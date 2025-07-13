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Sound Director¡§Ìð»³µ®Ç·¡ÊSony Music¡Ë
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
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Director¡§¿·µÜÎÉÊ¿ (BABEL LABEL)
Choreographer¡§SACO MAKITA
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