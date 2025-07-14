Å¸¼¨²ñ¡ÖJUMBLE TOKYO & WELLNESS MARKET¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¡Ú¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOWHERE NOWHERE¡×¡Û
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOWHERE NOWHERE¡Ê¥Îー¥¦¥§¥¢ ¥Ê¥¦¥Ò¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖJUMBLE TOKYO & WELLNESS MARKET¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´12¼ï¤Î¹á¤ê¤òÄ¾ÀÜ¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¥Öー¥¹¤Ø¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÉô½ÐÉÊ¾¦ÉÊ
150ml \4,950 (tax in)
¥ëー¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È
°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¿§ºÌË¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥ëー¥à¥ß¥¹¥È¡£
¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¶õ´Ö¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ØÈùºÙ¤Ê¥ß¥¹¥È¤ò¤Ò¤È¿á¤¤¹¤ë¤À¤±¡£
Æü¾ï¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
30ml¡¿\14,300 (tax in)
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Ë¡¢»ä¤òºÌ¤ë¹á¤ê¤Î¥Ùー¥ë¤òÅ»¤¦¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ß¥¹¥È¤Î¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÈ©¤Ë¾è¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¹á¤ê¤¬¥Ùー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
¡È WHAT IS JUMBLE¡©¡É -20th Anniversary-
JUMBLE TOKYO¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï2004Ç¯½©¡£
½ÐÅ¸´ë¶È¤Ï90¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó200¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¹½À®¤â°ìÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¹çÆ±Å¸¼¨²ñ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ç¡Ç ´Ö»ÅÀÚ¤ê ¡Ç¡Ç¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï Àß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ , ¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¡¢½ÐÅ¸¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢¥·¥çー¥ëー¥à¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú JUMBLE ¡É ¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼ ¡É ¡Û¤Î¸ì¸»¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ´ü
2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë ～25Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»þ´Ö
10:00～18:00
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç
¢£²ñ¾ì
¥Ù¥ë¥µー¥ë½ÂÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È HALL B1
¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-2-20 ½»Í§ÉÔÆ°»º½ÂÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïーHALL B1
NOWHERE NOWHERE¡§¥Öー¥¹No.25
¡ö²ñ¾ì¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö¾·ÂÔ¾õÅù¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¤´Æþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÉÕ¤Ë¤Æ¸æÌ¾»É¤ò2ËçÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆþ¾ì¤Ï¶È³¦´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë¸Â¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
BRAND PROFILE
¡ÖNOWHERE NOWHERE(¥Îー¥¦¥§¥¢ ¥Ê¥¦¥Ò¥¢)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWELL-ESSENCE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡È¹á¤ê¤Ç¼«¸ÊÉ½¸½¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤ò»È¤¦ÌÜÅª¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¹á¤ê¡×¤òÃµ¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¢ー¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤ä¹Ô¤¯¾ì½ê¡¢µ¤Ê¬¤ÇÉþ¤ä¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹á¤ê¤òÅ»¤¦¡£
¼«Âð¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¹á¤ê¤ÇºÌ¤ë¡£
NOWHERE NOWHERE¤Ï¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Î¹Ï©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Official Site :
https://nwnh.jp/
Instagram :
https://www.instagram.com/nwnh_fragrance/