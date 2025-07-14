Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÎÏ¤Ø¡£Elith¤ÎPMÂÎÀ©¤¬Âó¤¯¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤Î¥«¥¿¥Á
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò¼´¤ËÀ½Â¤¡¦¶âÍ»¡¦°åÎÅ¶È³¦¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÎ³»Ò¡×¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Í»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÏ¢º¿¤³¤½¤¬¡¢Elith¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸»¤Ç¤¹¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥«¥ª¥¹¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
ÁÈ¿¥¤â»ö¶È¤â¡¢¾ï¤Ë½ÀÆð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elith¤¬¤¤¤Þ¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÂÎÀ©¶¯²½¡×
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤È»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿ÊÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elith¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÂÎÀ©¤ò¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊPM¡ËÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃÎ¸«¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Elith¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ËÂ©¤Å¤¯MVV¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þ
Elith¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¿ÍºàÇÛÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ»¹ç¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÏÂ¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£
- Mission¡§Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÎ³»Ò¡×¡Ê¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦µ»½Ñ¡Ë¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢Áê¸ßºîÍÑ¤È¿Ê²½¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë
- Vision¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÁýÉý¤·¡¢¸Ä¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡ÖÍ»¹çÂÎ¡×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
- Value¡§¥«¥ª¥¹º®ÆÙ¤Î»þÂå¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ê¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³è¤«¤¹
¤³¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Elith¤Ç¤ÏÌò³ä¤ä¸ª½ñ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÆ°Åª¡É¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤Ø
Elith¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢PM¤È¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥êー¥É¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤¹Ä©Àï¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤È¹â¤¤ºÛÎÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
ÊÑ³×´ü¤ÎÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¶¦ÁÏÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒElith¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤ò¡¢¶¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.wantedly.com/companies/company_2668520
¢£AI¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
AI¤ÎÆ³Æþ¤ä³«È¯¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Elith¤Î³«È¯¡¦´ë²èÃ´Åö¤È¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¹½ÁÛ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.elith.co.jp/contac-t
¢£³ô¼°²ñ¼ÒElith
Elith¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦µ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÎ³»Ò¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢º®ÆÙ¤ò¶²¤ì¤º³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁýÉý¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²ÃÂ®Åª¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡ÖÍ»¹çÂÎ¡×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢°åÎÅ¶È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢²èÁüAI¤Î³«È¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢AI¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒElith
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡õCTO °æ¾å¸Ü´ð
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3-30-10ËÜ¶¿ K&K¥Ó¥ë1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
²ñ¼Ò³µÍ× URL¡§https://elith.co.jp
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒElith E¥áー¥ë¡§contact@elith.co.jp
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¶µ°é¸¦½¤¡¢³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£