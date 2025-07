¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ÖIG¥¢¥êー¥Ê¡¢ËÜÆü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡×～¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Þー¥È¥¢¥êー¥ÊÃÂÀ¸～

株式会社愛知国際アリーナ

株式会社愛知国際アリーナは、本日2025年7月13日(日)大相撲名古屋場所初日を迎え、「IGアリーナ」がグランドオープンしたことをお知らせします。

IGアリーナは、新たに愛知県名古屋市に誕生する日本最大級の最大収容人数1万7千人を誇るアリーナとなります。スポーツ観戦に適したオーバル型の客席とコンサートに適した馬蹄型客席配置を融合させたハイブリッドオーバル型アリーナで、グローバルスタンダードのハードとソフトを備え、スポーツとエンターテインメントの楽しみ方に新しい選択肢が広がるグローバル・スマートアリーナが日本に誕生します。





■IGアリーナ運営・株式会社愛知国際アリーナ代表取締役社長 寛司 久人 コメント

皆様 お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません!

いよいよIGアリーナは開業いたします。こけら落とし公演は、大相撲名古屋場所です。

唯一無二を目指される新横綱を迎え、東西に横綱が並び立つ名勝負が、名古屋の暑い夏をさらに熱くしていただけると思います。



IGアリーナは、「BEYOND ARENA」というコンセプトを掲げています。これまでのアリーナの観戦・鑑賞体験を超え、日本におけるスポーツやエンターテインメントの楽しみ方をアップデートする。そしてかかわるすべての人が笑顔になる、ココロオドル場所にしてゆく。そういう決意を込めたコンセプトです。



これからも、世界に誇る日本のアスリートやアーティストそして、世界的なアーティストのライブや興行など、この場所で、数えきれないほどの「心が躍る」体験を皆様にお届けしてゆけるよう、社員一同、全身全霊で取り組んでまいります。



そして、パートナーの企業の皆様、地域の皆様と共に、たくさんの笑顔と賑わいを生み出し、末長く愛されるアリーナに育てていきます。

いよいよ船出となるIGアリーナにどうぞご期待ください!





■IGアリーナについて

日本初の本格的な「グローバル・スマートアリーナ」

最大収容人数17,000人。天井高30m、スポーツ観戦に適したオーバル型とコンサート鑑賞に適した馬蹄型を融合させたハイブリッドオーバル型をしています。

IGアリーナは世界標準の厳しい音響クライテリアの設定やアリーナの天井高30m、つり下げ荷重100トン超を実現する天井フック等、国際的なアリーナが具備する設備をすべて備えたグローバルアリーナです。また、スマートアリーナとしては、ドコモのミリ波基地局、「Wi-Fi 7」、IOWN APNなど、ネットワークも充実させ、250を超えるサイネージを含む、エンターテインメントプレゼンテーションを完備、完全キャッシュレスでモバイルオーダーのできる「IG Arena 公式アプリ」等さまざまなシーンでICTとのつながりを体感できます。

なごやめしから日本・世界のグルメと食の世界旅行ができる約20店舗の飲食店の他、d CARD LOUNGEやMUFG Suiteをはじめとするホスピタリティエリアの充実など、海外の観戦・鑑賞スタイルを導入しています。

グランドオープンは、2025年7月13日(日)に初日を迎えた大相撲名古屋場所。B1リーグ所属クラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」のホームアリーナです。

開業前のプレイベントでは映画音楽の巨匠ハンス・ジマー氏を招聘。開業式典のオープニングアクトは滝沢秀明さん(株式会社TOBE代表取締役)が演出を担当する等グランドオープン前から話題を呼んでいます。

大相撲名古屋場所以降も8月「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」、9月「NTTドコモ presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」、12月「ISUグランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会2025愛知・名古屋」、2026年「アジア競技大会・アジアパラ競技大会」、2027年「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2027」や国内外のアーティストによるコンサート等が目白押し。

数多くのイベントを通してスポーツ・エンターテインメントのココロオドル体験ができる新たなランドマーク、それがIGアリーナです。





■IGアリーナ概要※数字は約

事業主体:愛知県(BT+コンセッション方式)

運営:株式会社愛知国際アリーナ

所在地:愛知県名古屋市北区名城1-4-1名城公園内

アクセス:名古屋駅から15分、名城公園駅徒歩0分、浄心駅徒歩18分

階数:5階建て(観客席は4階まで)

高さ:建物高さ 41m、アリーナ内天井高 30m

建築面積:26,500平方メートル

延床面積:63,000平方メートル

最大収容人数 :17,000人(立ち見含む) 、バスケットボール時 15,000人(着席)

ホスピタリティエリア:

・MUFG Suite(スイート):40室・1000席、スイート専用バー(IG Castle View Bar)

・d CARD LOUNGE(プレミアムラウンジ):950平方メートル ・870席、プレミアムラウンジ専用飲食店舗2店舗、プレミアムラウンジ専用バー2店舗

飲食店舗・ワゴン店舗:32区画(20店舗+12区画)





■デザイン

・建築家・隈研吾氏が外観と内観の一部をデザイン

・名城公園の木々と樹木形状の外装が連続したような外側の樹形アーチと内側の木陰天井により視覚的な連続性をつくった樹形アリーナ

・かつての相撲小屋の歴史を継承し歴史のつながりをもたせた組みの樹形アーチから太陽が差し込み、木漏れ日を受けるノキサキ・ヒロバ・ミチがゲストをお迎え。大樹の木漏れ日・木陰に人が集まるように、アリーナに人が集まってほしいという願いがこもる

(参考)建築家・隈研吾氏「IGアリーナが名城公園の杜と一体化する想いを込めて」

https://www.ig-arena.jp/news/390/(https://www.ig-arena.jp/news/390/)



■ICT

IGアリーナでは「コンサートで選曲を観客が決める 」「バスケットボールのリプレイを手元で視聴する」等スポーツ・エンターテインメントの楽しみ方を拡げる世界初、アジア初の通信環境をご用意しており、スマートアリーナを体感していただける場所となります。



通信環境

IGアリーナは、17,000人が同時利用可能な5G通信環境を備え、APN IOWN、ドコモのミリ波基地局装置、「Wi-Fi 7」が導入されています。

NTTグループが提供するAPN IOWNは「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」という特性があります。アリーナと他のイベント会場をリアルタイムでつなぐことで、2つの拠点が一体となる演出での新たなエンターテイメント体験をお届けします。最大収容人数が15,000人を超えるアリーナに開業初年度からAPN IOWNを導入するのは世界初です。

アリーナ内の通信環境の向上のために導入されたドコモのミリ波基地局装置や「Wi-Fi 7」により、ライブやスポーツイベントにおいて、多くのお客さまが快適にイベントの模様をSNS投稿できるなど、快適な通信環境を提供します。



公式アプリ

2025年7月2日にローンチした「IG Arena 公式アプリ」では、IGアリーナで開催されるイベントの最新情報のご確認やイベントのチケット購入、アリーナ内の飲食店でのモバイルオーダーをご利用いただけます。飲食店でご使用いただけるおトクなクーポンなども配信するほか、モバイルオーダーでは、dポイントをためる・つかうことができます。モバイルオーダーやdポイントのご利用により、おトクにかつ飲食店にも並ぶ必要なく快適にアリーナをお楽しみいただけます。

また、IGアリーナで開催されるイベントをイベントの開催前からお楽しみいただけるよう、コンテンツ配信機能にてイベント開催の前後やイベント当日の会場で、イベントに合わせた各種コンテンツをお届けします。

https://www.ig-arena.jp/app/(https://www.ig-arena.jp/app/)



エンターテインメントプレゼンテーション

・上段(八角形)と下段(リング)の2段センターハングビジョン:200平方メートル

・リボンビジョン:220m

・館内デジタルサイネージ数:250枚

・各種イベントの際にドコモのミリ波に対応した端末、PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術を搭載したヌームのオープンイヤー型有線耳スピーカー「nwm WIRED」やデバイスをお貸し出しし、観戦しながら、リアルタイムに実況や試合展開データなどをお手元でも同時に楽しめる新たな観戦体験を提供。

■シート

・全座席クッション付き、ドリンクホルダー付き

・安全面に配慮し背もたれを高く設計 (4階)

・視認性を高める為に30度の角度を設計 (4階)

・すり鉢状で、演者との距離が近く感じられる





■ユニバーサルデザイン



アクセス

・1階、2階の計4箇所に入場ゲートを整備

(SUNTORY GATE A、d CARD GATE B、Niterra GATE C、Mazak GATE G)

・2階へは傾斜角1/20で幅3mのスロープ、エスカレーター、エレベーター計3基(地下道からのエレベーター含む)及び階段と、多様なアクセス方法を用意



観客席

・車いす観客席までは段差なくアクセスでき、工事不要で転換できる仮設の車いす観客席を含め、車いす観客席数を150以上確保

・車いす観客席からの良好な視野を確保する手すり高さ(750mm)

・固定ヒアリングループ席50席のほか、仮設にてヒアリングループ席を増設可能



トイレ

・計18箇所のバリアフリートイレを整備

・一般トイレ内個室ブースには大型ブースも用意し、一部の障がい者も利用可能な設備を用意



その他

・計5箇所の授乳室を整備

・計2箇所のカームダウン室を整備

■飲食店舗(20か所の飲食店舗※全フロアオープン時※大相撲名古屋場所では一部店舗がオープン)

1階:3店舗

2階:11店舗

4階:6店舗



■パートナー

グランドオープンを迎え、以下の企業様にIGアリーナパートナーとしてご参画いただきました。



【ネーミングライツパートナー】

IG証券株式会社

IGグループはオンライン金融サービスのリーディングカンパニーで、ロンドンに本社を構え日本を含む世界19拠点で事業を展開。2024年2月に本アリーナのネーミングライツ取得を発表。

IGアリーナ内では、「IG証券ブランド体験ゾーン」をはじめ、金融とエンターテインメントが融合した多彩なブランド体験を提供いたします。

IG証券:https://www.ig.com/jp(https://www.ig.com/jp)





【ファウンディングパートナー】

【オフィシャルパートナー】

【オフィシャルサプライヤー】

■ホスピタリティエリア

個室付きのスイート「MUFG Suite」とプレミアムラウンジである「d CARD LOUNGE」。2種類のプレミアムな楽しみ方があります。



MUFG Suite(スイート)

IGアリーナ3F全40室のスイートから成るフロアです。ご契約いただいたお客さまはIGアリーナで開催されるほぼすべてのイベントが観覧できます。

専用エントランスからアクセスでき、モダンなデザインと上質な素材が調和した空間で心に残る贅沢な体験ができます。また、名古屋城を一望できる「IG Castle View Bar」で特別な時間をお過ごしいただけます。



d CARD LOUNGE(プレミアムラウンジ)

IGアリーナの2階にあり、各イベントのラウンジ利用券付チケットを購入した方のみが利用できるプレミアムラウンジです。愛知県の三河地区と尾張地区をイメージしデザインされた空間の中で、くつろぎながら開演までの時間を過ごすこともできます。

また、名古屋最古の料亭の運営会社が握りたての寿司などのこだわりのメニュー提供する2つの飲食店舗「BUNZAEMON」「THE KITCHEN by Plan Do See Inc.」および、ジャパニーズクラフトジンやプレミアムウイスキーを活用した特別なドリンクを提供する「六 ROKU SUNTORY PREMIUM BAR」と「The PREMIUM MALT’S 神泡。Bar」があり、飲食を楽しみながらスポーツ観戦やライブ鑑賞ができます。

■IGアリーナエリア連絡協議会

周辺の商店街、施設、教育機関、住民代表、行政等が参加するIGアリーナエリア連絡協議会を組成し、アリーナ内だけではなくエリア全体でゲストをお迎えすべく協議を重ねています。





■IGアリーナ公式サイト

https://www.ig-arena.jp/(https://www.ig-arena.jp/)





■動画

IGアリーナコンセプトムービー

https://youtu.be/OORMY7lodyk?si=ZTTxSy8Wx6ejYhnC(https://youtu.be/OORMY7lodyk?si=ZTTxSy8Wx6ejYhnC)



IGアリーナイメージ動画

https://youtu.be/VsC6QCNIkQ8?si=7dAXuC454xDnOZO7(https://youtu.be/VsC6QCNIkQ8?si=7dAXuC454xDnOZO7)



IGアリーナ開業式典オープニングアクト(滝沢秀明さん演出)

https://youtu.be/VRZUvbdFs2o?si=8t7qsOCyuincRmFk(https://youtu.be/VRZUvbdFs2o?si=8t7qsOCyuincRmFk)



AI 「Story」First Time Performance at IG Arena

(2025年8月23日にライブを開催するAIさんが、アリーナとして最初に歌声を披露)

https://youtu.be/HSjrXHC_hBk?si=n6HcgP86WbK_QPni(https://youtu.be/HSjrXHC_hBk?si=n6HcgP86WbK_QPni)





■開催イベント(2025年)

7月13日~27日 大相撲名古屋場所

8月18日~20日 BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP

8月20日 BLACK SAMURAI 2025 THE SHOWCASE

8月23日 AI 25th best tour ←ALIVE→

9月7日 愛・地球博20周年記念行事

EXPO 20th anniversary REUNION -Toward the Future-

9月14日 NTTドコモ presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ

井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ

9月17日 STING 3.0 JAPAN TOUR

9月20~21日 ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作 再演」

9月28日 RIZIN.51

10月4~5日 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ホーム開幕節

10月18~19日 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN

11月7~9日 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN

12月4~7日 ISUグランプリファイナル国際フィギュアスケート競技大会2025愛知・名古屋



その他最新のイベント情報はこちらをご覧ください。

https://www.ig-arena.jp/events/(https://www.ig-arena.jp/events/)





