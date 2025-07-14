¡Ú½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛHYDRONEXT¡¢¼¡À¤Âå¿åÁÇÀºÀ½µ»½Ñ¤ò¡ÖTECH BEAT Shizuoka 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¿åÁÇÀºÀ½µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥É¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçÊ¬¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê°æÀµ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖHYDRONEXT¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë～26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTECH BEAT Shizuoka 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ìó170¼Ò¤¬½¸·ë¡£Å¸¼¨¤ä¹Ö±é¡¢¾¦ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÅ²¬¸©Æâ´ë¶È¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¶µ°é¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
HYDRONEXT¤ÏÅöÆü¡¢º®¹ç¥¬¥¹¤«¤é¶âÂ°ËìÊ¬Î¥µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤99.999¡ó°Ê¾å¤Î¹â½ãÅÙ¿åÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë²ó¼ý¤¹¤ëÁõÃÖ¡ÖPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¥â¥Ç¥ë¡×¤òÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶ÈÆ³Æþ»öÎã¾Ò²ð¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§TECH BEAT Shizuoka 2025
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë～26Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÅìÀÅ²¬2‑3‑1¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¥Öー¥¹¡§1FÃæ¥Ûー¥ë¡ÖÂçÃÏ¡×¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¿´Ä¶¡¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡ËH‑7
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2025/
¡ÚHYDRONEXT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HYDRONEXT¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹²þ¼Á¥¬¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¡¢¹©¾ìÇÓ¥¬¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿åÁÇ´ÞÍ¥¬¥¹¤«¤é¡¢¶âÂ°Ëì¤òÍÑ¤¤¤Æ¹â½ãÅÙ¿åÁÇ¤ò´Ê°×¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬Î¥¡¦²ó¼ý¤¹¤ëÁõÃÖ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÏÌ¤ÍøÍÑ¤À¤Ã¤¿ÇÑ¥¬¥¹¤âÍ²Á¤Ê¿åÁÇ»ñ¸»¤È¤·¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥É¥í¥Í¥¯¥¹¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§±Ê°æ Àµ¾Ï
½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô
ÀßÎ©¡§2015Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿åÁÇÀºÀ½ÁõÃÖ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://hydronext.co.jp