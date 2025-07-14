¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×³«ÄÌ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ê¡Åç¡¦¿·³ã¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹°è¼þÍ·¤ò¤´Äó°Æ¡ª¡ÈÊ¡Åç¡¦¿·³ã¡¡È¬½½Î¤±Û³¦·¨¡ç¡ÊÌµ¸ÂÂç¡Ë¥¨¥ê¥¢¡É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
Ê¡Åç¸©Âþ¸«Ä®¤È¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»289¹æ¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×¤¬¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯½©¤«¤éÎáÏÂ£¹Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×³«ÄÌ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ê¡Åç¤È¿·³ã¤Î¿¶¶½¶É¹çÆ±¤Ë¤è¤ê¡¢²¼µ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×³«ÄÌ¸å¤Ï¡¢Ê¡Åç¤È¿·³ã¤ò·ë¤Ö´´Àþ¤¬¡¢¹ñÆ»49¹æ¡Ê²ñÄÅ¡¦±Û¸å³¹Æ»¡Ë¡¢¹ñÆ»252¹æ¡ÊÏ»½½Î¤±Û¡Ë¡¢¹ñÆ»289¹æ¡ÊÈ¬½½Î¤±Û¡Ë¤Î£³³¹Æ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡Ö£¸¤Î»ú¡×¤Î¤è¤¦¤Ë±ýÍè¤·¡¢¼þÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³¹Æ»¤ÎÎò»Ë¡¦ÆÃ¿§¤ä¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ï¡¢¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ëÎ¾¸©¿¶¶½¶É¤Î½é¤Î¹çÆ±»ö¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢ËÌ´ØÅìÊýÌÌ¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¬½½Î¤±Û¡×³«ÄÌ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È¡¢Ê¡Åç¡¦¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ´ü´Ö
¡¡¡¡2025Ç¯£··î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
£²¡¡¼Â»Ü¼çÂÎ
¡¡¡¡¼çºÅ¡§Ê¡Åç¸©¡¡Æî²ñÄÅ¡¦²ñÄÅ¡¦¸©ÆîÃÏÊý¿¶¶½¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸©¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò¡¦º´ÅÏ¡¦µû¾Â¡¦Ä¹²¬ÃÏ°è¿¶¶½¶É
¡¡¡¡¶¨ÎÏ¡§Âþ¸«ÀîÅÅ¸»Î®°è¿¶¶½¶¨µÄ²ñ
£³¡¡ÆâÍÆ
¡¡¡¦Ê¡Åç¸©Æî²ñÄÅ¡¦²ñÄÅ¡¦¸©ÆîÃÏ°èµÚ¤Ó¿·³ã¸©¿·³ã¡¦¸©±û¡¦º´ÅÏ¡¦µû¾Â¡¦Ä¹²¬ÃÏ°è¤Ë½êºß¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×Åù¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ39¤«½ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤ÎGPS°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦°ìÄê¿ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢Î¾¸©ÆÃ»ºÉÊÅù¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01250a/r7hachijuurigoe-stamprally.html
¡ÊÃí¡Ë¹ñÆ»289¹æ¤ÎÈ¬½½Î¤±Û¶è´Ö¤ÏÌ¤³«ÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÆ»252¹æ¤ÎÏ»½½Î¤±Û¶è´Ö¤Ï¡¢ºÒ³²Éüµì¤Ë¤è¤ë³«ÄÌ»þ´ü¤òÊ¡Åç¸©HPÅù¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò»²²Ã¼Ô¤Ë¼þÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¡¥Á¥é¥·PDF
https://prtimes.jp/a/?f=d90796-438-89b216f2f8b3f9d4822bcfd3dff8f4cb.pdf
¡ãËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Ê¡Åç¸©Æî²ñÄÅÃÏÊý¿¶¶½¶É´ë²è¾¦¹©Éô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐ°æ¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë0241-62-5204
¡¡¡¡¡¡²ñÄÅÃÏÊý¿¶¶½¶É´ë²è¾¦¹©Éô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ë¾ë¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë0242-29-5212
¡¡¡¡¡¡¸©ÆîÃÏÊý¿¶¶½¶É´ë²è¾¦¹©Éô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º¬ËÜ¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë0248-23-1505
¿·³ã¸©¿·³ã¡¦»°¾ò¡¦º´ÅÏÃÏ°è¿¶¶½¶É¡¡ÃÏ°è¿¶¶½´Æ¡¡Ä¹¾Â¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë0250-47-8535
¡¡¡¡¡¡»°¾òÃÏ°è¿¶¶½¶É¡¡ÃÏ°è¿¶¶½¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡²£Èø¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë0256-36-2204