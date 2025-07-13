Aqua Timez¤ÈTOMOO¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ªMTV¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡ÖCross-stage¡×½é³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ëー¤Ï¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥æー¥¹¸þ¤±²»³Ú&¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMTV¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCross-stage Vol.1: Aqua Timez ¡ß TOMOO¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCross-stage¡×¤Ï¡¢MTV¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡£¶¦¤Ë¥·ー¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Æ±»Ö¤ä¡¢Êé¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¤¸Ç®¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦2ÁÈ¤¬¶¦±é(Cross)¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ³«ºÅ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ·ëÀ®Ãæ¤Î¡ÖAqua Timez¡×¤È¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£ÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡ÖTOMOO¡×¤Î2ÁÈ¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆAqua Timez¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëTOMOO¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Aqua Timez¥Üー¥«¥ë¤ÎÂÀ»Ö¤¬SNS ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¸òÎ®¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¡¢7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãAqua Timez ¥³¥á¥ó¥È¡ä
6Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹¥¤¤Ê²ÎÀ¼¤ÎTOMOO¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãTOMOO ¥³¥á¥ó¥È¡ä
»Ò¶¡¤Îº¢¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Aqua Timez¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¤¬¶¯¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÌ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÏAqua Timez¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç½ÐÍè¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°Î©¤Ã¤Æ¡¢Ãí¤®¤¦¤ë¿´¤ÎÁ´Éô¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Cross-stage Vol.1: Aqua Timez ¡ß TOMOO
¡Ê¸ø¼°HP¡§https://www.mtvjapan.com/event/cross-stage/01/¡Ë
¡¦ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë18:00³«¾ì¡¿19:00³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ ²ñ¾ì¡§Ë½§PIT (ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6-1-23)
¡¦ ½Ð±é¡§Aqua Timez / TOMOO¡ÊABC½ç¡Ë
¡¦ ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ëー¡¿¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ À©ºî¡¿±¿±Ä¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ ´ë²è¡§MTV Japan
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¡¦¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë19:00～7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¡¦Aqua Timez OFFICIAL FANCLUB "teamAQUA"
https://team-aqua.com/
¡¦TOMOO OFFICIAL FANCLUB "YOU YOU"
https://www.tomoo.jp/fc
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô (¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¦ÃêÁª)¡Û
7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://w.pia.jp/t/crossstage/