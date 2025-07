株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18thシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』では、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また新曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計5,000万回を突破し、TikTokでの総再生回数も13.5億回再生越えを記録するなどバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

2月にさいたまスーパーアリーナでスタートし、全国5都市をめぐり9万人を動員した=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」の追加公演を7月12日(土)、7月13日(日) 東京都・有明アリーナで開催した。(アリーナツアーは追加公演も含め、全5都市12公演で、合計約11.5万人を動員)

ツアー本編同様に、ライブコンセプトはAIが発達した近未来が舞台。人々が忘れてしまった“感動”を思い起こすエンタテインメントの象徴として=LOVEのライブが繰り広げられていく。鮮やかな赤の衣装を身にまとったメンバーが、TikTokを中心にバズを巻き起こした最新曲『とくべチュ、して』でライブの幕を開ける構成もツアー本編と同じだが、大きく異なるのが、アンコールから参加していた生バンドが公演冒頭にも登場したこと。躍動感あふれるサウンドがパフォーマンスの迫力を増大させた。

次のブロックではメンバーが黒を基調とした衣装に着替え、『呪って呪って』『手遅れcaution』を情感たっぷりに熱唱。高い表現力で会場中の視線を釘付けにした。その後は浮き輪やビーチボールなど夏らしいアイテムを携えて『Junkies』を歌うなど、はつらつとしたパフォーマンスで会場の盛り上がりをさらに加速させた。

メンバーが白の衣装にチェンジしたライブ後半も、ファンから人気の高い楽曲が並ぶ。AIには再現できない、生身のアイドルによるエンタテインメントの“感動”を証明した=LOVEは、公演のクライマックスに『絶対アイドル辞めないで』をパフォーマンス。リーダー山本杏奈が「これからもっともっと見つけてもらう必要があると思っています。誰1人、メンバーもファンの方も欠けちゃダメだと思っている。だから、これからも私たちに全員で付いてきてほしいです」と語ったあとは、この日2度目の『とくべチュ、して』が披露され、きらびやかな紙吹雪がライブに彩りを添えた。

アンコールでは再びバックバンドが加わり、場内が再び興奮で包まれる。MCに移ると特報映像が上映され、=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」が9月にスタートすることが発表された。=LOVEの周年を記念してツアーが行われるのは今回が初めてで、総動員数は=LOVE ARENA TOUR 2025『~Timeless Tales~』を上回る150,000人にのぼる予定だ。

その後、=LOVEは『探せ ダイヤモンドリリー』で晴れやかにアンコールを締めくくるも、観客の歓声に応えて再びステージへ。ダブルアンコールとしてデビュー曲『=LOVE』を歌唱し、観客を大いに喜ばせた。

10月8日(水)には、待望の19thシングルの発売も発表した=LOVE。

2025年の夏も精力的に駆け抜ける、=LOVEの今後の動向からますます目が離せない。

=LOVE ARENA TOUR 2025 『~Timeless Tales~』 追加公演 @東京・有明アリーナ

■7月13日(日)【SETLIST】

M1. とくべチュ、して

M2. Want you!Want you!

M3. 仲直りシュークリーム

M4. ヒロインズ

M5. 呪って呪って

M6. 手遅れcaution

M7. ラブクリエイト

M8. Oh!Darling

M9. Junkies

M10. いらない ツインテール

M11. CAMEO

M12. あの子コンプレックス

M13. この空がトリガー

M14. 超特急逃走中

M15. 君の第3ボタン

M16. 青春”サブリミナル”

M17. 絶対アイドル辞めないで

-MC-

M18. とくべチュ、して

【ENCORE】

EN1. 恋人以上、好き未満

EN2. 海とレモンティー

EN3. 夏祭り恋慕う

-MC-

EN4. 探せ ダイヤモンドリリー

【W ENCORE】

EN5. =LOVE

★=LOVE 8周年ツアー「=LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」開催決定!!

【日 程】

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10 月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール and more…

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

【リリース情報】

★19thシングルの発売が2025年10月8日(水)に決定!

【=LOVE 19thシングル商品概要】

■Type A

仕様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価格:1,800円(税込)

■Type B

仕様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価格:1,800円(税込)

■Type C

仕様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価格:1,800円(税込)

■Type D

仕様:CD+Blu-ray

封入特典:Type D生写真10種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価格:2,200円(税込)

■Type E(完全生産限定盤)

LPサイズ紙ジャケット仕様

仕様:CD

封入特典:LPサイズのフォトブックレット/ポスター/Type E生写真10種のうち1枚ランダム/スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

価格:2,500円(税込)

■Type F(通常盤)

仕様:CD

価格:1,100円(税込)

★18thシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』 好評発売中

■楽曲配信はこちら

■『とくべチュ、して』Music Video

『とくべチュ、して』

作詞:指原莉乃

作曲:浦島健太、菊池博人

編曲:菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director:新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer:SACO MAKITA

【プロフィール】

<=LOVE Profile>

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年2月~4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』 (全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員し大盛況を収める。

9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。2025年2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して/恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は5,000万回、TikTokの総再生回数も13.5億回再生を突破するなど、現在バイラルヒットを記録中。また、2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした=LOVE ARENA TOUR 2025「~Timeless Tales~」は、追加公演も含め全国5都市12公演を開催し、自身最多となる11.5万人を動員し大成功に収めた、=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

