ÂÀÍÛ¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¡È²Æ¤Ç¤âÅß¤Ç¤â¶¯¤¤Ì£Êý¡É¡¡¶áÀÖ³°ÀþµÛ¼ý¥Ê¥ÎÎ³»ÒÁÇºà¡ÖSOLAMENT(R)¡×ºÎÍÑ¤ÎÇ®ÊÑ´¹¥·ー¥È¡ØLOOKOOL(R)¡Ù¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤»¤¬¤ï´Ä¶³«È¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ²è´üÅª¤Ê¿·À½ÉÊ¡§LOOKOOL(R)¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼×Ç®¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖSmartCoat(R)¡×¤òÁë¤«¤éÆÈÎ©¡¢¥·ー¥È²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Æ¤ÏÁë¤Î¡È³°Â¦¡É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢Åß¤Ï¼¼Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇ®ÊÑ´¹¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¡¢¶áÀÖ³°Àþ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÛ¼ý¤·¡¢Ç®¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÏÇ®¤ò¼¼³°¤ËÊü½Ð¤·¡¢Åß¤Ï¼¼Æâ¤ËÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç®Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨º£¤Þ¤Ç¤Î¼×Ç®¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¼×Ç®¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÅß¤Ï´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤òÇÓ½ü¤·¡¢²Æ¤âÅß¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¼×Ç®¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¼×Ç®¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÊ»ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤»¤¬¤ï´Ä¶³«È¯¤Ï¡¢½»Í§¶âÂ°¹Û»³³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¶áÀÖ³°ÀþµÛ¼ý¥Ê¥ÎÎ³»ÒÁÇºà¡ÖSOLAMENT(R)¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼èºà¿½¹þ¤Ï²¼µÁë¸ý¤Ø¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡ÃÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÅç¹¯Àµ¡Û
SOLAMENT(R)¤Ï¡ÈÂÀÍÛ¸÷¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÁÇºà¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¹¡£
LOOKOOL(R)¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¡¢Ç®¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¥¯¥êー¥ó¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¤Ë¤â¿Í¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿·¾ï¼±¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÊóÃ´Åö¡§ÂçÅç¹¯Àµ
TEL¡§092-753-8620 FAX¡§092-753-8622
E-mail¡§oshima@smartcoat.jp
Web¥Õ¥©ー¥à¡§https://smartcoat.jp/contact
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨SOLAMENT(R)¤Ï½»Í§¶âÂ°¹Û»³³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨SmartCoat(R)¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤»¤¬¤ï´Ä¶³«È¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£