2025-26¥·ー¥º¥ó ¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

この度、2025-26シーズンの新加入選手を下記の通りお知らせいたします。

新加入選手本人コメント

PR 須藤 元樹 選手

この度浦安D-Rocksの一員になりました須藤元樹です。

自分の全てをチームに捧げ、勝利のために全力で戦います!

最後に、D-Rockersの皆様にグラウンドでお会いできることを心から楽しみにしております!

応援よろしくお願いします!

<クラブコメント>

浦安D-Rocksはスクラムのさらなる強化を目指し、『スクラムの鬼』と称される須藤元樹選手を新たに迎え入れました。

彼のセットプレーにおける圧倒的な存在感と、経験に裏打ちされた技術・マインドは、比較的若手が多いフロントロー陣にとって貴重な学びの機会となるでしょう。

チームとしての成長と勝利への執念を体現する存在として、彼の浦安D-Rocksでの活躍に大いに期待しています。

LO マナアキ・セルビーリケット選手

Team,

I am writing to express my immense gratitude and excitement for the opportunity to join your esteemed club and to play in Japan rugby League One. I am truly appreciative to be involved with the Urayasu D-Rocks.

I've been particularly impressed by everything the club stands for, especially your commitment to youth development through your Academy. I believe this focus on nurturing young talent is crucial for growing the game, and it's something I deeply admire.

Japan has always held a special place in my heart, and I've consistently had amazing experiences in the country. I'm also fortunate to have connections within the rugby community, being good mates with Otere Black, and grew up watching the great Isaac Ross.

I am genuinely looking forward to adding value to the team, immersing myself in the vibrant culture, and most importantly, getting to know all my new teammates. I'm eager to contribute to what is already an amazing team.

Thank you again for this incredible opportunity. I can't wait to get started.

Arigato gozaimasu. Mata sugu ni minasan ni aeru no ga tanoshimi desu.

(日本語訳)

チームの皆様、

この度、クラブの一員としてリーグワンでプレーする機会をいただき、心から感謝と興奮を覚えています。浦安D-Rocksの一員として関わることができ、本当に光栄に思っています。

クラブが掲げる理念、特にアカデミーを通じた若手育成への取り組みに、特に感銘を受けています。若手の育成に焦点を当てることは、ラグビーの成長にとって不可欠であり、私はこの姿勢を深く尊敬しています。

日本は私にとって特別な場所であり、この国での経験は常に素晴らしいものでした。また幸運にも、わたしはオテレ・ブラックと親しい友人であり、偉大なロス アイザックを幼少期から見て育ってきました。

チームに価値を加え、活気ある文化に浸り、何より新しいチームメイト全員と知り合うことを心から楽しみにしています。素晴らしいチームに、これから参加できることを熱望しています。

この素晴らしい機会に感謝いたします。早く始動したいと待ち遠しいです。

ありがとうございます。またすぐに皆さんと会えるのを楽しみにしています。

<クラブコメント>

この度、ニュージーランド出身でマオリ文化との繋がりも深く、マオリ・オールブラックスでのプレー経験もあるマナアキ・セルビーリキットを迎え入れることを嬉しく思っております。

彼の特徴はラインアウトでの攻守に渡るインパクト、試合を通して見せるフィジカリティ、チームに勢いを与えるボールランニング、そして常に動き続ける高いワークレートなど、現代ラグビーのロックとして必要な要素を全て兼ね備えています。

マオリ語を流暢に話し、チームやコミュニティの歴史を重んじる、誇り高き、生粋のマオリであり、我々のチームフィロソフィーである『connect』を体現してくれると期待しています。

日本でプレーする事が決まってからは日本語の勉強が趣味のひとつにもなっているマナアキ・セルビーリキット選手の日本での躍進にご期待ください。

LO クインティン・ストレインジ選手

I am very excited to be joining D-Rocks and looking forward to meeting everyone at the club and their loyal fans!

I can’t wait to experience the culture in Japan and play alongside my D-Rocks team mates.

I look forward to giving my all in order for the team to succeed this season see you all soon, Arigatou gozaimasu

(日本語訳)

浦安D-Rocksに参加できることを大変嬉しく思っています。クラブの皆さんとお会いできることを楽しみにしていますし、熱心なファンの方々ともお会いできることを楽しみにしています!

日本の文化を体験できることを楽しみにしていますし、浦安D-Rocksのチームメイトと共にプレーできることも楽しみです。今シーズン、チームが成功するために全力を尽くすことを誓います。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています!

ありがとうございます。

<クラブコメント>

クインティン・ストレインジ選手の加入は、浦安D-Rocksにとって非常に大きな意味を持ちます。

クインティン選手は、スーパーラグビーの強豪クルセイダーズにて9シーズンにわたり活躍し、複数のタイトル獲得に貢献してきた経験豊富なロックです。勝利を追求する文化の中で培われたその経験は、浦安D-Rocksにとって非常に貴重な財産となると確信しております。

彼の持ち味であるサイズを活かしたラインアウトでの安定感、高いワークレート、そしてディフェンスでの圧倒的な存在感は、まさに今の我々に必要な要素です。

クインティン選手がもたらすリーダーシップと勝利への執念が、チームにさらなる進化をもたらしてくれることを期待しています。

No8/FL タマティ・イオアネ 選手

I am grateful for the opportunity to be joining Urayasu D Rocks !

In the last two seasons at Tokyo Suntory Sungoliath, I have come to love Japanese way and its rugby. I am truly excited to spend my time further in Japan with my family and with a new team which has lots of potential to succeed.

I look forward to meeting the passionate fans, staffs and players & develop myself to contribute where I can to reach that championship.

I hope to be able to show my values on and off the field to prove my worth.

Arigato Gozaimasu.

(日本語訳)

浦安D-Rocksに入団する機会をいただき、感謝しています!

東京サントリーサンゴリアスでの2シーズンで、日本のラグビーが大好きになりました。さらに、日本で私の家族と、可能性を秘めた新たなチームで過ごせることを心から楽しみにしています。

情熱的なファン、スタッフ、選手の皆さんに会えることを楽しみにしていると同時に、私自身が成長し、チームを優勝に導けるよう貢献していきたいです。また、自分の価値を証明するために、フィールド内外で、自分の存在を示すことができればと思っています。ありがとうございます。

<クラブコメント>

タマティ選手は圧倒的なフィジカルを武器に、ボールキャリーでチームに勢いをもたらすプレースタイルが持ち味の選手です。ボールキャリーなどの突破力はリーグ屈指であり、攻守にわたって存在感を発揮できる彼の加入はチームにとって大きな戦力となることは間違いありません。

浦安D-Rocksではそのパワフルなキャリーとアグレッシブなプレーでチームの攻撃にさらなる厚みを加えてくれることを期待しています。彼のプレーがファンの皆さまに新たな興奮と感動を届けてくれることでしょう。

タマティ選手の新たな挑戦にぜひご注目ください。

FB/SO 山中 亮平選手

山中亮平です。

このたび浦安D-Rocksに加入することになりました。

新しいチャレンジに自分自身ワクワクしています!

このチームでプレーできる喜びと、覚悟を持って来ました。

感謝の気持ちを忘れず、自分らしく全力でプレーします。

これまでの経験を活かして、チームにしっかり貢献できるよう頑張ります。

皆さん、応援よろしくお願いします!

<クラブコメント>

山中選手は、これまでのキャリアで培った豊富な経験と、揺るぎないメンタル、そして最後まで諦めない姿勢を兼ね備えた選手です。日本一を目指す我々にとって、彼の加入は非常に心強く、大きな戦力となることを確信しています。

特に、彼の左足から繰り出される正確かつ飛距離のあるキックは、我々の戦術の幅を広げる重要な武器となるでしょう。また、グラウンド内外で発揮されるその存在感とリーダーシップにも大きな期待を寄せています。

新たなステージで輝く山中選手の活躍に、ぜひご注目ください。

