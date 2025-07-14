¡Ú¥ê¥½ー¶µ°é¡ÛÌó2,000¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬¿¿·õ¾¡Éé¡ª¡Ö¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¶¥µ»¤«¤ë¤¿¡¡Âè47²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¶¥µ»¤«¤ë¤¿¡¡Âè47²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½©¤ÎÅÄ¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ë¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¿Í³Ê¤Î·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶µ°éÍýÇ°¡ÖÊÙ¶¯¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£Ç¯¤â±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥½ー¶µ°é¤Î¡ÖÊÙ¶¯¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤Ï
»ä¤¿¤Á¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹â¤¤³ØÎÏ¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ç²¿¤«¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊÙ¶¯¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â²»³Ú¤Ç¤â¥¢ー¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¡Ö²¿¤«¡×¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à·Ð¸³¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡¢Í¦µ¤¡¢Í§¾ð¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯°Ê³°¤Ë¤Ê¤Ë¤«°ì¤Ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¶¥µ»¤«¤ë¤¿¡¡Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤È¤Ï
¡Ö¹â¹»¤«¤ë¤¿Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤È¤·¤Æ1979Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜÂç²ñ¡£Åö»þ¤Ï¶Ï¤«£¸¹»¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´58¹»¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Ï¡¢²Î¤¬±Ó¤ß¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»¥¤ËÈ¿±þ¤·¡¢0.01ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹ÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ëÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾®ÁÒÉ´¿Í°ì¼ó¶¥µ»¤«¤ë¤¿¡¡Âè47²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×³µÍ×
¡¡¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯£··î19Æü(ÅÚ) ³«²ñ¼° 16:40～¡¿ÃÄÂÎÀïÁÈ¹ç¤»ÃêÁª²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯£··î20Æü(Æü) ÃÄÂÎÀï 9:00～ ·è¾¡ 18:10～(Í½Äê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯£··î21Æü(·î½Ë) ¸Ä¿ÍÀï£±²óÀï 10:00～
¡¡¡¦²ñ¾ì¡§¶á¹¾´«³Ø´Û(ÂçÄÅ»Ô¿ÀµÜÄ®£±-£± ¶á¹¾¿ÀµÜÆâ)Â¾
¡¡¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.karuta.or.jp/highschool/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
URL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖTOMAS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«£¶¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóÃ´Åö¡¡Â¼Èø¡¦Ä¹Ìî
£Ô£Å£Ì¡§03-5996-3701
Email ¡§ info@mail.tomas.co.jp