の後継者・後継予定者、アトツギ支援に関心をもつ金融機関・支援機関等



　主　催　

　　熊本市




※申し込み方法等の詳細については、以下のボタンよりご確認ください。　


詳しくはこちら（熊本市HP） :
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00365160/index.html




【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


熊本市　経済観光局　産業部　経済政策課 丸山


TEL：096-328-2950


e-mail：keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp