ÃÏ¸µ¤Î»Ò°é¤Æ¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHAGUMU¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¦ÂÈÇ¥¢¥×¥ê¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¨¬¨¬¨¬
¡¡ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHAGUMU¡Ê¥Ï¥°¥à¡Ë¡×¤Î¦ÂÈÇ¤ò¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HAGUMU¤Ï¡¢»æ¤äPDF·Á¼°¤Î¹Êó»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò°é¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¾ðÊó¤ò¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤ä¤¹¤¯¡¦Ãµ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£º£¸å¡¢·ÇºÜÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HAGUMU¤ò¸«¤ë :
https://hagumu.info/
HAGUMU¤ÎÆÃÄ§
- ÃÏ¿Þ¤Ç¡Ö¶á¤¯¤Î»Ò°é¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë
- ¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ç¡Öº£Æü¡¦º£½µ¤ÎÍ½Äê¡×¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë
- ¸ø¶¦»Ù±çÀ©ÅÙ¤â¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý
- AI¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Î¥ì¥Ýー¥È
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¡¡½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿½¹þ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿È¶á¤Ê»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿HAGUMU¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÆÏ¤±Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²ÃÎ¨¤äÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤ÄHAGUMU¤ò¥Ùー¥¿ÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤äµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÍøÍÑ¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- º£²Æ¡Ê2025Ç¯8·î¤´¤í¡Ë¤ËÀµ¼°ÈÇ¤ò¸ø³«Í½Äê
- ¾ðÊó·ÇºÜ¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ò³ÈÂçÍ½Äê
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó·ÇºÜµ¡Ç½
- ¾ðÊó·ÇºÜ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤â¿ï»þ¼õÉÕÃæ
¡ú±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Èー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
https://www.opentone.co.jp/
¡úËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
HAGUMU¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý
hagumu@opentone.co.jp