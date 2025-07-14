「KUMAMOTOアトツギベンチャーDAY２０２５」を開催します！
熊本市
場 所
内 容
対 象
主 催
詳しくはこちら（熊本市HP） :
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00365160/index.html
熊本市（市長：大西 一史）は、市内中小企業等の後継者の発掘・育成に向けた取組として、７月１７日（木）に「KUMAMOTOアトツギベンチャーDAY２０２５」を開催いたします。
■開催概要日 時
令和７年（２０２５年）７月１７日（木）午後３時～午後６時
場 所
XOSS POINT.
（熊本県熊本市西区春日１丁目１４-１くまもと森都心プラザ２階）
内 容
１．基調講演
「アトツギ経営者の挑戦～脇役から主役の桐箱へ～」
講師：藤井 博文氏（株式会社増田桐箱店 代表取締役社長）
２．パネルディスカッション１.
「アトツギ甲子園経験者による挑戦ストーリーとその後」
登壇者：栗田 貴宏氏（有限会社育葉産業 取締役）
黒木 千佳氏（株式会社クロキ広報・商品企画部、ドレッシング事業部主任）
錦戸 啓人氏（錦戸企業グループ 代表）
３．パネルディスカッション２.
「熊本アトツギ最前線～挑戦者たちのリアル～」
登壇者：正清 義悟氏（合資会社正清電器 専務取締役）
谷山 陽祐氏（株式会社尼崎薬品 専務取締役）
対 象
中小企業の後継者・後継予定者、アトツギ支援に関心をもつ金融機関・支援機関等
主 催
熊本市
※申し込み方法等の詳細については、以下のボタンよりご確認ください。
詳しくはこちら（熊本市HP） :
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00365160/index.html
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
熊本市 経済観光局 産業部 経済政策課 丸山
TEL：096-328-2950
e-mail：keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp