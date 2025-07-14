¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÃÆîÂç³Ø¡Û»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ95¡ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¤¬¡¢±Ñ¸ì¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¦±Ñ¸ì¤òÃý¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ø¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTRIAL LESSON¡×¤ò8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
¹ÃÆîÂç³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¿°¦¾Î¡ÖCUBE¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤È·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Å°Äì¤·¤¿Ãµµæ·¿³Ø½¬¤È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°Î±³Ø¤ò¿ä¾©¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ì4µ»Ç½¡Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÝÂê²ò·èÎÏ¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎCUBE·¿±Ñ¸ì¼ø¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖTRIAL LESSON¡×¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î95%¤¬ËþÂ¤·¤¿¤È²óÅú¢¨¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚTRIAL LESSON2025¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10»þ00Ê¬～12»þ30Ê¬¡Ê9»þ30Ê¬¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ ¹ÃÆîÂç³ØÀ¾µÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊºåµÞÅÅ¼Ö À¾µÜËÌ¸ý±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ ¹â¹»À¸¡ÊÀèÃå60Ì¾¡Ë
¡¦»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àURL¡§ https://forms.office.com/r/4QpRcA182A
¡¦¿½¹þ´ü¸Â¡§ 8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡§ ³ØÉô¾Ò²ð¡¢±Ñ¸ì¼ø¶ÈÂÎ¸³¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹°ÆÆâ ¤Ê¤É
¡¡±Ñ¸ì¼ø¶ÈÂÎ¸³¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¿½¹þ¤ß»þ¤Î´õË¾¥¯¥é¥¹¤Ï°Ê²¼¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Advanced¥¯¥é¥¹¡§ ±Ñ¸¡2µé¡ÊTOEFL iBT 45ÅÀ¡ËÄøÅÙ
¡¦Intermediate¥¯¥é¥¹¡§ ±Ñ¸¡½à2µé¡ÊTOEFL iBT 40ÅÀ¡ËÄøÅÙ
¡¦Basic¥¯¥é¥¹¡§ ±Ñ¸¡3µé ÄøÅÙ
¡Ú¹ÃÆîÂç³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¡Û
¡¡2009Ç¯4·î³«Àß¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¡¢·ÐºÑ¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¤È·Ð±Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¡¢¡Ö¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¶¦¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¡×¤ä¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò¶¯²½¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¸ì³ØÎÏ¤â¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Êª»ö¤ò¤ä¥êÈ´¤¯ÎÏ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£
¡û³Ø¤Ó¤ÎÆÃÄ§
¡¦·Ð±Ä³Ø¤È·ÐºÑ³Ø¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ø½¤
¡¦±Ñ¸ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼èÆÀ
¡¦´ë¶È¤äÃÏ°è¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡https://www.konan-cube.com/
¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¸ø¼°Instagram
¡¡https://www.instagram.com/konancube/
¢¨»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ³Ø¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ËþÂÅÙ¹ç¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÌä¤Ï5ÃÊ³¬¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì2¹àÌÜ¤Î³ä¹ç¤òËþÂ¼Ô¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä´ººÆü¡§ 2024Ç¯8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ TRIAL LESSON2024 »²²Ã¼Ô
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 41
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆîÂç³ØÀ¾µÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹»öÌ³¼¼
TEL¡§0798-63-5741
¥áー¥ë¡§cube@adm.konan-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/