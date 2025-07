EP¥Õ¥¡ー¥Þ¥é¥¤¥ó¤¬¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º¥°¥ëー¥×¤ÎExaMD¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢°åÎÅµ¡´ï¡ÖSaMD¡×¤ÎÈÎÇä¡¦Î®ÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë

株式会社EPファーマライン

株式会社EPNextS傘下の医薬・医療・ヘルスケア業界に特化した総合BPO企業である株式会社EPファーマライン(所在地:東京都豊島区、代表取締役 伊勢 由多可 以下「EPPL」)と株式会社エクサウィザーズ(東京都港区、代表取締役社長CEO:春田 真)のグループ会社で、健康・医療分野に特化したAIサービスを開発・提供する株式会社ExaMD(東京都港区、代表取締役:羽間 康至、以下「ExaMD」)は、ExaMDが開発したSaMDである医療用AI歩行分析アプリ「LocoStep」*1の販売・流通における業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、SaMDの販売から債権管理に至るまでを包括的にサポートする新たな事業スキームを構築しました。本スキームは、人手による従来型の販売代行ではなく、デジタル技術を最大限に活用することで、販売プロセスの効率化を図るとともに、医療機関にとっても利便性を大幅に向上させます。

■新たな販売・債権管理スキーム構築の目的

SaMDは、医療分野での新たな市場として医療現場での活用が期待される一方で、その特性を最大限生かした販売・流通モデルはいまだ確立されていません。中でも、スタートアップ企業にとって、全国の医療機関への営業網の構築や、医療機関との契約・請求・債権管理体制の構築は大きな負担となり、SaMD普及の大きな課題の一つとなっています。

こうした課題を解決するため、ExaMDが持つAI・デジタルサービス開発力と、EPPLの医療業界で培ってきた豊富なアセットやノウハウ、広範なネットワークを組み合わせ、SaMDに最適化された効率的でスケーラブルな販売・流通スキームを構築しました。

EPPLは、自社で保有する医療業界に特化した専門知識とコミュニケーション力を備えたメディカルコミュニケーターと、全国に配置された医療機関への訪問経験豊富なMR経験者との連携により、ハイブリッド型の情報提供体制を実現可能です。この体制を本スキームに活用することで、最適な販売活動と情報提供を可能にし、医療業界のニーズに応えるソリューションを提供します。

■新スキームがもたらす価値と革新性

本スキームは、従来の人手を中心とした販売代行ではなくデジタル商材の特性を最大限に活用することで、販売側だけでなく医療機関側の利便性も飛躍的に向上させることが大きな価値につながると考えています。

■今後の展開

- 革新的な協業モデル:従来の「医薬品・医療機器流通」という枠組みに捉われず、EPPLの豊富な業務支援アセットとExaMDのAI技術が連携することで、変化の速いデジタルヘルス領域に最適化された新しいサプライチェーンを実現します。- オペレーション負荷の抜本的軽減:プロモーションから医療機関との利用契約、利用料の請求、支払い管理に至るまで販売に関するすべての業務を一気通貫で実行可能なデジタルサービスの構築および提供をします。これにより、医療機関における煩雑な事務手続きをなくし、医師やスタッフが本来の医療業務に集中できる環境を創出します。

EPPL とExaMDは、最初に医療用AI歩行分析アプリ「LocoStep」の販売において、本スキームの運用を共同で開始します。これらを通じて得られた知見をもとにスキームをさらに洗練し、SaMDおよびデジタルヘルスサービスの普及を加速させ、優れた医療AI技術の迅速な社会実装に貢献してまいります。また、EPSグループ一体となり臨床開発から販売、流通まで一貫したサポート体制を構築することで、病気の診断・治療にとどまらず、未病や予防を目指した新たなヘルスケアサービスの展開や市場の創出に貢献してまいります。

■EPSグループとExaMDのこれまでの取り組み

EPSグループの中核事業を統括する株式会社EPNextS(本社:東京都新宿区、代表取締役:長岡 達磨、以下「EPNextS」)とExaMDは2024年8月に業務提携*2をし、2025年6月にはEPSグループのイーピーエス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:高井 紀幸)と、最適化された低コスト臨床開発スキームの構築等、診断系SaMDの工業化*3を目指し、それぞれの強みを最大限に生かした協業を通じてAI開発から販売までを一気通貫で実現する仕組みを構築してまいりました。今後もEPSグループとExaMDの臨床開発支援から債権管理や販売に関する取り組みについての情報を随時発信し、業界全体の発展に貢献してまいります。

*1 エクサウィザーズグループのExaMD、 国内初1の医療用AI歩行分析アプリLocoStepを新発売(https://exawizards.com/archives/30470/)

(2025年7月1日付)

*2 エクサウィザーズグループのExaMDと業務提携を開始|株式会社EPNextS(https://www.epnexts.co.jp/news_20240819.php)

(2024年8月19日付)

*3 工業化とは、規制下にあるSaMDの開発から販売までのプロセスを、標準化・体系化・効率化することを指します。

【EPファーマライン 会社概要】

会社名 :株式会社EPファーマライン

所在地 :東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパークビル

設立 :1997年11月

代表者 :代表取締役社長 伊勢 由多可

事業内容:DIサービス(コンタクトセンターサービス)、BPOサービス、マルチチャネルプロモーションサービス、医療機器サポートサービス、ヘルスケアサポートサービス

URL :https://www.eppharmaline.co.jp/

【EPNextS 会社概要】

会社名 :株式会社EPNextS

所在地 :東京都新宿区筑土八幡町2番1号 筑土テラス

設立 :2022年10月

代表者 :代表取締役 長岡 達磨

事業内容:EPS グループの中核事業(治験事業・製造販売事業)を統括するヘルスケア・ソリューション・プロバイダー

URL :https://www.epnexts.co.jp/

【ExaMD 会社概要】

所在地 :東京都港区芝浦4丁目2-8 住友不動産ファーストビル5階

設立 :2024年2月

代表者 :代表取締役 羽間 康至

事業内容:健康・医療分野における社会課題解決を目的とした、マルチモーダルAI技術を用いたプロダクトやサービス等の企画・開発・販売・アライアンス(プログラム医療機器を含む)

URL :https://examd.com/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 :株式会社エクサウィザーズ

所在地 :東京都港区芝浦4丁目2-8 住友不動産ファーストビル5階

設立 :2016年2月

代表者 :代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容:AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL :https://exawizards.com/

