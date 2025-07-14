ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î¡ÖX¥Ç¥¤¡×¤Ï¤¤¤Ä¤«¡ª¡©¡¡¡Ö¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹ÎáÏÂ¤Î¿·¾ï¼±¡ª¡ØÉÔÆ°»º¤Î¶µ¼¼¡ÙÈ¯Çä¡Ê7/16¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂ Å¯¡Ë¤Ï¡ØÉÔÆ°»º¤Î¶µ¼¼ ÉÙÍµÁØ¤Î»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯£²£µÌä¡Ù¡ÊËÒÌîÃÎ¹° ¡§Ãø¡Ë¤ò2025Ç¯7·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¶µÍÜ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤í
¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Î»²Æþ¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÅìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï
½îÌ±¤Î¼ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÉÔÆ°»º¡¦³Êº¹»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¶µÍÜ¡×¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢³Êº¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ÂåÉ¬¿Ü¤ÎÃÎ¼±¤ò¡Ö£²£µ¤ÎÌä¤¤¡×¤Ë½¸Ìó¡ª
¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬ÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©
ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¡ÖX¥Ç¥¤¡×¤Ï¤¤¤Ä¡©
2030Ç¯¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¼¡¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë³¹¤Î¾ò·ï¤Ï¡©
»ý¤Á²È¤¬¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤òÅ°ÄìÌÖÍå¡ª
¼Â¼û¡¢Åê»ñ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸ú¤¯¸½ÂåÉ¬¿Ü¤ÎÃÎ¼±¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ë¡£
PIVOT¡¢³Ú³¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢NewsPicks¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢10Ëü²ó～¿ô½½Ëü²ó¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤òÏ¢È¯¡£NHK¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â½Ð±éÂ¿¿ô¡£º£¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÍ¼±¼Ô¡×¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëËÒÌîÃÎ¹°»á¡£
Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡ß¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡ßJ-REIT¸µÂåÉ½¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔÆ°»º¡ß¶âÍ»¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Ãø¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½½ñ¤±¤ë¡ÖºÇ¶¯¤ÎÉÔÆ°»ºÂçÁ´¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
Âè1¾Ï¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ªÉÔÆ°»º¤Î¡Ö¿·¥ëー¥ë¡×
Âè2¾Ï¡¡ÉÔÆ°»º¤ÏÎò»Ë¤Ë³Ø¤Ù――²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÍýÍ³
Âè3¾Ï¡¡ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤ë――¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔÆ°»º
Âè4¾Ï¡¡¡Ö³¹Áª¤Ó¡×¤Î»ëÅÀ――¿Í¤¬Áý¤¨¤ë³¹¡¢¸º¤ë³¹¤Î¸«Ê¬¤±Êý
Âè5¾Ï¡¡¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ÎÉÔÆ°»º――ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÈÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè
Ãø¼ÔÎ¬Îò
ËÒÌîÃÎ¹° ¡Ê¤Þ¤¤Î¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Ë¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢J-REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¡¢±¿ÍÑ²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ª¥é¥¬Áí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÉéÆ°»ºÃÏ¹ö¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²È¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø2030Ç¯¤ÎÅìµþ¡Ù¡Ê²Ï¹ç²í»Ê»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¡Ø¿·¡¦¶õ¤²ÈÌäÂê¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡¡¡§ÉÔÆ°»º¤Î¶µ¼¼ ÉÙÍµÁØ¤Î»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯£²£µÌä
Ãø¼Ô¡¡¡§ËÒÌî¡¡ÃÎ¹°
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î16Æü
È½·¿¡¡¡§»ÍÏ»È½
ÊÇ¿ô¡¡¡§384¥Úー¥¸
Äê²Á¡¡¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼ https://www.daiwashobo.co.jp