ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¡ÊÆäÎÉ¤æ¤¦¡¦Ãø¡ËÄ¶¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó 7·î15Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ãø¼ÔºÇ¹â·æºî¤Ë¤·¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤ÎÊ¸¸ËÈÇ¤¬7·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Ê¸¸Ë²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÁíÀª300Ì¾ÍÍ¤Ë¹ë²Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áõ²è¤Ë¤âºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»É½«ºî²È¡¦aurore¤µ¤ó¤Î°ìÅÀ¤â¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥°¥Ü¥È¥ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¥°¥ê¥Ã¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¡õº£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ê¤ÉËÜ½ñ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â¡Ö»È¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¡§»É½«ºî²Èaurore¤µ¤ó¤Î°ìÅÀ¤â¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
B¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Þ¥°¥Ü¥È¥ë
C¾Þ¡§ÆÃÀ½¥¹¥Þ¥Û¥°¥ê¥Ã¥×
D¾Þ¡§ÆÃÀ½T¥·¥ã¥Ä¡õº£¼£¥¿¥ª¥ë¥»¥Ã¥È
E¾Þ¡§ÆÃÀ½¿Þ½ñ¥«ー¥É¡Ê1000±ßÊ¬¡Ë
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÃêÁª½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
ÃêÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯ µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¥°¥ëー¥×ÆÃÁõÈÇ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¢¨RF¥¿¥°¤Î¤ß¡£
¤Þ¤º¤Ï±þÊç¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥È¤«¤éÍß¤·¤¤¾ÞÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
RF¥¿¥°¤òÇË´þ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Ãí¡¡RF¥¿¥°¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»æÈÇ¤Î¤ß¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥RF¥¿¥°¤Ï1ºý¤Ë1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª
Æ°²è¤Ï¥³¥Á¥é¢¢
https://youtube.com/shorts/FDn0D-zbNQg?si=noDGUp33Qr8vr3vb
±þÊç¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tree-novel.com/works/episode/74da9ef8dd6d6acc19f4227d2ba93502.html
¢¨»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ï¥º¥ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤âÆäÎÉ¤æ¤¦¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î²Æ¤Ï¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹µ¨Àá¡£¤É¤¦¤¾¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù
¢¡Ãø¼ÔÌ¾¡¡¡¡ÆäÎÉ¤æ¤¦
¢¡È¯¹Ô¡¡¡¡¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
¢¡¥ìー¥Ù¥ë¡¡¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë
¢¡Äê²Á¡ÊÀÇ¹þ¡Ë990±ß
¢¡£É£Ó£Â£Î¡¡9784065401880
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¤Ç°é¤Ã¤¿¶Ç³¤(¤¢¤¤ß)¤ÈÊì¤ÎÎø°¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿Ý¥(¤«¤¤)¡£¤È¤â¤Ë¿´¤Ë¸ÉÆÈ¤È·çÍî¤òÊú¤¨¤¿Æó¿Í¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¼«Í³¤µ¤ÈÉÔ¼«Í³¤µ¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿Ãø¼Ô¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì
¡ÚÂè20²óËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡Û
ÆäÎÉ¤æ¤¦(¤Ê¤®¤é¡¦¤æ¤¦)
µþÅÔ»Ôºß½»¡£2007Ç¯¤Ë½éÃø½ñ¤¬´©¹Ô¤µ¤ìËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£BL¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÎÂåÉ½ºî¤ËÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ²½¤ä±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤Èà¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£17Ç¯¡Ø¿À¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥ª¥Èー¥×¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò¥¿¥¤¥¬)¤ò´©¹Ô¤·¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¡£19Ç¯¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤È¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÈþ¤·¤¤Äí¡Ù¤ò´©¹Ô¡£20Ç¯¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤ÇËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡ØÌÇ¤Ó¤ÎÁ°¤Î¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡Ù¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ËÜ²°Âç¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¡£22Ç¯¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤ÇÂè168²óÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¡¢Âè44²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¸õÊä¡¢2022²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÁBOOKÂç¾Þ¡¢¥¥Î¥Ù¥¹!2023Âè1°Ì¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÃæÊÔ½¸¡ØÀ±¤òÊÔ¤à¡Ù¤ò´©¹Ô¡£