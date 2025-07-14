¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À®ìþÂç³Ø¤¬8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ö±é²ñ¡ÖÃÏµåÊ¨Æ²½»þÂå¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò³«ºÅ¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¡Ë
À®ìþÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿¹¡¡Íº°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËSociety 5.0¸¦µæ½ê¼çºÅ ¹Ö±é²ñ¡ÖÃÏµåÊ¨Æ²½»þÂå¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò³«ºÅ¡£
²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤³¤È¤äÃÇÇ®¡¢¤½¤Î²÷Å¬À¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÏÃ¤ÈÂç¤¤Êµ¤¸õ¤ÎÏÃ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÌµÎÁ¡¢ÅöÆüÀèÃå½ç¡£³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～15:30¡Ê³«¾ì13:30¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡¦Äê°÷¡Û
À®ìþ³Ø±àËÜ´ÛÂç¹ÖÆ²¡¦300Ì¾ ¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡¿¿½¹þÉÔÍ×¡Ë¢¨Ä¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¹Ö±é¼Ô¡ËÃÝÆâ ¾»µÁ¡§ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ¶µ¼ø¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤«¤ó¤°¤ß¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ê»Ê²ñ¼Ô¡Ë¾®¿¹ Íý¡§Society 5.0¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¿Íý¹©³ØÉô¶µ¼ø
¡Ú»ñ ³Ê¡Û¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú¼ç ºÅ¡ÛÀ®ìþÂç³Ø Society 5.0¸¦µæ½ê
¢§¹Ö±é²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡À®ìþÂç³ØSociety 5.0¸¦µæ½ê¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ë
¡Ê³ØÄ¹¼¼¸¦µæ½õÀ®²Ý¡¿¼õÉÕ»þ´Ö Ê¿Æü9¡§00～17¡§00¡Ë
℡ 0422¡Ê37¡Ë3781¡¡ MAIL.sss@jc.seikei.ac.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://www.seikei.ac.jp/university/sss
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À®ìþ³Ø±à´ë²è¼¼¹Êó¥°¥ëー¥×
TEL¡§0422-37-3517
FAX¡§0422-37-3704
¥áー¥ë¡§koho@jim.seikei.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/