À¸À®AI¤Ç¡È»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¡É¤òºþ¿·¤»¤è¨¡¨¡ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ëºÇ¿·»öÎã¤ò¸ø³«
AI¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ÂóºÈ¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦º´Æ£ÂóºÈ¤¬¡¢2025Ç¯7·î29Æü(²Ð)³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¼çºÅ¤ÎÌµÎÁWeb¥»¥ß¥Êー¡ÖÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ÈÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ²þ³×¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¡Ö¾¯¿ôÀº±Ô¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¤Ï¤â¤Ï¤äÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡È½¸ÃæÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÁÈ¿¥Àß·×¡É¤È¡ÈÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³³×¿·¡É¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¼êË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¡ÖÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ÈÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ²þ³×¡×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë 17¡§00～ 18¡§00¡¡
·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊBizibl¡Ë
ÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seIzm6hIoMqq?utm_source=referral&utm_medium=guest_arousal&utm_id=guest
³µÍ×¡§
ÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖAI¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¼êË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ï¼±³Ø¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î°Õ¼±¹½Â¤¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ëー¥ë¤äÌò³ä¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ°¤¯ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡£
¸åÈ¾¤ÏÅö¼ÒÂåÉ½¡¦º´Æ£¤¬¡¢À¸À®AI¤ÎÆÃÄ§¤ä²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¶ÈÌ³¤Ø¤Î³èÍÑË¡¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡§
- °ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼ý±×ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô
- Éô²¼¤Î½¸ÃæÎÏ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦
- AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ò²þ³×¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤È¤â¤ËÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÎÉ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦ITÆ³ÆþÀÕÇ¤¼Ô
¾åµ°Ê³°¤Ç¤â¡¢À¸À®AI³èÍÑ¡¦Æ³Æþ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seIzm6hIoMqq?utm_source=referral&utm_medium=guest_arousal&utm_id=guest
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó¡Û
º´Æ£ ÂóºÈ¡Ê¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
°ìÉô¾å¾ìSIer¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ5Ç¯¼å½¾»ö¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÀ¤³¦¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2013Ç¯9·î¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ÆWeb¡¿AI»ö¶È¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAROUSAL Tech.¡Ë¤Ï¡¢¡ÖAI¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À¤³¦¤ò"¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯"¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢AIÆ³Æþ¡¿¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤äLLMµ»½Ñ¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤ÎDX¡¿AX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2013Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡¢WEB¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤âAI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¡¢10,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤Ë¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡º´Æ£¡¡ÂóºÈ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-20 Âè2ÃöÀ¥¥Ó¥ë2F
URL¡§ https://www.arousal-tech.com/
¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡§ https://wa2.ai?utm_source=pr
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2013Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§ 1²¯±ß¡Ê½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§ 35Ì¾¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ AI¤òÍÑ¤¤¤¿DX¿ä¿Ê¡¢¼«¼Ò¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎAIÈ¯¿®
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥íー¥µ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¹Êó¡¦PRÃ´Åö¡¡¡¡Â¼¾å
TEL¡§03-4400-1287
E-mail¡§pr-marketing@arousal-tech.com