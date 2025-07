Aqua Timez¤ÈTOMOO¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ªMTV¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡ÖCross-stage¡×½é³«ºÅ¡ª

株式会社エニー

株式会社エニーはぴあ株式会社と共同で、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」の協力のもと、10月20日(月)にライブイベント「Cross-stage Vol.1: Aqua Timez × TOMOO」を開催いたします。

「Cross-stage」は、MTVがお届けする新しいライブシリーズ。共にシーンを築き上げてきた同志や、慕いあっている先輩・後輩の関係性、ジャンルは違えど同じ熱を持ったアーティストなど、共鳴し合う2組が共演(Cross)する対バンライブとなります。

今回、記念すべき第1弾開催として出演するのは、デビュー20周年を迎え、期間限定で再結成中の「Aqua Timez」と、初の日本武道館ライブが大成功を収め、数々の有名アーティストからも支持されている今話題のシンガーソングライター「TOMOO」の2組。

以前より、ルーツとなるアーティストとしてAqua Timezを挙げているTOMOO。そんな彼女に対して、Aqua Timezボーカルの太志がSNS のリポストをしたり、武道館公演に出向くなど、近年はお互いの交流も芽生えている2組による対バンライブは、貴重なステージになることは確実です。

チケットは本日7月13日(日)より各アーティストのファンクラブ先行受付、7月24日(木)よりプレイガイド先行受付を開始いたします。

<Aqua Timez コメント>

6年以上前から好きな歌声のTOMOOさんと共演できることになりました。どのような化学反応が起こるのか、当日がとても楽しみです。

<TOMOO コメント>

子供の頃も大人になってからも、Aqua Timezにたくさんのことを教わりました。

風が強くて逃げたくなる日もかくまってもらって今日まで来ました。

本当にこんな機会をいただけて夢なんじゃないかと思ってしまいそうですが、今の自分はAqua Timezにもらったもので出来てもいるのだから、真っ直ぐ立って、注ぎうる心の全部でライブしたいです。

よろしくお願いします!

<イベント概要>

・ イベント名:Cross-stage Vol.1: Aqua Timez × TOMOO

(公式HP:https://www.mtvjapan.com/event/cross-stage/01/)

・ 開催日時:2025年10月20日(月)18:00開場/19:00開演(予定)

・ 会場:豊洲PIT (東京都江東区豊洲6-1-23)

・ 出演:Aqua Timez / TOMOO(ABC順)

・ 主催:株式会社エニー/ぴあ株式会社

・ 制作/運営:ぴあ株式会社

・ 企画:MTV Japan

<チケット情報>

・オールスタンディング:6,600円(税込)※ドリンク代別途

【ファンクラブ先行受付】

7月13日(日)19:00~7月21日(月・祝)23:59

・Aqua Timez OFFICIAL FANCLUB "teamAQUA"

https://team-aqua.com/

・TOMOO OFFICIAL FANCLUB "YOU YOU"

https://www.tomoo.jp/fc

【プレイガイド先行 (チケットぴあ・抽選)】

7月24日(木)18:00~8月3日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/crossstage/